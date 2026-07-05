Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /karauli
  • /पांचना बांध के पानी को लेकर 24 गांवों के किसान एकजुट! सरकार को अल्टीमेटम, आंदोलन की चेतावनी

पांचना बांध के पानी को लेकर 24 गांवों के किसान एकजुट! सरकार को अल्टीमेटम, आंदोलन की चेतावनी

Rajasthan News: करौली में पांचना बांध से सिंचाई के लिए पानी की मांग को लेकर 24 गांवों के किसानों ने बैठक की. 11 सदस्यीय जल संघर्ष समिति बनाई गई. सोमवार को सिंचाई मंत्री और प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा. मांग पूरी नहीं होने पर 30 दिन बाद बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshish chaturvedi
Published: Jul 05, 2026, 10:02 PM|Updated: Jul 05, 2026, 10:02 PM
पांचना बांध के पानी को लेकर 24 गांवों के किसान एकजुट! सरकार को अल्टीमेटम, आंदोलन की चेतावनी
Image Credit: पांचना बांध पानी विवाद को लेकर ग्रामीण बैठक करते हुएSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Karauli News: पांचना बांध से सिंचाई के लिए पानी देने की मांग को लेकर करौली जिले में 24 गांवों के किसानों ने एकजुट होकर बड़ा फैसला लिया है. वजीरपुर रोड स्थित तुलसीपुरा मोड़ पर आयोजित बैठक में किसानों ने क्षेत्र में लगातार गिरते भूजल स्तर और बढ़ते सिंचाई संकट पर चिंता जताई. बैठक में 11 सदस्यीय जल संघर्ष समिति का गठन किया गया. साथ ही तय किया गया कि सोमवार को सिंचाई मंत्री सुरेश सिंह रावत और प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम को करौली सर्किट हाउस में ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी जाएगी. किसानों ने साफ कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो 30 दिन बाद बड़े स्तर पर आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी.

सिंचाई के पानी को लेकर किसानों की चिंता
तुलसीपुरा मोड़ पर आयोजित बैठक में 24 गांवों के पंच-पटेल, किसान प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए. बैठक में किसानों ने कहा कि इलाके में लगातार भूजल स्तर नीचे जा रहा है. इससे खेती करना दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा है. कई जगहों पर ट्यूबवेल और कुएं भी पर्याप्त पानी नहीं दे पा रहे हैं. किसानों का कहना है कि अगर समय रहते सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो आने वाले समय में खेती पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

11 सदस्यीय जल संघर्ष समिति का गठन
बैठक में सर्वसम्मति से 11 सदस्यीय जल संघर्ष समिति बनाई गई. इस समिति को किसानों की मांगों को सरकार तक मजबूती से पहुंचाने और आगे की रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है. समिति समय-समय पर किसानों के साथ बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार करेगी, ताकि क्षेत्र के किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके.

किसान नेता ने रखी मांग
किसान नेता सियाराम गुर्जर ने बताया कि यह कोई महापंचायत नहीं थी, बल्कि 24 गांवों के पंच-पटेलों और चुनिंदा किसान प्रतिनिधियों की बैठक थी. उन्होंने कहा कि किसानों की सिर्फ एक ही मांग है कि पांचना बांध से सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाए. उनका कहना है कि इससे हजारों किसानों को राहत मिलेगी और खेती को बचाया जा सकेगा.

सरकार को सौंपा जाएगा ज्ञापन
बैठक में यह भी तय किया गया कि सोमवार को करौली सर्किट हाउस में सिंचाई मंत्री सुरेश सिंह रावत और प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम को ज्ञापन सौंपा जाएगा. यदि सरकार की ओर से मांग पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 30 दिन बाद 24 गांवों के किसानों की बड़ी बैठक बुलाई जाएगी. उस बैठक में आंदोलन को लेकर अगली रणनीति तय की जाएगी. किसानों का कहना है कि वे अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष जारी रखेंगे, लेकिन सिंचाई के पानी के बिना अब खेती करना संभव नहीं रह गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Karauli News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में गुटबाजी हावी, शेरनी तारा के शावक की मौत के बाद फिर विवादों में

बाड़मेर में क्रूड ऑयल लीकेज, बोथिया गांव में पाइपलाइन फटने से खेतों में फैला तेल

राजस्थान में कांग्रेस का बड़ा चुनावी दांव, जल्द बनेगी 20 नेताओं की सीक्रेट स्ट्रेटजी कमेटी

ट्रेंडिंग न्यूज़

बोलेरो से रास्ता रोककर लाठी-डंडों से हमला, साइड देने के विवाद में मारपीट

कोटपुतली में सौतेले पिता ने की 4 साल के मासूम की बेरहमी से मौत, बाद में शव को दफनाया

राजस्थान में अगले 5 दिन मानसून का महाअटैक! जयपुर-अलवर समेत 30 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन जिलों में आज गरजेंगे बादल, गिरेगी बिजली, IMD ने जारी किया अलर्ट

जयपुर से प्रेमी संग निकली युवती खेड़ली में मिली, बाजार में मचा हंगामा

श्रीगंगानगर में भीषण सड़क हादसा, सेना के वाहन और एम्बुलेंस की टक्कर में तीन की मौत

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! 26 जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

भरतपुर में जमीन विवाद में स्कॉर्पियो से कुचलकर युवक की हत्या, 13 लोग गंभीर घायल

"जरूरत पड़ी तो बदला भी लूंगी..." डकैत जगन गुर्जर की मौत के बाद पत्नी का बड़ा बयान

धौलपुर-करौली हाईवे पर बड़ा हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 32 लोग घायल, 8 की हालत गंभीर

दिल दहला देने वाली वारदात! दोस्त ने ही कर दी हत्या, झाड़ियों में मिला छात्र का शव

दूधिया सफेद, शाही चाल... अब बीकानेर के नुकरा घोड़े को मिलेगा दुनिया भर में वैज्ञानिक पहचान

राजस्थान में कांग्रेस का बड़ा चुनावी दांव, जल्द बनेगी 20 नेताओं की सीक्रेट स्ट्रेटजी कमेटी

Good News: राजस्थान में रिफाइनरी, 1 मिलियन टन पेट्राेल तैयार होगा, खुलेंगे 300 से अधिक पेट्रोल पंप

जोधपुर में एलडीसी परीक्षा शुरू, देर से पहुंचे अभ्यर्थियों को नहीं मिला प्रवेश

'राहुल गांधी गंभीर नेता नहीं'... जोधपुर में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान

पचपदरा रिफाइनरी में 3 लाख टन स्टील, केबल इतनी की दो बार लपेटी जा सकती है धरती

एक घंटे में दो बार गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा भरतपुर, जानें आखिर क्यों बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग

रेगिस्तान में हरियाली का महाकुंभ! 11 हजार खेजड़ी के पौधों ने रचा इतिहास, 363 महिलाओं की गूंज से गूंजा सुजानदेसर

Monsoon Update: मानसून की पहली बारिश में भीगा जोधपुर, झुलसा देने वाली गर्मी से मिली राहत

गेम की आड़ में नाबालिग से दरिंदगी! PUBG से दोस्ती कर ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा

सिरोही के हॉस्टल में बच्चों से यौन शोषण! ईमेल शिकायत से खुला बड़ा राज, अब जांच तेज

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में मौसम का बड़ा अलर्ट, इन 20 जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, ट्रांसफर की नई तारीख घोषित, लाखों कर्मचारियों को मिलेगी राहत

बोतल के विवाद ने ले ली जान! हत्या के बाद 200 मीटर तक घसीटा शव, बाद में प्रेमिका संग फरार हुआ कातिल

डेनिस हत्याकांड में 14 गिरफ्तार, लेकिन 50 हजार का इनामी बदमाश अब भी गिरफ्त से दूर

जयपुर रोड रेज: बीच सड़क युवती से अभद्रता, भाई पर जानलेवा हमला, CCTV वायरल फिर भी नहीं हुई गिरफ्तारी

सीकर में पहली बारिश बनी आफत, पूरा मकान भरभराकर गिर पड़ा

पहली ही बारिश में डूबा SMS अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर बना तालाब! मरीजों में मची अफरा-तफरी

जोधपुर-जैसलमेर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, 3 भाइयों की हुई मौत

Gold Silver Price Today: सोने के दाम फिसले, चांदी नहीं बदली! पढ़ें जयपुर के सर्राफा बाजार से बड़ा अपडेट

एलडीसी-जूनियर असिस्टेंट परीक्षा शांतिपूर्वक खत्म, एग्जाम के बाद बस स्टैंड-रेलवे स्टेशन पर उमड़ा जनसैलाब

सोना-चांदी के दामों ने मारी लंबी छलांग, आसमान को छूने की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

PM मोदी ने राजस्थान में खोला विकास का पिटारा, मेट्रो, रिफाइनरी और 50 हजार सरकारी नौकरियों की दी सौगात

राजस्थान के तेज हवाओं के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

जैसलमेर में आसमान से बरसी आफत! होटल की छत से उड़ा सोलर प्लांट, मलबे में दबे दादा और दो मासूम पोते!

सोना-चांदी के दामों में जोरदार उछाल, रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

राजस्थान में मानसून ने पकड़ी रफ्तार! 31 जिलों में अतिभारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में गुटबाजी हावी, शेरनी तारा के शावक की मौत के बाद फिर विवादों में

PM मोदी के रिफाइनरी उद्घाटन पर डोटासरा का हमला, बोले- BJP सरकार की गलत नीति के कारण 80 हजार करोड़ रुपए लगे

TAGS:
Karauli News
Rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बांसवाड़ा में खूनी रविवार! कहीं भतीजे ने काकी पर चलाया चाकू, कहीं कुल्हाड़ी-लाठियों से हुआ हमला
Rajasthan Crime
2
Barmer news
3
Rajasthan Crime
4
Rajasthan Crime
5
Rajasthan Crime