करौली में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी का भंडाफोड़, पूर्व सभापति के बेटे समेत 4 आरोपी गिरफ्तार

Karauli News: हिण्डौन कोतवाली थाना पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (बीबीएल) के मैचों पर ऑनलाइन सट्टा चला रहा था. पुलिस कार्रवाई में करौली निवासी अमीनुद्दीन उर्फ आमीन सहित चार लोग पकड़े गए हैं. रविवार को हिण्डौन में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने पूरे मामले का खुलासा किया.

एसपी लोकेश सोनवाल ने बताया कि कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हिण्डौन क्षेत्र के खेड़लियान का पुरा इलाके में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित किया जा रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने 27 दिसंबर को एक खेत में दबिश दी, जहां आरोपी मोबाइल फोन के जरिए सट्टा लगवा रहे थे. मौके से राजेश, प्रशांत शर्मा और शोएब को पकड़ा गया, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ‘क्रिकेट लाइव गुरु’ ऐप के माध्यम से बिग बैश लीग के पीआरएस और एचबीएच के बीच चल रहे मुकाबले पर दांव लगवा रहे थे.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छह मोबाइल फोन, एक लिफाफा जिसमें करीब 18 लाख रुपये के सट्टे का हिसाब-किताब लिखा हुआ था, एक कैलकुलेटर, दो नोटबुक, चार बॉल पेन, बिजली का बोर्ड, केबल और तीन मोबाइल चार्जर बरामद किए. इसके अलावा आरोपी शोएब के पास से 98 हजार रुपये नकद भी मिले हैं. प्रारंभिक पूछताछ में तीनों ने स्वीकार किया कि वे सट्टे की पूरी एंट्री और लेन-देन करौली निवासी अमीनुद्दीन को भेजते थे.

जानकारी के आधार पर पुलिस ने करौली में दबिश देकर मुख्य सरगना अमीनुद्दीन उर्फ आमीन को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार अमीनुद्दीन करौली के ढोलीखार इलाके का रहने वाला है और करौली नगर परिषद की पूर्व सभापति रसीदा खातून का पुत्र है. बताया गया कि अमीनुद्दीन पहले भी वर्ष 2018 में सट्टा खाईवाली के मामले में गिरफ्तार हो चुका है.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह पूरा नेटवर्क ऑनलाइन माध्यम से संचालित किया जा रहा था और सोशल मीडिया व मोबाइल ऐप के जरिए लोगों से सट्टा लगवाया जा रहा था. गिरफ्तार चारों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है. साथ ही उनके बैंक खातों, लेन-देन और डिजिटल ट्रांजेक्शन की भी जांच की जा रही है, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचा जा सके.

कोतवाली और सदर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई को जिले में ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है. पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में जांच के दायरे को और बढ़ाया जाएगा और इस अवैध धंधे से जुड़े अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

