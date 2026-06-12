/Karauli: जाटव सुधार समिति के युवा अध्यक्ष पर सरेराह फायरिंग, बाजू को चीरती हुई निकली गोली, 2 महीने में 3 बार हुआ जानलेवा हमला

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Karauli News: जिला जाटव समाज सुधार समिति (360 गांव) के युवा अध्यक्ष हरिओम ठेकेदार पर अज्ञात नकाबपोश हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर जानलेवा हमला कर दिया. इस खूनी हमले में एक गोली हरिओम के बाएं हाथ की बाजू को आर-पार चीरती हुई निकल गई. लहूलुहान स्थिति में उन्हें तुरंत हिंडौन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है. इस सनसनीखेज वारदात के बाद पीड़ित परिवार ने हिण्डौन कोतवाली थाने में नामजद शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने सघन जांच शुरू कर दी है.
खरेटा रोड पर घात लगाकर बैठे थे शूटर
अस्पताल में उपचाराधीन घायल हरिओम ठेकेदार ने आपबीती बताते हुए कहा कि बीती रात करीब 10:30 बजे वह अपनी मोटरसाइकिल से चचेरे भाई के घर जा रहे थे. जैसे ही वह खरेटा रोड पर पहुंचे, सड़क किनारे एक बाइक के पास दो संदिग्ध युवक खड़े दिखाई दिए. हरिओम के नजदीक पहुंचते ही एक युवक ने उन पर सीधा फायर झोंक दिया. पहली गोली से बचते हुए जब हरिओम आगे बढ़े, तो हमलावरों ने और नजदीक आकर दोबारा गोली चलाई. इस बार गोली उनकी बाईं बाजू को पार कर गई.
जान बचाने के लिए लहूलुहान हरिओम तुरंत पास के एक निजी अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं न होने के कारण उन्हें तत्काल हिंडौन जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत को खतरे से बाहर बताया है.
2 महीने में तीसरा हमला, खौफ में परिवार
इस घटना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पिछले मात्र दो महीनों के भीतर हरिओम ठेकेदार पर यह तीसरा जानलेवा हमला है.सबसे पहले अज्ञात बदमाशों ने हरिओम की चलती गाड़ी पर गोलियां बरसाई थीं, जिसकी तफ्तीश महुआ थाना पुलिस कर रही है. इस घटना के कुछ दिन बाद ही बदमाशों ने उनके घर को निशाना बनाते हुए भारी पथराव किया था. और अब खरेटा रोड पर सीधे उन पर सरेआम गोलियां चला दी गईं. बता दें कि लगातार हो रहे इन सुनियोजित हमलों के कारण पीड़ित परिवार और उनके करीबियों में भारी दहशत और असुरक्षा का माहौल व्याप्त है.
कानून-व्यवस्था पर उठे सवाल, जाटव समाज ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी
इस कायरतापूर्ण हमले की सूचना मिलते ही जिला जाटव समाज सुधार समिति के शीर्ष पदाधिकारियों और समाज के सैकड़ों प्रबुद्ध लोग अस्पताल पहुंचे और घटना पर गहरा रोष व्यक्त किया.
समाज के प्रतिनिधियों का अल्टीमेटम
'दो महीने के भीतर एक ही सामाजिक पदाधिकारी पर तीन बार जानलेवा हमला होना यह दर्शाता है कि अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है. हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच कर असली दोषियों को तुरंत जेल भेजा जाए. साथ ही, हरिओम ठेकेदार और उनके परिवार को अविलंब पर्याप्त पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए. यदि पुलिस ने जल्द ही ठोस कार्रवाई नहीं की, तो पूरा जाटव समाज लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा.'
पुलिस का पक्ष
हिण्डौन कोतवाली थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता और सामाजिक आक्रोश को देखते हुए इलाके में नाकाबंदी कराई है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर हमलावरों की शिनाख्त के प्रयास तेज कर दिए हैं.
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