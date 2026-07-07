/पांचना बांध विवाद ने पकड़ा तूल! किसानों ने किया चक्काजाम, करौली-हिंडौन मार्ग पूरी तरह ठप

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Karauli News: करौली जिले में पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. नहरों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंचने से नाराज किसानों ने कई जगहों पर चक्काजाम और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है. सोमवार को करौली-हिंडौन मार्ग स्थित गुडला मुख्य मार्ग पर भी किसानों ने जाम लगा दिया. गुडला पांचना संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि जब तक गुडला में लगाया गया जाम नहीं हटेगा, तब तक कहीं से भी आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा. किसानों के विरोध के चलते जिले में यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है.
पांच अलग-अलग जगहों पर किसानों का प्रदर्शन
पांचना बांध से कमांड एरिया की नहरों में पानी की मांग को लेकर किसानों ने हिण्डौन क्षेत्र में भी मोर्चा खोल दिया है. नहरों में पानी की आवक कम होने से नाराज किसानों ने पांच अलग-अलग स्थानों पर सड़क जाम कर दिया. हिण्डौन सदर थाना क्षेत्र के टोडूपुरा-कटकड़ मोड़ पर बड़ी संख्या में किसान सड़क पर बैठ गए और धरना शुरू कर दिया. इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा भी धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों की बात सुनी.
गुडला मार्ग पर जाम से बढ़ी परेशानी
गुडला मुख्य मार्ग पर किसानों के चक्काजाम के कारण करौली और हिंडौन के बीच आवागमन प्रभावित हुआ. सड़क पर बड़ी संख्या में किसानों के बैठने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. गुडला पांचना संघर्ष समिति का कहना है कि किसानों की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा. समिति ने साफ कहा है कि नहरों में पर्याप्त पानी पहुंचने के बाद ही जाम हटाने पर विचार किया जाएगा.
कई ग्रामीण इलाकों में भी सड़क पर उतरे किसान
पानी की मांग को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसानों का विरोध जारी है. मोठियापुरा, कोटरी और नाहरघाटी सहित कई जगहों पर किसानों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया. इसके चलते करौली, मासलपुर और सूरौठ जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. वहीं श्रीमहावीरजी थाना क्षेत्र के कोडिया की बगीची पर भी किसानों ने चक्काजाम कर दिया. यहां श्रीमहावीरजी-नादौती मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित रही.
क्या है पूरा मामला?
पांचना बांध से निकलने वाली नहरों के पानी को लेकर पिछले कुछ समय से किसानों और प्रशासन के बीच विवाद चल रहा है. कमांड एरिया के किसानों का कहना है कि नहरों में उनकी जरूरत के अनुसार पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे फसलों पर संकट खड़ा हो रहा है. किसानों की मांग है कि पांचना बांध से नहरों में पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़ा जाए, ताकि खेती को नुकसान न हो. इसी मांग को लेकर किसानों ने पहले भी धरना प्रदर्शन किया था. अब जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो किसानों ने आंदोलन को तेज करते हुए अलग-अलग जगहों पर चक्काजाम शुरू कर दिया है. किसानों ने सवाई माधोपुर जिले के कुसांय गांव में भी एक प्रतिनिधिमंडल भेजा है, जो वहां नहरों में पानी की स्थिति का जायजा ले रहा है.
प्रशासन अलर्ट, पुलिस ने संभाली व्यवस्था
किसानों के आंदोलन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. अधिकारी लगातार मौके पर पहुंचकर हालातों पर नजर बनाए हुए हैं. प्रशासन की कोशिश है कि किसानों से बातचीत कर जल्द से जल्द रास्ता निकाला जाए, ताकि आम लोगों को हो रही परेशानी कम हो सके. फिलहाल किसानों का कहना है कि जब तक उनकी पानी की मांग पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
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