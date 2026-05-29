/Rajasthan News: हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से बीड़ी पत्तों से भरी गाड़ी में लगी भीषण आग, ...सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

Karauli Fire News: करौली जिला मुख्यालय के बग्गी खाना पावर हाउस के पास स्थित अम्बेडकर सर्किल पर आज उस समय हड़कंप मच गया, जब बीड़ी पत्तों से लदी एक गाड़ी अचानक ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गई. हाईटेंशन लाइन से निकली जोरदार चिंगारी की वजह से गाड़ी में भरे सूखे बीड़ी पत्तों ने तुरंत आग पकड़ ली और देखते ही देखते पूरी गाड़ी धू-धू कर धधक उठी. गनीमत यह रही कि स्थानीय लोगों की सूझबूझ और दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बहुत बड़ा हादसा टल गया.

बिजली की चिंगारी बनी काल, बीच सड़क पर धधकी गाड़ी

बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बीड़ी पत्तों से ओवरलोड गाड़ी जब बग्गी खाना पावर हाउस के पास से गुजर रही थी, तभी ऊपर झूल रहे हाईटेंशन तार गाड़ी से छू गए. तारों के आपस में टकराने और घर्षण से निकली चिंगारी सीधे सूखे पत्तों पर जा गिरी. पत्ते अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण आग ने पल भर में विकराल रूप ले लिया. बीच सड़क पर गाड़ी को आग की लपटों से घिरा देख आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने बिना वक्त गंवाए तुरंत इसकी सूचना दमकल केंद्र और स्थानीय पुलिस को दी.

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फायर फाइटर्स का रेपिड एक्शन

वहीं घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी बिना कोई समय गंवाए मौके पर पहुंची. आग की लपटें तेजी से बढ़ रही थीं और पास ही पावर हाउस होने के कारण खतरा दोगुना था. लेकिन दमकल टीम ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मोर्चे को संभाला. इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में फायरमैन पिंकेश कुमार, रवीना मीणा और विमलेश माली ने अपनी जान जोखिम में डालकर बेहद तत्परता दिखाई.

बता दें कि इन जांबाज फायरफाइटर्स ने स्थानीय नागरिकों के सहयोग से पानी की बौछारें कर कुछ ही समय में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. समय रहते लपटों को शांत कर दिए जाने से न सिर्फ गाड़ी के चालक-परिचालक सुरक्षित बच गए, बल्कि आसपास के रिहायशी और संवेदनशील पावर हाउस क्षेत्र को भी इसकी जद में आने से बचा लिया गया.