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करौली में रफ्तार का कहर! NH-23 पर ट्रक ने बाइक को कुचला, 3 युवकों की दर्दनाक मौत

Rajasthan News: करौली के एनएच-23 पर मैगजीन के पास दर्दनाक हादसा हुआ. ट्रक को ओवरटेक करते समय बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक की चपेट में आ गई. हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई. पुलिस ने ट्रक जब्त कर जांच शुरू कर दी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jul 22, 2026, 11:14 PM|Updated: Jul 22, 2026, 11:14 PM
करौली में रफ्तार का कहर! NH-23 पर ट्रक ने बाइक को कुचला, 3 युवकों की दर्दनाक मौत

Karauli News: करौली शहर से गुजर रहे एनएच-23 पर बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. मैगजीन के पास ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान एक बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक की चपेट में आ गई. हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान तीनों ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

ओवरटेक करते समय बिगड़ा बाइक का संतुलन
करौली एएसपी महेश मीणा के अनुसार हादसा एनएच-23 पर मैगजीन इलाके के पास हुआ. पुलिस जांच में सामने आया है कि बाइक पर तीन युवक सवार थे और वे सड़क पर चल रहे एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान अचानक सड़क पर गाय आ गई. गाय को बचाने के प्रयास में बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक सीधे ट्रक की चपेट में आ गई.

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हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल
टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. इसके बाद तीनों घायलों को इलाज के लिए करौली जिला अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरे युवक की हालत गंभीर होने पर उसका इलाज शुरू किया गया.

अस्पताल में इलाज के दौरान तीसरे युवक ने भी तोड़ा दम
मृतकों की पहचान भीमनगर निवासी आशीष पुत्र विष्णु और धौलपुर के पुरानी छावनी क्षेत्र के डगरिया मोहल्ला निवासी पवन पुत्र चंद्रप्रकाश (21) के रूप में हुई. वहीं भीमनगर के पांडे का कुआं निवासी हर्ष पुत्र राजू गंभीर रूप से घायल था. डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई.

परिजनों में मचा कोहराम, अस्पताल पहुंचे लोग
हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजन और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जिला अस्पताल पहुंच गए. तीन युवकों की मौत से परिवारों में मातम छा गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. अस्पताल परिसर में भी काफी देर तक लोगों की भीड़ जमा रही.

पुलिस ने ट्रक किया जब्त, जांच जारी
घटना की सूचना मिलने के बाद करौली कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया. पुलिस अब हादसे के कारणों की जांच कर रही है. साथ ही घटनास्थल और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि पूरी घटना की सच्चाई सामने आ सके. पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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