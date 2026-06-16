/Rajasthan News: करौली में जिला कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक, नीट पेपर लीक और महंगाई को लेकर केंद्र-राज्य सरकार पर साधा निशाना

Karauli Congress Meeting: जिला कांग्रेस कार्यालय करौली में सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई. टोडाभीम विधायक एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम मेहर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संगठन की मजबूती की समीक्षा की गई और कई समसामयिक मुद्दों पर चर्चा कर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार की गई. बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय आगामी 17 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कोटा आगमन के दौरान उनके भव्य स्वागत को लेकर लिया गया.

राहुल गांधी का होगा भव्य स्वागत

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 17 जून को जब वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी रेल मार्ग से कोटा जाएंगे, तब करौली जिले के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर उनका ऐतिहासिक स्वागत किया जाएगा. बता दें कि राहुल गांधी के स्वागत के लिए हिंडौन सिटी और श्री महावीरजी रेलवे स्टेशन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.जिला अध्यक्ष घनश्याम मेहर ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इस स्वागत कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने और आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं.

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नीट पेपर लीक, महंगाई और बेरोजगारी पर घेरी सरकार

बैठक के दौरान कांग्रेस नेताओं ने देश और प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए भाजपा सरकारों पर तीखे हमले किए.बैठक में हाल ही में हुए नीट (NEET) पेपर लीक मामले को लेकर गहरा रोष व्यक्त किया गया. नेताओं ने कहा कि पेपर लीक और बेरोजगारी जैसी घटनाओं ने देश के युवाओं के भविष्य को पूरी तरह संकट में डाल दिया है.इसके साथ ही देश में लगातार बढ़ रही रिकॉर्डतोड़ महंगाई, पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस (LPG) के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि को लेकर भी सरकारों को आड़े हाथों लिया गया.

बूथ स्तर पर मजबूत होगा संगठन, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को मिलेगी तरजीह

बैठक को संबोधित करते हुए टोडाभीम विधायक घनश्याम मेहर ने संगठन को मजबूत करने का मंत्र दिया. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस पार्टी में जो भी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ कार्य करेगा, पार्टी उसे हमेशा आगे बढ़ाने का काम करेगी.' पूर्व विधायक लाखन सिंह कटकड़ और हिंडौन विधायक अनिता जाटव ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि आज का युवा अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित है, ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे जनता के बीच जाएं और सरकार की विफलताओं को उजागर करें. नेताओं ने पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने का संकल्प लेने का आह्वान किया.

बैठक में यह रहे मौजूद

इस संगठनात्मक बैठक में पूर्व टोडाभीम प्रधान मुकेश मीना, मुखराज मीना सपोटरा, सुनील सैनी, रामगिलास जाटव, सूरजभान मीना, डॉ. राकेश कर्सोलिया, प्रो. विश्राम बैरवा, मजीद खान, लोकेश कंजौली सहित भारी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष और अग्रिम संगठनों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे.