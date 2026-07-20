/करौली के 1 ही परिवार के 4 लोगों ने उठाया खौफनाक कदम, 3 की मौत, बेटा जिंदगी की लड़ रहा जंग

Karauli News: करौली जिले के सपोटरा उपखंड के बालौती गांव में सोमवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई. यहां एक ही परिवार के चार सदस्यों द्वारा कथित रूप से जहरीला पदार्थ पीने की बात सामने आई है. घटना के बाद सभी को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें जयपुर रेफर किया गया. जयपुर ले जाते समय रास्ते में पति, पत्नी और एक बेटे की मौत हो गई, जबकि दूसरे बेटे का इलाज जयपुर के अस्पताल में चल रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

जहरीला पदार्थ खाने से बिगड़ी चारों की तबीयत

कैलादेवी डीएसपी मीना मीणा ने बताया कि बालौती गांव निवासी रामदयाल बैरवा (45), उनकी पत्नी राजबाई (40) और उनके दो बेटे लक्ष्मीनारायण (25) व विजयराज बैरवा ने कथित रूप से एल्ड्रिन नामक जहरीले पदार्थ का सेवन किया. इसके बाद चारों की हालत बिगड़ गई. आसपास के लोगों ने मामले की जानकारी मिलने पर सभी को गंगापुर सिटी अस्पताल पहुंचाया.

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जयपुर रेफर के दौरान पति-पत्नी और बेटे की मौत

अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद चारों की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें जयपुर रेफर कर दिया. जयपुर ले जाते समय रास्ते में रामदयाल बैरवा, उनकी पत्नी राजबाई और बेटे लक्ष्मीनारायण की मौत हो गई. वहीं दूसरे बेटे विजयराज बैरवा की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका जयपुर के अस्पताल में इलाज जारी है. राजबाई और लक्ष्मीनारायण के शव सपोटरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं.

पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतराम मीणा, थाना अधिकारी अबजीत कुमार और तहसीलदार दिलीप अग्रवाल ने घटनास्थल का जायजा लिया. अधिकारियों ने मामले से जुड़ी जानकारी जुटाई और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है.

परिवार के तनाव में होने की बात आई सामने

प्रारंभिक जांच में पुलिस को जानकारी मिली है कि परिवार का एक बेटा लंबे समय से बीमारी से परेशान था. इसी वजह से परिवार मानसिक तनाव में चल रहा था. हालांकि घटना के पीछे की असली वजह क्या है, इसका पता पुलिस की जांच के बाद ही चल सकेगा. पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है.

एक बेटे का इलाज जारी, जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि घटना से जुड़े सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है. परिवार के सदस्यों, आसपास के लोगों और अन्य संबंधित पक्षों से जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके.

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