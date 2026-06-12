Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /karauli
  • /Karauli: जाटव सुधार समिति के युवा अध्यक्ष पर सरेराह फायरिंग, बाजू को चीरती हुई निकली गोली, 2 महीने में 3 बार हुआ जानलेवा हमला

Karauli: जाटव सुधार समिति के युवा अध्यक्ष पर सरेराह फायरिंग, बाजू को चीरती हुई निकली गोली, 2 महीने में 3 बार हुआ जानलेवा हमला

Rajasthan News: करौली में जाटव सुधार समिति के युवा अध्यक्ष हरिओम ठेकेदार पर सरेराह फायरिंग, गोली बाजू चीरती हुई निकली. 2 महीने में तीसरा हमला.

Edited byArti PatelReported byAshish chaturvedi
Published: Jun 12, 2026, 04:19 PM|Updated: Jun 12, 2026, 04:19 PM
Karauli: जाटव सुधार समिति के युवा अध्यक्ष पर सरेराह फायरिंग, बाजू को चीरती हुई निकली गोली, 2 महीने में 3 बार हुआ जानलेवा हमला
Image Credit: Rajasthan News

Karauli News: जिला जाटव समाज सुधार समिति (360 गांव) के युवा अध्यक्ष हरिओम ठेकेदार पर अज्ञात नकाबपोश हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर जानलेवा हमला कर दिया. इस खूनी हमले में एक गोली हरिओम के बाएं हाथ की बाजू को आर-पार चीरती हुई निकल गई. लहूलुहान स्थिति में उन्हें तुरंत हिंडौन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है. इस सनसनीखेज वारदात के बाद पीड़ित परिवार ने हिण्डौन कोतवाली थाने में नामजद शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने सघन जांच शुरू कर दी है.

खरेटा रोड पर घात लगाकर बैठे थे शूटर
अस्पताल में उपचाराधीन घायल हरिओम ठेकेदार ने आपबीती बताते हुए कहा कि बीती रात करीब 10:30 बजे वह अपनी मोटरसाइकिल से चचेरे भाई के घर जा रहे थे. जैसे ही वह खरेटा रोड पर पहुंचे, सड़क किनारे एक बाइक के पास दो संदिग्ध युवक खड़े दिखाई दिए. हरिओम के नजदीक पहुंचते ही एक युवक ने उन पर सीधा फायर झोंक दिया. पहली गोली से बचते हुए जब हरिओम आगे बढ़े, तो हमलावरों ने और नजदीक आकर दोबारा गोली चलाई. इस बार गोली उनकी बाईं बाजू को पार कर गई.

Add Zee News as a Preferred Source

जान बचाने के लिए लहूलुहान हरिओम तुरंत पास के एक निजी अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं न होने के कारण उन्हें तत्काल हिंडौन जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत को खतरे से बाहर बताया है.

2 महीने में तीसरा हमला, खौफ में परिवार
इस घटना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पिछले मात्र दो महीनों के भीतर हरिओम ठेकेदार पर यह तीसरा जानलेवा हमला है.सबसे पहले अज्ञात बदमाशों ने हरिओम की चलती गाड़ी पर गोलियां बरसाई थीं, जिसकी तफ्तीश महुआ थाना पुलिस कर रही है. इस घटना के कुछ दिन बाद ही बदमाशों ने उनके घर को निशाना बनाते हुए भारी पथराव किया था. और अब खरेटा रोड पर सीधे उन पर सरेआम गोलियां चला दी गईं. बता दें कि लगातार हो रहे इन सुनियोजित हमलों के कारण पीड़ित परिवार और उनके करीबियों में भारी दहशत और असुरक्षा का माहौल व्याप्त है.

कानून-व्यवस्था पर उठे सवाल, जाटव समाज ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी
इस कायरतापूर्ण हमले की सूचना मिलते ही जिला जाटव समाज सुधार समिति के शीर्ष पदाधिकारियों और समाज के सैकड़ों प्रबुद्ध लोग अस्पताल पहुंचे और घटना पर गहरा रोष व्यक्त किया.

समाज के प्रतिनिधियों का अल्टीमेटम
'दो महीने के भीतर एक ही सामाजिक पदाधिकारी पर तीन बार जानलेवा हमला होना यह दर्शाता है कि अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है. हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच कर असली दोषियों को तुरंत जेल भेजा जाए. साथ ही, हरिओम ठेकेदार और उनके परिवार को अविलंब पर्याप्त पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए. यदि पुलिस ने जल्द ही ठोस कार्रवाई नहीं की, तो पूरा जाटव समाज लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा.'

पुलिस का पक्ष

हिण्डौन कोतवाली थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता और सामाजिक आक्रोश को देखते हुए इलाके में नाकाबंदी कराई है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर हमलावरों की शिनाख्त के प्रयास तेज कर दिए हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Karauli News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Jhalawar: श्रीकृष्ण गौशाला में गौ माताओं को लगाया गया 56 व्यंजनों का महाभोग, पुरुषोत्तम मास की एकादशी पर उमड़ा आस्था का सैलाब

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक ही दिन में सबसे बड़ी गिरावट! जानें ताजा भाव

Rajasthan News: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कोटपूतली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से अवैध हथियार बरामद, 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार

हत्या या ख़ुदकुशी, क्या है 13 वीं मंजिल का रहस्य ? जयपुर की 16 साल की छात्रा की मौत मामले में अपडेट

जयपुर में निर्माण स्थल पर ढही मिट्टी, 3 महिला मजदूरों की हुई मौत

1100 साल पुराने मठ में खूनी साजिश का खुलासा! करोड़ों की संपत्ति के लिए महंत की हत्या, सुपारी कनेक्शन आया सामने

WhatsApp ग्रुप पर आया था 'करोड़पति' बनने का नुस्खा, देखते ही देखते लग गया ₹24.37 लाख का चूना, पढ़ें अजमेर में कैसे हुई साइबर ठगी

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

राजस्थान में ठंडा पड़ा सोना-चांदी, जानें कितना हुआ सस्ता!

स्मार्ट मीटर बदलने गए कर्मचारी का तोड़ डाला हाथ, सीकर में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर जानलेवा हमला

जयपुर पटाखा गोदाम ब्लास्ट में 8 लोगों की हुई मौत, देखें आग लगने के बाद के दर्दनाक फोटो

Rajasthan News: राजस्थान में मौसम ने बदली चाल, कहीं बारिश-ओले तो कहीं 46°C की तपिश! जानें टॉप 10 गर्म शहरों का हाल

राजस्थान के कई संभागों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट, रहें तैयार

अलवर में नवविवाहिता ने किया सुसाइड, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी

कोटा में वार्ड लेडी पर पति का कहर, शराब के नशे में सरिया और पाइप से की बेरहमी से पिटाई, नौकरी को लेकर होता था विवाद

बिजली कड़कने के साथ बरसेंगे तेज बादल, जयपुर-भरतपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट!

हो गया खुलासा किसने की कोटा के महंत देवानंद महाराज की हत्या, चाकुओं से गोदने की वजह आ गई सामने

कोटा में पत्नी को खाना देने गए थे हरीश, आम के पेड़ से कैरी तोड़ते समय आई ऐसी 'मौत' कि कांप उठा पूरा गांव!

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

REET Mains 2026 Result OUT: REET मेन्स 2026 लेवल-1 रिजल्ट घोषित, यहां जानें स्कोरकार्ड से लेकर कट-ऑफ की पूरी डिटेल

बयाना नगर पालिका में बवाल,MLA ऋतु बनावत और ईओ में तीखी नोकझोंक, भ्रष्टाचार पर मचा घमासान

राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट! करौली, धौलपुर, भरतपुर सहित कई जिलों में तेज आंधी-बारिश की चेतावनी

Alwar News: स्विमिंग पूल में नेशनल स्विमर पर बेल्ट से हमला, पानी के अंदर लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा

11 जून से फिर बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, कई जिलों में तेज आंधी और बारिश मचाएगी हड़कंप!

करौली में रिश्तों का खौफनाक कत्ल! पत्नी की गर्दन काटने वाला पति चढ़ा पुलिस के हत्थे

मौत के साए में सफर! टूटी एंबुलेंस में तड़पता रहा हार्ट मरीज, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

राजपूताना से पहले किस नाम से जाना जाता था राजस्थान? 90 फीसदी लोगों को नहीं होगा मालूम!

ढहा दी जयपुर की नूरानी मस्जिद, अवैध निर्माण पर JDA का ताबड़तोड़ एक्शन

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर बड़ा बयान, मंत्री अविनाश गहलोत ने बताई सरकार की तैयारी

Rajsamand: मंगेतर चीखती रही, कोई नहीं आया! प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान युवक की हुई मौत

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

Rajasthan Weather: 12 जून से 16 जून तक बारिश का अलर्ट! भयंकर आंधी-अंधड़ से जूझेंगे राजस्थान के ये जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: संभल जाएं राजस्थानवासी, आंधी-बारिश और धूलभरी हवाओं का खतरा, IMD ने जारी की चेतावनी

Rajasthan News: बिजली चोरों पर डिस्कॉम का चला हथौड़ा, 5 गांवों से 11 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त, विद्युत अधिनियम के तहत दर्ज होंगे केस

'मैगी बना रही हूं' कहकर रसोई में गई पत्नी, पति पर डाल दिया खौलता पानी

राजस्थान के इन जिलों में आज बरसेगी इंद्रदेव की कृपा! आंधी-तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

TAGS:
Karauli News
Rajasthan News

About the Author

Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Karauli: जाटव सुधार समिति के युवा अध्यक्ष पर सरेराह फायरिंग, बाजू को चीरती हुई निकली गोली, 2 महीने में 3 बार हुआ जानलेवा हमला
Karauli News
2
Jaipur News
3
Rajasthan Crime
4
Rajasthan News
5
Rajasthan News