Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /karauli
  • /Rajasthan News: करौली में जिला कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक, नीट पेपर लीक और महंगाई को लेकर केंद्र-राज्य सरकार पर साधा निशाना

Rajasthan News: करौली में जिला कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक, नीट पेपर लीक और महंगाई को लेकर केंद्र-राज्य सरकार पर साधा निशाना

Rajasthan News: करौली में विधायक घनश्याम मेहर की अध्यक्षता में जिला कांग्रेस की बैठक हुई. इसमें 17 जून को राहुल गांधी के कोटा जाते समय हिंडौन सिटी और श्री महावीरजी स्टेशनों पर स्वागत का निर्णय लिया गया. साथ ही नीट पेपर लीक और महंगाई पर सरकार को घेरा गया.

Edited byArti PatelReported byAshish chaturvedi
Published: Jun 16, 2026, 08:59 AM|Updated: Jun 16, 2026, 08:59 AM
Rajasthan News: करौली में जिला कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक, नीट पेपर लीक और महंगाई को लेकर केंद्र-राज्य सरकार पर साधा निशाना
Image Credit: Rajasthan News

Karauli Congress Meeting: जिला कांग्रेस कार्यालय करौली में सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई. टोडाभीम विधायक एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम मेहर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संगठन की मजबूती की समीक्षा की गई और कई समसामयिक मुद्दों पर चर्चा कर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार की गई. बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय आगामी 17 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कोटा आगमन के दौरान उनके भव्य स्वागत को लेकर लिया गया.

राहुल गांधी का होगा भव्य स्वागत
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 17 जून को जब वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी रेल मार्ग से कोटा जाएंगे, तब करौली जिले के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर उनका ऐतिहासिक स्वागत किया जाएगा. बता दें कि राहुल गांधी के स्वागत के लिए हिंडौन सिटी और श्री महावीरजी रेलवे स्टेशन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.जिला अध्यक्ष घनश्याम मेहर ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इस स्वागत कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने और आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

नीट पेपर लीक, महंगाई और बेरोजगारी पर घेरी सरकार
बैठक के दौरान कांग्रेस नेताओं ने देश और प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए भाजपा सरकारों पर तीखे हमले किए.बैठक में हाल ही में हुए नीट (NEET) पेपर लीक मामले को लेकर गहरा रोष व्यक्त किया गया. नेताओं ने कहा कि पेपर लीक और बेरोजगारी जैसी घटनाओं ने देश के युवाओं के भविष्य को पूरी तरह संकट में डाल दिया है.इसके साथ ही देश में लगातार बढ़ रही रिकॉर्डतोड़ महंगाई, पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस (LPG) के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि को लेकर भी सरकारों को आड़े हाथों लिया गया.

बूथ स्तर पर मजबूत होगा संगठन, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को मिलेगी तरजीह
बैठक को संबोधित करते हुए टोडाभीम विधायक घनश्याम मेहर ने संगठन को मजबूत करने का मंत्र दिया. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस पार्टी में जो भी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ कार्य करेगा, पार्टी उसे हमेशा आगे बढ़ाने का काम करेगी.' पूर्व विधायक लाखन सिंह कटकड़ और हिंडौन विधायक अनिता जाटव ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि आज का युवा अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित है, ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे जनता के बीच जाएं और सरकार की विफलताओं को उजागर करें. नेताओं ने पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने का संकल्प लेने का आह्वान किया.

बैठक में यह रहे मौजूद
इस संगठनात्मक बैठक में पूर्व टोडाभीम प्रधान मुकेश मीना, मुखराज मीना सपोटरा, सुनील सैनी, रामगिलास जाटव, सूरजभान मीना, डॉ. राकेश कर्सोलिया, प्रो. विश्राम बैरवा, मजीद खान, लोकेश कंजौली सहित भारी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष और अग्रिम संगठनों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Karauli News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News: करोड़ों खर्च, फिर भी लापरवाही! बांदीकुई जंक्शन के प्लेटफॉर्म-1 पर लिफ्ट नहीं, दौसा में भी पड़ी बंद

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

Rajasthan News: खेतड़ी में कांग्रेस की मंथन बैठक, चिरंजीव राव बोले- BJP अब विधायक-सांसद चुरा रही

कोटा ACB ने वन विभाग की चौकी पर मारा छापा, 10 हजार की रिश्वत लेते रिश्वतखोर गार्ड गिरफ्तार

लू और तपती गर्मी का रामबाड़ है राजस्थान की ये ड्रिंक! पूरे दिन शरीर में बरकरार रहेगी एनर्जी

Rajasthani Viral Video: राजस्थानी भाभी का धमाकेदार डांस वायरल! एक्सप्रेशन देख दीवाने हुए लोग

राजस्थान में मौसम का कहर, 17 जिलों पर बारिश-आंधी का डबल अटैक! ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

Jhunjhunu: कलाखरी बस स्टैंड पर बेकाबू कार ने मचाया तांडव, पुलिस बैरिकेड उखाड़ा, रोंगटे खड़े कर देने वाला CCTV वीडियो वायरल

गोल्ड-सिल्वर के ताजा भाव जारी होते ही राजस्थान के सर्राफा बाजार में आया तूफान, जानें सोना-चांदी का लेटेस्ट भाव

श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में गरज-चमक के साथ बरसने वाला हैं बादल, IMD ने अभी-अभी जारी किया अलर्ट

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

सोना-चांदी का धमाका, एक ही दिन में दामों ने लगा दी लंबी छलांग! जानें ताजा भाव

जयपुर RTO में 10 परिवहन निरीक्षकों को नोटिस, 5 ओवरलोड चालान नहीं करने पर कार्रवाई

झुंझुनूं में इस्लामपुर का नाम बदलने के विरोध में हजारों ग्रामीणों की 15 KM पदयात्रा, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

Udaipur news: महिलाओं के कपड़े पहनकर करते थे लूटपाट, हुआ पर्दाफाश

आग का तांडव और तूफान का कहर, अलवर की पहाड़ियां धधकीं, आंधी ने ग्राम सेवा शिविर को उड़ाया, मचा हड़कंप!

नहीं भाती थी पड़ोसन, आंखों में देखना चाहती थी आंसू..., 5 वर्षीय बच्ची की हत्या में आया रोंगटे खड़े कर देने वाला सच

100 करोड़ की मेगा परियोजना का कमाल, 95% पूरा हुआ काम, अब मारवाड़ में नहीं सताएगा पानी का संकट!

अशोक गहलोत के बयान पर सतीश पूनिया का पलटवार, बोले- कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संविधान का दुरुपयोग किया

बनाते समय नहीं टूटेगी बाजरे की रोटी! जानिए एक्सपर्ट शेफ विकास नाइक की सीक्रेट ट्रिक्स

तो क्या 17 जून को सुबह 10 बजे से नहीं आएगा पीने का पानी ? PHED कॉन्ट्रेक्टर्स ने दी चेतावनी

प्रतापगढ़ में महिला कांस्टेबल सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, वीडियो कॉल और चैट ने खोल दिए कई राज

Rajasthan News: राजस्थान में आंधी-बारिश का दौर जारी, फिर भी 42.8 डिग्री से तप रहा प्रदेश का ये जिला, जानें अपने शहरों का हाल

राजस्थान में इन 9 जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी

Jaipur: बोरे और प्लास्टिक से लिपटा मिला व्यापारी का शव, आरोपी डेड बॉडी लेकर गाड़ी में रहा घूमता

Rajasthan Weather Update: सुबह-सुबह मौसम ने बदली चाल, राजस्थान के 3 जिलों में गरज-चमक और धूलभरी आंधी की चेतावनी

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

धौलपुर के पास बड़ा रेल हादसा: ट्रेन में आग की अफवाह से मची भगदड़, दूसरी ट्रेन की चपेट में आए कई यात्री

राजस्थान में मानसून की एंट्री से पहले होगी भारी से अति भारी बारिश! ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

सोमवती अमावस्या पर पुष्कर में उमड़ा जनसैलाब! श्रद्धा के बीच अव्यवस्थाओं ने बढ़ाई मुश्किलें

शादी किसी और से, दिल किसी और के लिए धड़का..., कपल ने साथ में की आत्महत्या

'भैया मुझे ससुराल छोड़ दो' कहने के लिए भाई को बुलाने गई थी बहन, सामने का मंजर देख उड़ गए होश

TAGS:
Karauli News
Rajasthan News

About the Author

Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan News: करौली में जिला कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक, नीट पेपर लीक और महंगाई को लेकर केंद्र-राज्य सरकार पर साधा निशाना
Karauli News
2
Jaipur News
3
Jaipur News
4
Kota News
5
Alwar NEWS