Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

कैलादेवी चैत्र लख्खी मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब, 17 दिनों में 45 लाख ने लगाई ढोक!

Rajasthan News: उत्तर भारत के प्रसिद्ध कैलादेवी चैत्र लख्खी मेले में 17 दिनों में करीब 45 लाख श्रद्धालु पहुंचे. मंदिर ट्रस्ट, पुलिस और प्रशासन की बेहतर व्यवस्थाओं से मेला शांतिपूर्ण संपन्न हुआ. रोडवेज और सुरक्षा इंतजामों से श्रद्धालुओं को सुरक्षित दर्शन का मौका मिला.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByAshish chaturvedi
Published:Apr 03, 2026, 08:09 PM IST | Updated:Apr 03, 2026, 08:09 PM IST

Trending Photos

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!
7 Photos
rajasthan place to visit

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!

Good News: राजस्थान में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अप्रैल-जून तक चलेंगी इन रूटों पर 22 स्पेशल ट्रेनें
7 Photos
jaipur news

Good News: राजस्थान में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अप्रैल-जून तक चलेंगी इन रूटों पर 22 स्पेशल ट्रेनें

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!
7 Photos
PM Kisan 23rd Installment

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता
7 Photos
khatu shyam ji

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता

कैलादेवी चैत्र लख्खी मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब, 17 दिनों में 45 लाख ने लगाई ढोक!

Karauli News: उत्तर भारत के प्रसिद्ध कैलादेवी चैत्र लख्खी मेले मे आस्था और श्रद्धा का सैलाब देखने को मिला. 17 दिवसीय मेले में करीब 45 लाख श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में धोक लगाई और मनौती मांगी. केला देवी मंदिर ट्रस्ट, पुलिस और प्रशासन द्वारा की गई सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं के चलते मेला शांतिपूर्ण संपन्न हुआ. 16 मार्च से शुरू हुआ चैत्र मेला 1 अप्रैल पूर्णमासी के साथ विधिवत संपन्न हो गया.

मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर केला देवी मंदिर ट्रस्ट के साथ पुलिस और प्रशासन की बेहतर व्यवस्थाएं रही जिससे बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण माता के दर्शन किए. एसपी लोकेश सोनवाल के निर्देशन में करीब 1500 पुलिस जाब्ता तैनात रहा. इसमें विभिन्न जिलों के एसपी, डिप्टी, थानाधिकारी, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और कमांडो शामिल रहे. कड़ी निगरानी और सतर्कता के चलते मेला पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुआ.

मंदिर ट्रस्ट की ओर से इस बार विशेष इंतजाम किए गए. ट्रस्टी कृष्ण चंद पाल, विवेक द्विवेदी, प्रदीप द्विवेदी, चंद्रकांत कुड़तकर, के.पी. सिंह और संतोष सिंह के नेतृत्व में श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर खास ध्यान दिया गया. कालीसिल नदी पर गोताखोरों की तैनाती और मंदिर परिसर में करीब 300 सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था पहली बार बड़े स्तर पर की गई, जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित माहौल मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मेला कंट्रोल रूम प्रभारी एवं लीगल एडवाइजर एडवोकेट संतोष सिंह के अनुसार, पिछले 25 वर्षों में यह पहला अवसर रहा जब मेला पूरी तरह बिना किसी बड़ी दुर्घटना या अप्रिय घटना के सम्पन्न हुआ. श्रद्धालुओं ने भी व्यवस्थाओं की सराहना की. कैलादेवी चैत्र लख्खी मेले मे राजस्थान सहित उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु पैदल यात्रा और वाहनों के जरिए मां के दरबार पहुंचे. पूर्णमासी के दिन भी हजारों भक्तों ने दर्शन कर अपनी मनौती मांगीं.

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोडवेज प्रशासन ने अलग-अलग स्थान से करीब 300 बसों का संचालन किया. इन बसों के माध्यम से यात्रियों को सुरक्षित रूप से उनके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Karauli News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news