/पांचना बांध के पानी को लेकर 24 गांवों के किसान एकजुट! सरकार को अल्टीमेटम, आंदोलन की चेतावनी

Karauli News: पांचना बांध से सिंचाई के लिए पानी देने की मांग को लेकर करौली जिले में 24 गांवों के किसानों ने एकजुट होकर बड़ा फैसला लिया है. वजीरपुर रोड स्थित तुलसीपुरा मोड़ पर आयोजित बैठक में किसानों ने क्षेत्र में लगातार गिरते भूजल स्तर और बढ़ते सिंचाई संकट पर चिंता जताई. बैठक में 11 सदस्यीय जल संघर्ष समिति का गठन किया गया. साथ ही तय किया गया कि सोमवार को सिंचाई मंत्री सुरेश सिंह रावत और प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम को करौली सर्किट हाउस में ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी जाएगी. किसानों ने साफ कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो 30 दिन बाद बड़े स्तर पर आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी.

सिंचाई के पानी को लेकर किसानों की चिंता

तुलसीपुरा मोड़ पर आयोजित बैठक में 24 गांवों के पंच-पटेल, किसान प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए. बैठक में किसानों ने कहा कि इलाके में लगातार भूजल स्तर नीचे जा रहा है. इससे खेती करना दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा है. कई जगहों पर ट्यूबवेल और कुएं भी पर्याप्त पानी नहीं दे पा रहे हैं. किसानों का कहना है कि अगर समय रहते सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो आने वाले समय में खेती पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है.

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11 सदस्यीय जल संघर्ष समिति का गठन

बैठक में सर्वसम्मति से 11 सदस्यीय जल संघर्ष समिति बनाई गई. इस समिति को किसानों की मांगों को सरकार तक मजबूती से पहुंचाने और आगे की रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है. समिति समय-समय पर किसानों के साथ बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार करेगी, ताकि क्षेत्र के किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके.

किसान नेता ने रखी मांग

किसान नेता सियाराम गुर्जर ने बताया कि यह कोई महापंचायत नहीं थी, बल्कि 24 गांवों के पंच-पटेलों और चुनिंदा किसान प्रतिनिधियों की बैठक थी. उन्होंने कहा कि किसानों की सिर्फ एक ही मांग है कि पांचना बांध से सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाए. उनका कहना है कि इससे हजारों किसानों को राहत मिलेगी और खेती को बचाया जा सकेगा.

सरकार को सौंपा जाएगा ज्ञापन

बैठक में यह भी तय किया गया कि सोमवार को करौली सर्किट हाउस में सिंचाई मंत्री सुरेश सिंह रावत और प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम को ज्ञापन सौंपा जाएगा. यदि सरकार की ओर से मांग पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 30 दिन बाद 24 गांवों के किसानों की बड़ी बैठक बुलाई जाएगी. उस बैठक में आंदोलन को लेकर अगली रणनीति तय की जाएगी. किसानों का कहना है कि वे अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष जारी रखेंगे, लेकिन सिंचाई के पानी के बिना अब खेती करना संभव नहीं रह गया है.