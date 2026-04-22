Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /karauli
  • /Rajasthan News: शादी सीजन में बड़ा झटका! करौली के 14 मैरिज गार्डन 48 घंटे में होंगे सील?

Rajasthan News: शादी सीजन में बड़ा झटका! करौली के 14 मैरिज गार्डन 48 घंटे में होंगे सील?

Rajasthan News: करौली नगर परिषद ने 1.25 करोड़ के बकाया टैक्स की वसूली के लिए 14 मैरिज गार्डनों को 48 घंटे का नोटिस जारी किया है. समय पर भुगतान नहीं होने पर इन्हें सील कर दिया जाएगा, जिससे शादियों के सीजन में बुकिंग कराने वाले परिवारों की चिंता बढ़ गई है.

Edited byArti PatelReported byAshish chaturvedi
Published: Apr 22, 2026, 03:10 PM|Updated: Apr 22, 2026, 03:10 PM
Rajasthan News: शादी सीजन में बड़ा झटका! करौली के 14 मैरिज गार्डन 48 घंटे में होंगे सील?
Image Credit:

Karauli Municipal Council: करौली नगर परिषद ने शहर के 14 बड़े मैरिज गार्डन और पैलेस संचालकों पर कार्रवाई करते हुए 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया है. करीब 1.25 करोड़ रुपये के बकाया नगरीय विकास कर (यूडी टैक्स) की वसूली को लेकर प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि तय समय में भुगतान नहीं होने पर सभी संबंधित मैरिज हॉल सील कर दिए जाएंगे.

48 घंटे की मोहलत, वरना लगेगी सील

शादी सीजन के बीच नगर परिषद ने कार्रवाई करते हुए शहर के प्रमुख मैरिज गार्डन संचालकों पर शिकंजा कस दिया है. लंबे समय से बकाया नगरीय विकास कर को लेकर परिषद ने 14 मैरिज होम और पैलेस संचालकों को नोटिस जारी कर 48 घंटे में राशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं. परिषद की ओर से स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं करने वाले संस्थानों को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा-129 के तहत तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाएगा. प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि शादी सीजन होने के बावजूद किसी भी डिफॉल्टर को कोई रियायत नहीं दी जाएगी.

जारी सूची के अनुसार, कई प्रतिष्ठित मैरिज गार्डन पर लाखों रुपये का कर बकाया है. भंवर विलास पैलेस पर लगभग 19.10 लाख रुपये, बाबूभाई पैराडाइज पर 14.07 लाख रुपये, लक्ष्मी मैरिज गार्डन पर 11.60 लाख रुपये, आशीर्वाद मैरिज होम पर 11.87 लाख रुपये, गर्ग पैलेस पर 11.01 लाख रुपये और करौली इन मैरिज गार्डन पर 10.76 लाख रुपये बकाया हैं.

इसके अलावा वृन्दावन गार्डन, जिंदल मैरिज गार्डन, गोवर्धन पैलेस, लाडली पैलेस, द्वारिकाधीश, शिवशक्ति, गणेश बैंक्वेट हॉल और शिवलॉज को भी नोटिस जारी कर दो दिन में पूरा बकाया जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं.नगर परिषद की इस कार्रवाई से उन परिवारों की चिंता बढ़ गई है, जिन्होंने इन मैरिज गार्डनों में शादी समारोह के लिए पहले से बुकिंग कर रखी है. यदि समय पर टैक्स जमा नहीं हुआ तो इन स्थलों के सील होने से कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं.

प्रशासन का कड़ा रुख

करौली एसडीएम एवं कार्यवाहक नगर परिषद आयुक्त प्रेमराज मीणा ने कहा कि विकास कर लंबे समय से लंबित है और अब इसे किसी भी हाल में वसूला जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और बकाया नहीं चुकाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Karauli News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:मारवाड़ का ये चटपटा अचार, गर्मियों में हर थाली की है जान, स्वाद ऐसा कि भूल नहीं पाएंगेRajasthan News: फर्जी डिग्री पर बड़ा एक्शन, बांसवाड़ा में 18 PTI शिक्षक बर्खास्त, 2022 भर्ती घोटाले में खुली पोलRajasthan News: ऑपरेशन थिएटर में घुसे बदमाश, जोधपुर MGH अस्पताल में सर्जरी के दौरान डॉक्टर-स्टाफ से मारपीट

संबंधित खबरें

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का ये इलाका कहलाता है ‘जीरे का शहर’!

राजस्थान में किसानों की बल्ले-बल्ले! 22 अप्रैल को मिलेगी CM किसान की 6वीं किस्त

Good News: राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेगा बिना ब्याज लोन

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'कचौड़ी का शहर'?

ओ हो, राजस्थान में आज डूबी सोने के भाव की नैया, चांदी भी आई हिसाब में, जानें लेटेस्ट रेट

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, CM किसान की 6वीं किस्त को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान!

79,459 करोड़ की लागत से तैयार हुई राजस्थान पेट्रोकेमिकल परियोजना, होगा फायदा ही फायदा!

जब घर में न हो कोई सब्जी, तो बनाएं ये मारवाड़ी चटपटी डिस, खाते ही हर कोई हो जाएगा इसका फैन

CM Kisan Samman Nidhi : आज किसान के खाते में नहीं आएगा सीएम किसान सम्मान निधि की छठी किस्त का पैसा, स्थगित हुआ कार्यक्रम

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज प्रचंड गर्मी का अटैक, जोधपुर में धूल-धक्कड़ को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

राजस्थान में आज सोने-चांदी के भाव में गिरावट,इतना सस्ता हुआ 10 ग्राम गोल्ड

PM Kisan 23rd Installment Date : इन गलतियों से रुक सकती है आपकी किस्त, चेक करें स्टेटस अभी

Add Zee News as a Preferred Source

संबंधित खबरें

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का ये इलाका कहलाता है ‘जीरे का शहर’!

राजस्थान में किसानों की बल्ले-बल्ले! 22 अप्रैल को मिलेगी CM किसान की 6वीं किस्त

Good News: राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेगा बिना ब्याज लोन

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'कचौड़ी का शहर'?

ओ हो, राजस्थान में आज डूबी सोने के भाव की नैया, चांदी भी आई हिसाब में, जानें लेटेस्ट रेट

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, CM किसान की 6वीं किस्त को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान!

79,459 करोड़ की लागत से तैयार हुई राजस्थान पेट्रोकेमिकल परियोजना, होगा फायदा ही फायदा!

जब घर में न हो कोई सब्जी, तो बनाएं ये मारवाड़ी चटपटी डिस, खाते ही हर कोई हो जाएगा इसका फैन

CM Kisan Samman Nidhi : आज किसान के खाते में नहीं आएगा सीएम किसान सम्मान निधि की छठी किस्त का पैसा, स्थगित हुआ कार्यक्रम

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज प्रचंड गर्मी का अटैक, जोधपुर में धूल-धक्कड़ को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

राजस्थान में आज सोने-चांदी के भाव में गिरावट,इतना सस्ता हुआ 10 ग्राम गोल्ड

PM Kisan 23rd Installment Date : इन गलतियों से रुक सकती है आपकी किस्त, चेक करें स्टेटस अभी

Tags:
karauli news
rajasthan news

About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan News: बहरोड़ में भीषण सड़क हादसा, हाईवे पर खड़े डंपर में पीछे से घुसा दूसरा डंपर, केबिन में फंसा चालक

Rajasthan News: बहरोड़ में भीषण सड़क हादसा, हाईवे पर खड़े डंपर में पीछे से घुसा दूसरा डंपर, केबिन में फंसा चालक

jaipur news
2

राजस्थान से कैसे जुड़ा दिल्ली मर्डर केस? 22 साल की युवती की नौकर ने की हत्या

rajasthan crime
3

Rajasthan News: विधायक की फर्जी नेमप्लेट और रिश्वत का ऑफर, जयपुर में 'VIP' रौब दिखाना पड़ा भारी, पुलिस ने जब्त की कार

jaipur news
4

Rajasthan News: शादी सीजन में बड़ा झटका! करौली के 14 मैरिज गार्डन 48 घंटे में होंगे सील?

karauli news
5

पेट्रोल महंगा होने के बाद भी क्यों EV गाडियों की ओर नहीं जा रहे राजस्थान के लोग, एक्सपर्ट ने बात-बात में बता दी बड़ी वजह!

rajasthan news