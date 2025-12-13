स्कूल के पोषाहार ने बिगाड़ी बच्चों की सेहत, करौली में 5 छात्रों के खाना खाते ही लगी उल्टियां

Rajasthan News: करौली के रोधई गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पोषाहार खाने के बाद पांच बच्चों की तबियत बिगड़ गई. उल्टी और चक्कर आने पर बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के बाद सभी बच्चों की हालत अब सामान्य बताई जा रही है.
Karauli News: करौली जिले के मंडरायल उपखंड स्थित रोधई गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब स्कूल में पोषाहार खाने के बाद पांच बच्चों की अचानक तबियत बिगड़ गई. बच्चों को उल्टी और चक्कर आने की शिकायत होने लगी. यह स्थिति देखते ही स्कूल स्टाफ ने तुरंत परिजनों और स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी. इसके बाद सभी बीमार बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रोधई लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार किया.
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बीसीएमओ डॉ. महेश मीना ने बच्चों की जांच की और सावधानी बरतते हुए उन्हें उप जिला चिकित्सालय मंडरायल रेफर कर दिया. मंडरायल अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉ. राकेश जाटव ने बच्चों को भर्ती कर आवश्यक इलाज शुरू किया. उपचार के बाद चिकित्सकों ने बताया कि सभी बच्चों की हालत अब सामान्य है और वे खतरे से बाहर हैं. इलाज के दौरान नर्सिंग ऑफिसर उदय सिंह मीना, विष्णु शर्मा, अशोक माली, महेंद्र शर्मा सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मियों ने भी पूरा सहयोग किया.
बीमार पड़े बच्चों में विष्णु धोबी (8 वर्ष) पुत्र नरेश धोबी, रामवीर मीना (7 वर्ष) पुत्र पवन मीना, गिरिजा मीना (12 वर्ष) पुत्री लखराम मीना, अंजलि धोबी (10 वर्ष) पुत्री जग्गी धोबी और काजल धोबी (10 वर्ष) पुत्री मुनेश धोबी शामिल हैं. सभी बच्चों को निगरानी में रखा गया और समय-समय पर उनकी स्थिति की जांच की जाती रही.
घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई. विभागीय अधिकारी अस्पताल पहुंचे और बच्चों के इलाज की जानकारी ली. स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया कि बच्चों की हालत पूरी तरह स्थिर है और किसी भी तरह की गंभीर समस्या सामने नहीं आई है. एहतियात के तौर पर बच्चों को कुछ समय तक निगरानी में रखा गया.
वहीं, इस मामले की सूचना शिक्षा विभाग को भी दे दी गई है. शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग मिलकर यह पता लगाने में जुटे हैं कि पोषाहार खाने के बाद बच्चों की तबियत क्यों बिगड़ी. प्रारंभिक तौर पर किसी गंभीर कारण की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पूरे मामले की जांच की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो.
