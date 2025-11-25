नरेश मीणा की फिर बढ़ी मुश्किलें, PM मोदी–CM भजनलाल पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में दर्ज हुई FIR

Naresh Meena News: युवा नेता नरेश मीणा की कानूनी परेशानियां एक बार फिर बढ़ गई हैं. करौली जिले के सपोटरा थाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी करने के मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है. शिकायत भाजपा के जिला विधि प्रकोष्ठ के सह सयोजक विकास सिंह ने दर्ज कराई है. सपोटरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

महापंचायत में नरेश मीणा ने दिए थे भाषण

बीते दिनों जिले के सपोटरा उपखंड की ग्राम पंचायत जोड़ली में डूंगरी बांध व सीपीसी लिंक योजना के विरोध में विशाल महापंचायत का आयोजन हुआ था . महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान और स्थानीय लोगो में भाग लिया , जो बांध बनने की स्थिति में अपनी जमीन और गांव डूबने की आशंका को लेकर चिंतित थे. महापंचायत में कई बड़े नेता शामिल हुए . महापंचायत में नरेश मीणा ने भी मंच से भाषण दिया. एफआईआर मे आरोप है कि इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां कर दीं, जिसके वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं.

मीणा की टिप्पणी को लेकर थाने में शितायत दर्ज

नरेश मीना की टिप्पणी को लेकर भाजपा जिला विधि प्रकोष्ठ के सह सयोजक विकास सिंह ने सपोटरा थाने में लिखित शिकायत दी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि नरेश मीणा ने ऊंचे संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक मंच से अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर न सिर्फ उनकी छवि को ठेस पहुंचाई, बल्कि पद की गरिमा का भी उल्लंघन किया. शिकायत के आधार पर सपोटरा थाना पुलिस ने नरेश मीणा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

