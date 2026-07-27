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चौरण्डापुरा हत्याकांड में बड़ा एक्शन! राजपुर के जंगलों से 6 इनामी आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan News: करौली के चौरण्डापुरा हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सिवायचक जमीन विवाद में अशोक गुर्जर की हत्या के मामले में आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था. पुलिस ने राजपुर जंगल से सभी को दबोचा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashish chaturvedi
Published:Jul 27, 2026, 11:23 PM IST | Updated:Jul 27, 2026, 11:23 PM IST
चौरण्डापुरा हत्याकांड में बड़ा एक्शन! राजपुर के जंगलों से 6 इनामी आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: करौली सदर थाना पुलिस ने चौरण्डापुरा गांव में हुए चर्चित हत्याकांड में 6 आरोपी हुए गिरफ्तार.

Karauli News: करौली सदर थाना पुलिस ने चौरण्डापुरा गांव में हुए चर्चित हत्याकांड मामले में बड़ी सफलता हासिल की है. जमीन विवाद को लेकर हुई अशोक गुर्जर की हत्या के मामले में पुलिस ने छह इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन हन्ता" के तहत यह कार्रवाई की गई. सभी आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था.

जमीन विवाद में हुआ था खूनी संघर्ष
पुलिस के अनुसार 16 जुलाई को चौरण्डापुरा गांव में सिवायचक जमीन और पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई. आरोप है कि हमलावरों ने अशोक गुर्जर पर धारदार हथियार, सरिया और लाठियों से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. बीच-बचाव करने पहुंचे परिवार के अन्य लोगों पर भी हमला किया गया, जिसमें सात लोग घायल हो गए थे.

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जयपुर में इलाज के दौरान हुई थी मौत
घटना के बाद घायल अशोक गुर्जर को इलाज के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. हत्या की घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गईं.

जंगलों में छिपे थे आरोपी, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा
पुलिस ने बताया कि घटना के बाद आरोपी लगातार ठिकाने बदल रहे थे और आसपास के बीहड़ इलाकों में छिपे हुए थे. पुलिस टीमों ने सूचना तंत्र और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपियों की तलाश तेज की. इसके बाद राजपुर के जंगलों में घेराबंदी कर छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोहन सिंह उर्फ सोनी, रामअवतार, देशराज, धीरज, निहाल सिंह और विक्रम के रूप में हुई है. पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है.

39 हेक्टेयर जमीन को लेकर चल रहा था विवाद
जांच में सामने आया है कि चौरण्डापुरा गांव के पास करीब 39 हेक्टेयर सिवायचक भूमि के कब्जे, बंटवारे, रास्ते के इस्तेमाल और पशुओं को चराने को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. इस विवाद को लेकर पहले भी दोनों पक्षों के बीच कई बार झगड़े हो चुके थे और पुलिस में मामले दर्ज थे.

हथियार बरामदगी के लिए पूछताछ जारी
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियारों की बरामदगी को लेकर पूछताछ की जा रही है. मामले में अभी जांच जारी है और पुलिस अन्य आरोपियों की भूमिका भी खंगाल रही है. अधिकारियों का कहना है कि हत्याकांड से जुड़े बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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