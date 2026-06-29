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11 KV लाइन का तार टूटने से बड़ा हादसा, 3 दोस्तों की हुई दर्दनाक मौत, बाइक जलकर राख

Rajasthan News: टोडाभीम के भोपुर गांव में 11 केवी बिजली लाइन का तार सड़क पर टूटकर गिरने से बाइक सवार तीन युवकों की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में बाइक जलकर राख हो गई. ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है. पुलिस और विभाग मामले की जांच कर रहे हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshish chaturvedi
Published: Jun 29, 2026, 09:03 PM|Updated: Jun 29, 2026, 09:03 PM
11 KV लाइन का तार टूटने से बड़ा हादसा, 3 दोस्तों की हुई दर्दनाक मौत, बाइक जलकर राख
Image Credit: करंट की चपेट में आने से 3 बाइक सवार दोस्तों की हुई मौतSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Karauli News: टोडाभीम क्षेत्र के भोपुर गांव में सोमवार को एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया. गांव के पास 11 केवी बिजली लाइन का तार अचानक टूटकर सड़क पर गिर गया. इसी दौरान बाइक पर सवार होकर गुजर रहे तीन युवक करंट की चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि करंट लगते ही बाइक में आग लग गई और कुछ ही देर में वह पूरी तरह जलकर राख हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. मृतकों की पहचान आखवाड़ा गांव निवासी रामबाबू, विष्णु चौबे और जाटव के रूप में हुई है. हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि पूरे गांव में मातम का माहौल है.

सड़क पर गिरा बिजली का तार बना मौत का कारण
जानकारी के अनुसार भोपुर गांव में सोमवार को अचानक 11 केवी बिजली लाइन का तार टूटकर सड़क पर गिर गया. उसी समय आखवाड़ा गांव के तीन युवक बाइक से वहां से गुजर रहे थे. सड़क पर बिजली का तार गिरा होने की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी. जैसे ही उनकी बाइक तार के संपर्क में आई, तेज करंट ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया. करंट इतना तेज था कि तीनों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

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करंट लगते ही बाइक में लगी आग
हादसा इतना भयावह था कि बिजली का करंट लगते ही बाइक में आग भड़क उठी. देखते ही देखते पूरी बाइक जलकर राख हो गई. आसपास मौजूद लोगों ने आग और धुएं का गुबार देखा तो मौके पर दौड़े, लेकिन तब तक तीनों युवकों की जान जा चुकी थी. घटना की सूचना तुरंत पुलिस और प्रशासन को दी गई, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया.

गांव में पसरा मातम
एक साथ तीन युवकों की मौत की खबर मिलते ही आखवाड़ा गांव में शोक की लहर दौड़ गई. परिजन घटनास्थल और बाद में अस्पताल पहुंचे, जहां उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया. गांव के लोगों ने भी इस हादसे को बेहद दुखद बताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई. पूरे गांव में गम का माहौल बना हुआ है.

बिजली विभाग की लापरवाही पर उठे सवाल
घटना के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि बिजली लाइनों का समय पर रखरखाव नहीं होने की वजह से यह हादसा हुआ. लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, वहीं बिजली विभाग भी यह पता लगाने में जुटा है कि आखिर तार टूटने की वजह क्या थी और हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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