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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का करौली दौरा, नांगल शेरपुर में किसानों के लिए बड़ी घोषणाओं की झड़ी!

Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने करौली के नांगल शेरपुर में किसान सम्मेलन में रामजल सेतु, सिंचाई, बिजली, पशुपालन व कृषि सुधारों की योजनाओं की घोषणा की. उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने, पानी की समस्या दूर करने और 2500 करोड़ से अधिक विकास कार्यों की जानकारी दी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByAshish chaturvedi
Published:Apr 08, 2026, 07:07 PM IST | Updated:Apr 08, 2026, 07:07 PM IST

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का करौली दौरा, नांगल शेरपुर में किसानों के लिए बड़ी घोषणाओं की झड़ी!

CM Bhajanlal Sharma Karauli Visit: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने करौली जिले के टोडाभीम क्षेत्र के नांगल शेरपुर गांव में आयोजित किसान सम्मेलन में शिरकत कर किसानों को बड़ी सौगातों और योजनाओं की घोषणा की. सम्मेलन में उन्होंने रामजल सेतु परियोजना, सिंचाई, बिजली, पशुपालन और कृषि सुधारों पर जोर देते हुए किसानों की आय बढ़ाने और क्षेत्र में पानी की समस्या दूर करने का भरोसा दिलाया.

करौली जिले के टोडाभीम क्षेत्र स्थित नांगल शेरपुर गांव में बुधवार को आयोजित किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे. हेलीपैड पर उनका स्वागत कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने किया.

सम्मेलन स्थल पर भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में किसानों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन कर किसानों से संवाद किया और योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली.

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सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि “किसान आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा.” उन्होंने रामजल सेतु परियोजना का जिक्र करते हुए बताया कि इससे प्रदेश के 17 जिलों में पानी की कमी दूर होगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा और किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और वर्ष 2027 तक सभी किसानों को दिन में बिजली दी जाएगी. उन्होंने नकली खाद और बीज बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया.

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने भी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि चंबल का पानी क्षेत्र तक पहुंचाने की दिशा में काम तेजी से चल रहा है. उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि डबल इंजन सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रयासरत है.

मुख्यमंत्री ने किसान सम्मान निधि, एमएसपी में वृद्धि, फसल बीमा और 33 प्रतिशत नुकसान पर राहत जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए किसानों को जागरूक किया. साथ ही पशुपालन को बढ़ावा देने, डेयरी पर अनुदान और पशुओं के उपचार के लिए मोबाइल यूनिट शुरू करने की जानकारी दी.

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि करौली जिले में 2500 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों स्वीकृत किए गए है. इसके साथ ही नांगल शेरपुर में कॉलेज खोलने, कई गांवों को जोड़ने वाली दो सड़कों के निर्माण की भी घोषणा की गई.

इस अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम, कृषि मंत्री डॉ किरोडी लाल मीणा, सिंचाई मंत्री सुरेश रावत, करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, महवा विधायक राजेंद्र मीना, सपोटरा विधायक हंसराज मीणा, लालसोट विधायक राम विलास, सिकराय विधायक विक्रम, संभागीय आयुक्त नलिनी कठौतिया, आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई, कलेक्टर अक्षय गोदारा, एसपी लोकेश सोनवाल, भाजपा संभाग प्रभारी बिहारी लाल विश्नोई, भाजपा जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह विभिन्न जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और हजारों किसान मौजूद रहे. सम्मेलन के लिए गांव में विशाल पंडाल बनाया गया था, जहां बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली.

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