कैलादेवी चैत्र लख्खी मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब, 17 दिनों में 45 लाख ने लगाई ढोक!

Karauli News: उत्तर भारत के प्रसिद्ध कैलादेवी चैत्र लख्खी मेले मे आस्था और श्रद्धा का सैलाब देखने को मिला. 17 दिवसीय मेले में करीब 45 लाख श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में धोक लगाई और मनौती मांगी. केला देवी मंदिर ट्रस्ट, पुलिस और प्रशासन द्वारा की गई सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं के चलते मेला शांतिपूर्ण संपन्न हुआ. 16 मार्च से शुरू हुआ चैत्र मेला 1 अप्रैल पूर्णमासी के साथ विधिवत संपन्न हो गया.

मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर केला देवी मंदिर ट्रस्ट के साथ पुलिस और प्रशासन की बेहतर व्यवस्थाएं रही जिससे बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण माता के दर्शन किए. एसपी लोकेश सोनवाल के निर्देशन में करीब 1500 पुलिस जाब्ता तैनात रहा. इसमें विभिन्न जिलों के एसपी, डिप्टी, थानाधिकारी, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और कमांडो शामिल रहे. कड़ी निगरानी और सतर्कता के चलते मेला पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुआ.

मंदिर ट्रस्ट की ओर से इस बार विशेष इंतजाम किए गए. ट्रस्टी कृष्ण चंद पाल, विवेक द्विवेदी, प्रदीप द्विवेदी, चंद्रकांत कुड़तकर, के.पी. सिंह और संतोष सिंह के नेतृत्व में श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर खास ध्यान दिया गया. कालीसिल नदी पर गोताखोरों की तैनाती और मंदिर परिसर में करीब 300 सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था पहली बार बड़े स्तर पर की गई, जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित माहौल मिला.

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मेला कंट्रोल रूम प्रभारी एवं लीगल एडवाइजर एडवोकेट संतोष सिंह के अनुसार, पिछले 25 वर्षों में यह पहला अवसर रहा जब मेला पूरी तरह बिना किसी बड़ी दुर्घटना या अप्रिय घटना के सम्पन्न हुआ. श्रद्धालुओं ने भी व्यवस्थाओं की सराहना की. कैलादेवी चैत्र लख्खी मेले मे राजस्थान सहित उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु पैदल यात्रा और वाहनों के जरिए मां के दरबार पहुंचे. पूर्णमासी के दिन भी हजारों भक्तों ने दर्शन कर अपनी मनौती मांगीं.

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोडवेज प्रशासन ने अलग-अलग स्थान से करीब 300 बसों का संचालन किया. इन बसों के माध्यम से यात्रियों को सुरक्षित रूप से उनके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया.

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