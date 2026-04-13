Rajasthan News: करौली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 साल से फरार चल रहा 5 हजार का इनामी बदमाश को ऐसे दबोचा

Karauli News: करौली जिले की मण्डरायल थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 5 हजार रुपये के इनामी बदमाश को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है. गिरफ्तार आरोपी पिछले दो साल से फरार चल रहा था और कट्टे की नोक पर एक दंपति से सरेराह लूट की वारदात को अंजाम देने का मुख्य आरोपी है.

चम्बल पुल पर दिया था वारदात को अंजाम

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, यह मामला अप्रैल 2024 का है. पीड़ित गोपाल (निवासी पांचोली) अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपनी बहन के यहां भात देने मध्यप्रदेश जा रहे थे. बता दें कि चम्बल पुल के पास बिना नंबर की बाइक पर सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने उनका रास्ता रोका. जिसके बाद बदमाशों ने महिला की गर्दन से सोने का मंगलसूत्र और अन्य जेवरात छीन लिए. जब पीड़ित ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, तो बदमाशों ने उन पर देसी कट्टे से फायर कर दिया और मौके से फरार हो गए.

घेराबंदी कर मुरैना से दबोचा

मंडरायल थानाधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान शेरा अली (27), निवासी मुरैना (मध्यप्रदेश) के रूप में हुई है. वहीं इनआरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर मध्यप्रदेश के सबलगढ़ क्षेत्र में दबिश दी. पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर उसे मौके पर ही दबोच लिया.

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जांच जारी

इस मामले में पुलिस एक आरोपी को पहले ही जेल भेज चुकी है. शेरा अली की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे कड़ी पूछताछ कर रही है, ताकि क्षेत्र में हुई अन्य वारदातों और हथियारों की तस्करी के नेटवर्क का पता लगाया जा सके.



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