/Rajasthan News: अतिक्रमण पर गरजा नगर परिषद का पीला पंजा, कार्रवाई के बीच पक्षपात के आरोपों ने पकड़ा तूल

Karauli Bulldozer Action: करौली शहर की तंग गलियों और मुख्य रास्तों को जाम मुक्त करने के लिए रविवार को जिला प्रशासन और नगर परिषद ने संयुक्त रूप से 'अतिक्रमण हटाओ अभियान' चलाया. गुलाब बाग से लेकर हिंडौन दरवाजे तक चली इस कार्रवाई से पूरे बाजार में हड़कंप मच गया. हालांकि, अभियान के दौरान दुकानदारों ने प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने के गंभीर आरोप भी लगाए.

यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कड़े कदम

करौली एसडीएम और कार्यवाहक नगर परिषद आयुक्त प्रेमराज मीणा के नेतृत्व में यह अभियान मुख्य सड़क को चौड़ा करने के उद्देश्य से शुरू किया गया. बता दें कि सड़क किनारे लगे अस्थाई टीनशेड, दुकानों के बाहर रखे काउंटर, अवैध ठेले और ट्रॉलियों को बैंकहो लोडर (JCB) की मदद से हटाया गया. अधिकारियों का कहना है कि गुलाब बाग से हिंडौन गेट तक मुख्य रास्ता संकरा होने के कारण आमजन और अस्पताल आने वाले मरीजों को भारी परेशानी हो रही थी. इसलिए जनहित में यह कदम उठाना अनिवार्य था.

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भेदभाव का आरोप, दुकानदारों में रोष

कार्रवाई के दौरान अस्पताल के बाहर उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब स्थानीय दुकानदारों ने प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाए.दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन ने राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव में आकर चुनिंदा लोगों के अतिक्रमण हटाए, जबकि कई प्रभावशाली लोगों के अवैध कब्जों को हाथ तक नहीं लगाया गया.आक्रोशित व्यापारियों ने मांग की कि यदि अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो यह नियम शहर के हर नागरिक और दुकानदार पर समान रूप से लागू होना चाहिए.

'भविष्य में भी जारी रहेगी सख्ती'

एसडीएम प्रेमराज मीणा ने आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि अभियान पूरी तरह निष्पक्ष है और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए किसी भी अतिक्रमण को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अतिक्रमण हटाने के बाद किसी ने दोबारा सड़क घेरी, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अभियान के दौरान भारी पुलिस जाब्ता और नगर परिषद की टीम तैनात रही.