करौली में पूर्व नगर परिषद सभापति के बेटे की गिरफ्तारी के बाद अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर, 4 दिन का अल्टीमेटम

Rajasthan News: ऑनलाइन गेमिंग सट्टा व नव संवत्सर रैली हिंसा में गिरफ्तारी के बाद पूर्व नगर परिषद सभापति के पुत्र अमीनुद्दीन खान पर कार्रवाई तय मानी जा रही है. करौली नगर परिषद ने अंबेडकर चौराहा स्थित अवैध निर्माण पर नोटिस जारी कर चार दिन में हटाने का अल्टीमेटम दिया है.

Published: Jan 04, 2026, 05:36 PM IST | Updated: Jan 04, 2026, 05:36 PM IST

करौली में पूर्व नगर परिषद सभापति के बेटे की गिरफ्तारी के बाद अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर, 4 दिन का अल्टीमेटम

Karauli News: ऑनलाइन गेमिंग सट्टा और नव संवत्सर रैली के दौरान पथराव-दंगे के मामले में गिरफ्तारी के बाद अब पूर्व नगर परिषद सभापति के पुत्र अमीनुद्दीन खान पर प्रशासनिक कार्रवाई की तैयारी है. नगर परिषद करौली ने अंबेडकर चौराहा स्थित उनके नवनिर्मित परिसर को लेकर अवैध निर्माण और अतिक्रमण का नोटिस जारी करते हुए चार दिन में निर्माण हटाने का अल्टीमेटम दिया है. करौली नगर परिषद ने पूर्व नगर परिषद सभापति के पुत्र अमीनुद्दीन खान के अंबेडकर चौराहा स्थित नवनिर्मित परिसर पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है. नगर परिषद द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित भवन निर्माण स्वीकृत भवन नियमों के विपरीत है. जांच में सैटबैक सहित कई गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं.

कार्यवाहक आयुक्त एवं एसडीएम प्रेमराज मीना ने बताया कि संबंधित पक्ष को चार दिवस की अवधि में अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए हैं. निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाए जाने की स्थिति में नगर परिषद द्वारा नियमानुसार तोड़फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

उधर, इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ता अशोक पाठक द्वारा नगर परिषद आयुक्त को एक शिकायत भी सौंपी गई है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अंबेडकर पार्क भट्टा के निकट स्थित अमीनुद्दीन पुत्र मइनुद्दीन का होटल अवैध रूप से निर्मित है और इसके लिए जारी किए गए पट्टे विधि विरुद्ध हैं. शिकायत के अनुसार, पूर्व में नगर परिषद द्वारा बिना सैटबैक और बिना स्वीकृति के बने करीब 38 दुकानों व मकानों को सीज किया गया था, लेकिन पूर्व सभापति के पुत्र के मामले में कथित रूप से भेदभाव बरता गया.

अशोक पाठक ने बताया कि इस प्रकरण में अतिरिक्त जिला कलेक्टर करौली की जांच रिपोर्ट, राज्य सरकार और संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय में भी पट्टों को अवैध माना जा चुका है. इतना ही नहीं, इसी प्रकरण में पद के दुरुपयोग का दोष सिद्ध होने पर तत्कालीन सभापति रशीदा खातून को निलंबित किया गया था, जिसकी अपील राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने भी खारिज कर दी थी. शिकायत में यह भी आरोप है कि अवैध होटल निर्माण के दौरान प्राचीन शिव मंदिर का रास्ता समाप्त कर दिया गया, रियासतकालीन चारदीवारी और बुर्ज पर भी कब्जा किया गया.

