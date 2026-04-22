/Rajasthan News: शादी सीजन में बड़ा झटका! करौली के 14 मैरिज गार्डन 48 घंटे में होंगे सील?

Karauli Municipal Council: करौली नगर परिषद ने शहर के 14 बड़े मैरिज गार्डन और पैलेस संचालकों पर कार्रवाई करते हुए 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया है. करीब 1.25 करोड़ रुपये के बकाया नगरीय विकास कर (यूडी टैक्स) की वसूली को लेकर प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि तय समय में भुगतान नहीं होने पर सभी संबंधित मैरिज हॉल सील कर दिए जाएंगे.

48 घंटे की मोहलत, वरना लगेगी सील

शादी सीजन के बीच नगर परिषद ने कार्रवाई करते हुए शहर के प्रमुख मैरिज गार्डन संचालकों पर शिकंजा कस दिया है. लंबे समय से बकाया नगरीय विकास कर को लेकर परिषद ने 14 मैरिज होम और पैलेस संचालकों को नोटिस जारी कर 48 घंटे में राशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं. परिषद की ओर से स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं करने वाले संस्थानों को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा-129 के तहत तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाएगा. प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि शादी सीजन होने के बावजूद किसी भी डिफॉल्टर को कोई रियायत नहीं दी जाएगी.

जारी सूची के अनुसार, कई प्रतिष्ठित मैरिज गार्डन पर लाखों रुपये का कर बकाया है. भंवर विलास पैलेस पर लगभग 19.10 लाख रुपये, बाबूभाई पैराडाइज पर 14.07 लाख रुपये, लक्ष्मी मैरिज गार्डन पर 11.60 लाख रुपये, आशीर्वाद मैरिज होम पर 11.87 लाख रुपये, गर्ग पैलेस पर 11.01 लाख रुपये और करौली इन मैरिज गार्डन पर 10.76 लाख रुपये बकाया हैं.

इसके अलावा वृन्दावन गार्डन, जिंदल मैरिज गार्डन, गोवर्धन पैलेस, लाडली पैलेस, द्वारिकाधीश, शिवशक्ति, गणेश बैंक्वेट हॉल और शिवलॉज को भी नोटिस जारी कर दो दिन में पूरा बकाया जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं.नगर परिषद की इस कार्रवाई से उन परिवारों की चिंता बढ़ गई है, जिन्होंने इन मैरिज गार्डनों में शादी समारोह के लिए पहले से बुकिंग कर रखी है. यदि समय पर टैक्स जमा नहीं हुआ तो इन स्थलों के सील होने से कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं.



प्रशासन का कड़ा रुख

करौली एसडीएम एवं कार्यवाहक नगर परिषद आयुक्त प्रेमराज मीणा ने कहा कि विकास कर लंबे समय से लंबित है और अब इसे किसी भी हाल में वसूला जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और बकाया नहीं चुकाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.