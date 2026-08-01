/हिण्डौन के स्कूल में बड़ा खतरा टला, भरभराकर गिरी क्लासरूम की छत, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

Karauli News: हिण्डौन के श्रीमहावीरजी कस्बे के ग्राम कौड़िया स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को बड़ा हादसा होने से टल गया. स्कूल के एक कक्षा कक्ष की आरसीसी छत के नीचे का हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया. गनीमत रही कि इस कमरे में विद्यार्थियों की कक्षा नहीं लगती थी, जिससे किसी भी छात्र के घायल होने की खबर नहीं है. घटना के बाद ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई और उन्होंने स्कूल भवन की खराब स्थिति को लेकर प्रदर्शन करते हुए नए कक्षों के निर्माण की मांग उठाई.

पहले से जर्जर घोषित था कक्षा कक्ष

जानकारी के अनुसार, जिस कक्षा कक्ष का हिस्सा गिरा है, उसका निर्माण वर्ष 2008-09 में हुआ था. पहले इस कमरे में कक्षा 8 के विद्यार्थियों को बैठाया जाता था, लेकिन भवन की हालत खराब होने के बाद इसे क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया गया था. विद्यालय प्रबंधन ने सुरक्षा को देखते हुए इस कमरे में छात्रों की कक्षा लगाना बंद कर दिया था.

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सुबह स्कूल खुलने से पहले हुआ हादसा

विद्यालय खुलने से पहले ही शनिवार सुबह आरसीसी छत पर लगी सीमेंट और कंक्रीट की परत अचानक गिर गई. घटना के समय कमरे में कोई विद्यार्थी मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया. छत का हिस्सा गिरने के बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

ग्रामीणों ने उठाए स्कूल भवन की हालत पर सवाल

घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण स्कूल पहुंचे और भवन की जर्जर स्थिति को लेकर चिंता जताई. ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई होती है, लेकिन वर्तमान में केवल चार कमरे ही उपयोग करने लायक हैं. ऐसे में कई कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक साथ बैठाकर पढ़ाना पड़ता है, जबकि कुछ बच्चों की पढ़ाई पेड़ों की छाया में भी कराई जाती है.

नए कक्ष बनाने की मांग

ग्रामीणों ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल में नए भवन और अतिरिक्त कक्षा कक्षों की जल्द व्यवस्था करने की मांग की. उनका कहना है कि जर्जर कमरों के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए विभाग को जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए.

प्रधानाचार्य बोले- विभाग को भेजी जा चुकी है सूचना

कार्यवाहक प्रधानाचार्य अजय कुमार मीना ने बताया कि संबंधित कक्षा कक्ष पहले ही क्षतिग्रस्त घोषित किया जा चुका था. कमरे पर ताला लगा हुआ था और उसमें विद्यार्थियों को नहीं बैठाया जाता था. उन्होंने बताया कि जर्जर कक्षों की जानकारी शिक्षा विभाग को भेज दी गई है. विभाग से आदेश मिलने के बाद इन कमरों को ध्वस्त कराया जाएगा.

शिक्षा विभाग ने भी दी जानकारी

श्रीमहावीरजी के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भंवरसिंह मीना ने बताया कि संबंधित कक्षा कक्ष पहले से ही खराब स्थिति में थे और उनमें ताले लगवा दिए गए थे. उन्होंने कहा कि वह समय-समय पर विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं और जर्जर भवनों की जानकारी विभाग को भेजी जाती है. फिलहाल विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.