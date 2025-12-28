Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

करौली में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी का भंडाफोड़, पूर्व सभापति के बेटे समेत 4 आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan News: हिण्डौन कोतवाली पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी के बड़े नेटवर्क का खुलासा कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. बिग बैश लीग पर सट्टा चल रहा था. पुलिस ने 6 मोबाइल, 18 लाख का हिसाब और नकदी बरामद की. मुख्य सरगना अमीनुद्दीन पकड़ा गया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashish chaturvedi
Published: Dec 28, 2025, 07:51 PM IST | Updated: Dec 28, 2025, 07:51 PM IST

Trending Photos

New Year से पहले जयपुर में लेपर्ड सफारी का दिखा क्रेज, पिंक सिटी में पर्यटकों की उमड़ी भीड़
6 Photos
rajasthan place to visit

New Year से पहले जयपुर में लेपर्ड सफारी का दिखा क्रेज, पिंक सिटी में पर्यटकों की उमड़ी भीड़

राजस्थान में फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज, New Year पर हो सकती है बारिश!
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज, New Year पर हो सकती है बारिश!

सीएम किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त से पहले बड़ा झटका, 9 लाख किसानों के अचानक कटे नाम!
7 Photos
CM Kisan Samman Nidhi Yojana

सीएम किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त से पहले बड़ा झटका, 9 लाख किसानों के अचानक कटे नाम!

सर्दियों में ट्राई करें बाजरे की कढ़ी, स्वाद ऐसा की चाटते रह जाएंगे अंगुलियां
8 Photos
Rajasthan famous food

सर्दियों में ट्राई करें बाजरे की कढ़ी, स्वाद ऐसा की चाटते रह जाएंगे अंगुलियां

करौली में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी का भंडाफोड़, पूर्व सभापति के बेटे समेत 4 आरोपी गिरफ्तार

Karauli News: हिण्डौन कोतवाली थाना पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (बीबीएल) के मैचों पर ऑनलाइन सट्टा चला रहा था. पुलिस कार्रवाई में करौली निवासी अमीनुद्दीन उर्फ आमीन सहित चार लोग पकड़े गए हैं. रविवार को हिण्डौन में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने पूरे मामले का खुलासा किया.

एसपी लोकेश सोनवाल ने बताया कि कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हिण्डौन क्षेत्र के खेड़लियान का पुरा इलाके में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित किया जा रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने 27 दिसंबर को एक खेत में दबिश दी, जहां आरोपी मोबाइल फोन के जरिए सट्टा लगवा रहे थे. मौके से राजेश, प्रशांत शर्मा और शोएब को पकड़ा गया, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ‘क्रिकेट लाइव गुरु’ ऐप के माध्यम से बिग बैश लीग के पीआरएस और एचबीएच के बीच चल रहे मुकाबले पर दांव लगवा रहे थे.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छह मोबाइल फोन, एक लिफाफा जिसमें करीब 18 लाख रुपये के सट्टे का हिसाब-किताब लिखा हुआ था, एक कैलकुलेटर, दो नोटबुक, चार बॉल पेन, बिजली का बोर्ड, केबल और तीन मोबाइल चार्जर बरामद किए. इसके अलावा आरोपी शोएब के पास से 98 हजार रुपये नकद भी मिले हैं. प्रारंभिक पूछताछ में तीनों ने स्वीकार किया कि वे सट्टे की पूरी एंट्री और लेन-देन करौली निवासी अमीनुद्दीन को भेजते थे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जानकारी के आधार पर पुलिस ने करौली में दबिश देकर मुख्य सरगना अमीनुद्दीन उर्फ आमीन को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार अमीनुद्दीन करौली के ढोलीखार इलाके का रहने वाला है और करौली नगर परिषद की पूर्व सभापति रसीदा खातून का पुत्र है. बताया गया कि अमीनुद्दीन पहले भी वर्ष 2018 में सट्टा खाईवाली के मामले में गिरफ्तार हो चुका है.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह पूरा नेटवर्क ऑनलाइन माध्यम से संचालित किया जा रहा था और सोशल मीडिया व मोबाइल ऐप के जरिए लोगों से सट्टा लगवाया जा रहा था. गिरफ्तार चारों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है. साथ ही उनके बैंक खातों, लेन-देन और डिजिटल ट्रांजेक्शन की भी जांच की जा रही है, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचा जा सके.

कोतवाली और सदर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई को जिले में ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है. पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में जांच के दायरे को और बढ़ाया जाएगा और इस अवैध धंधे से जुड़े अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Karauli News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news