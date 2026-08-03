/भाई निकला चोरी का मास्टरमाइंड! जमीन विवाद में रची 50 लाख के जेवर उड़ाने की साजिश

Karauli News: हिंडौन सिटी के नई मंडी थाना क्षेत्र में करीब 50 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवरात और नकदी चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस जांच में सामने आया कि इस चोरी की साजिश किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि परिवादी के बड़े भाई ने ही आपसी रंजिश के चलते रची थी. पुलिस ने मामले में मास्टरमाइंड सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. फिलहाल आरोपियों से चोरी के जेवरात बरामद करने और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है.

जमीन विवाद और रंजिश के चलते रची चोरी की साजिश

करौली पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने बताया कि 24 जून 2026 को हिंडौन सिटी के वृंदावन रिसोर्ट के पास स्थित एक मकान से करीब 50 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवरात और 30 हजार रुपए नकद चोरी हुए थे. घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. जांच में सामने आया कि चोरी के पीछे जमीन विवाद और पारिवारिक रंजिश बड़ी वजह थी.

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बड़े भाई ने ही बनाया पूरा प्लान

पुलिस के अनुसार परिवादी के बड़े भाई राधेश्याम ने चोरी की पूरी योजना बनाई थी. उसने अपने बेटों के लग्न-टीका कार्यक्रम में शामिल होने के बहाने शातिर चोरों को बुलाया और वारदात को अंजाम दिलवाया. चोरी के लिए आरोपियों ने एक अर्टिगा कार का इस्तेमाल किया था.

200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया था. टीम ने तकनीकी जांच के साथ करीब 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. इसके अलावा पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों से मिले सुरागों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने में सफलता हासिल की.

छह आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राधेश्याम, टीकम शर्मा, महेंद्र जोगी, रामप्रसाद जोगी, कन्हैया जांगिड़ और शंभू दयाल सैन को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार की है. पुलिस अब चोरी किए गए करीब 50 लाख रुपए के जेवरात और अन्य सामान की बरामदगी के प्रयास कर रही है.

मुख्य आरोपी पर पहले से दर्ज हैं कई मामले

पुलिस के अनुसार मामले का मुख्य आरोपी राधेश्याम पहले भी कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है. उसके खिलाफ लूट, चोरी और डकैती जैसे करीब 14 मामले दर्ज हैं. वहीं अन्य आरोपियों का भी आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है.

गिरोह के नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है. जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस गिरोह ने इससे पहले भी किसी वारदात को अंजाम दिया है या नहीं. पुलिस का कहना है कि चोरी के माल की बरामदगी के साथ मामले से जुड़े हर पहलू की गहन जांच की जा रही है.