Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /karauli
  • /बालौती में दिल दहला देने वाला मंजर! एक ही परिवार के 3 जनाजे उठे, गांव में पसरा मातम

बालौती में दिल दहला देने वाला मंजर! एक ही परिवार के 3 जनाजे उठे, गांव में पसरा मातम

Rajasthan News: करौली के सपोटरा क्षेत्र के बालौती गांव में एक ही परिवार के तीन सदस्यों का मंगलवार को एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया. जहरीला पदार्थ सेवन मामले में पति, पत्नी और बेटे की मौत हो गई, जबकि दूसरा बेटा जयपुर के एसएमएस अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है. मामले की जांच जारी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshish chaturvedi
Published: Jul 21, 2026, 09:06 PM|Updated: Jul 21, 2026, 09:06 PM
बालौती में दिल दहला देने वाला मंजर! एक ही परिवार के 3 जनाजे उठे, गांव में पसरा मातम
Image Credit: करौली जिले के सपोटरा उपखंड की ग्राम पंचायत बालौती में एक ही परिवार के तीन सदस्यों का अंतिम संस्कार हुआ.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Karauli News: करौली जिले के सपोटरा उपखंड की ग्राम पंचायत बालौती में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत पर पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार को पति, पत्नी और उनके बेटे के शव गांव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया. बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी में तीनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया. वहीं, परिवार का एक अन्य पुत्र जयपुर के एसएमएस अस्पताल में गंभीर हालत में उपचाराधीन है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

क्या बोले सपोटरा थानाधिकारी अबजीत कुमार?
सपोटरा थानाधिकारी अबजीत कुमार ने बताया कि बालौती निवासी रामदयाल बैरवा, उनकी पत्नी राजबाई तथा दोनों पुत्र विजय और लक्ष्मी नारायण ने सोमवार को जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था. उपचार के दौरान रामदयाल की जयपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई, जबकि राजबाई और लक्ष्मी नारायण ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. मंगलवार को रामदयाल का शव जयपुर के एसएमएस अस्पताल से तथा राजबाई और लक्ष्मी नारायण के शव सपोटरा अस्पताल से गांव लाए गए, जहां अंतिम यात्रा के बाद तीनों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

घायल का उपचार जारी
घटना में घायल विजय का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उपचार जारी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है तथा सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से जूझ रहा था परिवार
ग्रामीणों और परिजनों के अनुसार, परिवार लंबे समय से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं, आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से जूझ रहा था. दोनों पुत्र हाइड्रोसील की बीमारी से पीड़ित थे और उनके उपचार पर काफी खर्च हो चुका था. परिजनों ने बताया कि बीमारी और आर्थिक बोझ के कारण परिवार गहरे तनाव में था. मृतक रामदयाल के बड़े भाई हरिराम ने बताया कि पिछले कई महीनों से परिवार के सदस्य निराश थे और पहले भी आत्महत्या का प्रयास करने जैसी घटनाएं सामने आई थीं.

अंतिम संस्कार में ये लोग आए शामिल
अंतिम संस्कार में तहसीलदार दिलीप कुमार अग्रवाल, जिला प्रमुख प्रतिनिधि रक्षीलाल बैरवा, विधायक प्रतिनिधि रामसिंह, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे. सभी ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Karauli News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

खाद की किल्लत से भड़के किसानों ने किया सड़क जाम, कालाबाजारी के आरोप, प्रशासन ने दिया समाधान का भरोसा

खत्म हुआ पांचना बांध विवाद, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की पहल लाई रंग, करौली में इंटरनेट बंद

पांचना बांध विवाद ने पकड़ा तूल, 48 घंटे से 3 हाईवे पर किसानों का चक्काजाम, ADG बीजू जॉर्ज जोसेफ ने संभाला मोर्चा

ट्रेंडिंग न्यूज़

किशनगढ़ छात्रा साक्षी मौत केस में बड़ा खुलासा! ब्लैकमेल और वीडियो वायरल की धमकी के आरोप में 3 युवकों पर FIR

राजस्थान में नकली घी का काला खेल बेनकाब! फैक्ट्री पर छापा, हजारों लीटर पाम ऑयल और सैकड़ों किलो घी जब्त

राजस्थान के 43 बुजुर्गों का पहला दल नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के लिए रवाना, सरकार की तीर्थ यात्रा योजना शुरू

राजस्थान में साइबर ठगी पर बड़ा एक्शन, बैंक अधिकारियों को दिए गए अहम निर्देश

सोना-चांदी के भावों ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

21 जुलाई से राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने भारी से अतिभारी बारिश की दी चेतावनी

कौन हैं 16 साल की मनीषा कंवर ? जिन्होंने निशानेबाजी में रचा इतिहास, 8 लगातार जीत दर्ज कर नेशनल में बनाई जगह

करौली के 1 ही परिवार के 4 लोगों ने उठाया खौफनाक कदम, 3 की मौत, बेटा जिंदगी की लड़ रहा जंग

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का बड़ा उलटफेर! इन जिलों में भारी बारिश-वज्रपात का अलर्ट

सीकर में मेहरबान हुआ मानसून, झमाझम बारिश से कई सड़कें बनीं दरिया, शहर के कई इलाकों में जलभराव

सोना-चांदी के भावों ने पकड़ी रफ्तार, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

खींवसर में सामाजिक बैठक के दौरान भीड़ में घुसी कैंपर, महिला-बच्ची घायल, घटना CCTV में कैद

बाड़मेर में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, झाड़ियों में ले जाकर की दरिंदगी

राजस्थान में फिर बरसेगा मानसून! जयपुर-भरतपुर समेत 24 जिलों में होगी भारी बारिश

सरस दूध की पैकेजिंग के लिए जयपुर में लगेगा 150 करोड़ का पॉलीफिल्म प्लांट, RCDF-HRL के बीच होगा MOU

कोटा में इंजेक्शन लगते ही तड़पने लगी महिला, मुंह से निकला झाग... कुछ ही देर में चली गई जान

खाटूश्यामजी में बड़ा हादसा, दर्शन से पहले 22 साल के युवक की करंट लगने से मौत

जयपुर-दिल्ली रूट हो गया महंगा, ट्रक-बस ऑपरेटरों पर सबसे ज्यादा असर

Gold Silver Price Today: सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर! जयपुर में आज बढ़ गए गोल्ड के दाम, देखें ताजा रेट

टोंक में पैंथर का आतंक, 2 लोगों पर किया हमला, वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

EWS आरक्षण पर बड़ा संग्राम! मांग नहीं मानी तो पंचायत-निकाय चुनाव कोर्ट में घसीटने की चेतावनी

राजस्थान चुनाव गाइड-जनता किसे देगी डायरेक्ट वोट और कहां चलेगी 'पर्दे के पीछे' की सियासत ? समझें वोटिंग का पूरा नियम

Kota News: रात 11 बजे दोस्त के साथ निकला शुभम, सुबह मंदिर के पास मिला शव

सरकारी लेप्रोस्कोप मशीनों का 'प्राइवेट खेल', बारां के प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त में होते रहे ऑपरेशन, विभाग सोता रहा

OBC आयोग की रिपोर्ट के बाद जारी होगा निकाय और पंचायत चुनाव का कार्यक्रम- डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा

5 अगस्त के बाद बजेगा चुनावी बिगुल! जानिए कब डालें जाएंगे पंचायत-निकाय चुनाव के वोट

4 करोड़ की जमीन बनी मौत की वजह, भरतपुर में युवक का अपहरण कर पीट-पीटकर हत्या

क्या है 'धाड़' परंपरा, जिसमें पुरुष वेश में निकलती हैं महिलाएं? अच्छी बारिश से जुड़ा है अनोखा विश्वास

Bhilwara: डोडा चूरा का 2000 रुपये प्रति किलो मुआवजा देने की मांग, किसान संघ ने CM के नाम सौंपा ज्ञापन

खाटूश्यामजी जाने वालों को बड़ा झटका, कार-बस-ट्रकों अब देना होगा ज्यादा टोल, देखें नई रेट लिस्ट

IPS ट्रेनिंग का 147 करोड़ का हिसाब ! राजस्थान पर बकाया का दावा, 1983 से 2021 बैच तक का भुगतान अटका

जयपुर में चाय की थड़ी से चलता था साइबर ठगी का खेल, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

निजी तस्वीरें-वीडियो हो रहे वायरल? राजस्थान पुलिस ने जारी किया ये अचूक टूल

राजस्थान में अब होगी झमाझम बारिश! अगले 5 दिन भारी बारिश के साथ मौसम दिखाएगा खतरनाक तेवर

राजस्थानवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब दूसरे राज्यों में भी 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

जयपुर के पास सरकारी स्कूल का सच, मामूली बारिश से तालाब बना बगरू स्कूल, बच्चों की जान जोखिम में

जोधपुर में 24 घंटे में दो प्रसूताओं की मौत, डॉक्टरों ने बताया सबसे बड़ा कारण

बूंदी में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, बोगस ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, 23 आरोपी गिरफ्तार!

TAGS:
Karauli News
Rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बालौती में दिल दहला देने वाला मंजर! एक ही परिवार के 3 जनाजे उठे, गांव में पसरा मातम
Karauli News
2
jaipur news
3
Rajasthan news
4
khatu shyam ji
5
rajasthan crime