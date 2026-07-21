/बालौती में दिल दहला देने वाला मंजर! एक ही परिवार के 3 जनाजे उठे, गांव में पसरा मातम

Karauli News: करौली जिले के सपोटरा उपखंड की ग्राम पंचायत बालौती में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत पर पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार को पति, पत्नी और उनके बेटे के शव गांव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया. बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी में तीनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया. वहीं, परिवार का एक अन्य पुत्र जयपुर के एसएमएस अस्पताल में गंभीर हालत में उपचाराधीन है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

क्या बोले सपोटरा थानाधिकारी अबजीत कुमार?

सपोटरा थानाधिकारी अबजीत कुमार ने बताया कि बालौती निवासी रामदयाल बैरवा, उनकी पत्नी राजबाई तथा दोनों पुत्र विजय और लक्ष्मी नारायण ने सोमवार को जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था. उपचार के दौरान रामदयाल की जयपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई, जबकि राजबाई और लक्ष्मी नारायण ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. मंगलवार को रामदयाल का शव जयपुर के एसएमएस अस्पताल से तथा राजबाई और लक्ष्मी नारायण के शव सपोटरा अस्पताल से गांव लाए गए, जहां अंतिम यात्रा के बाद तीनों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया.

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घायल का उपचार जारी

घटना में घायल विजय का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उपचार जारी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है तथा सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से जूझ रहा था परिवार

ग्रामीणों और परिजनों के अनुसार, परिवार लंबे समय से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं, आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से जूझ रहा था. दोनों पुत्र हाइड्रोसील की बीमारी से पीड़ित थे और उनके उपचार पर काफी खर्च हो चुका था. परिजनों ने बताया कि बीमारी और आर्थिक बोझ के कारण परिवार गहरे तनाव में था. मृतक रामदयाल के बड़े भाई हरिराम ने बताया कि पिछले कई महीनों से परिवार के सदस्य निराश थे और पहले भी आत्महत्या का प्रयास करने जैसी घटनाएं सामने आई थीं.

अंतिम संस्कार में ये लोग आए शामिल

अंतिम संस्कार में तहसीलदार दिलीप कुमार अग्रवाल, जिला प्रमुख प्रतिनिधि रक्षीलाल बैरवा, विधायक प्रतिनिधि रामसिंह, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे. सभी ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की.