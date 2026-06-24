/पांचना बांध आंदोलन में किसानों की बड़ी जीत, सरकार के आश्वासन पर 20 दिन बाद उठा धरना, 6 दिन में पानी छोड़ने का वादा

Karauli News: पांचना बांध का पानी कमांड क्षेत्र की नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर पिछले करीब 20 दिनों से चल रहा किसानों का धरना आखिरकार समाप्त हो गया. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम के आंदोलन स्थल पहुंचकर किसानों से बातचीत करने और छह दिन के भीतर नहरों में पानी छोड़ने का आश्वासन देने के बाद किसानों ने धरना खत्म करने पर सहमति जताई. इस दौरान बड़ी संख्या में किसान, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. किसानों ने हाथ खड़े कर मंत्री के प्रस्ताव का समर्थन किया और लंबे समय से जारी गतिरोध खत्म हो गया.

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और जिला प्रभारी मंत्री के आश्वासन के बाद बनी सहमति

पांचना बांध पर चल रहे आंदोलन के बीच कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम स्वयं धरना स्थल पहुंचे. उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनीं और कहा कि मामले के समाधान के लिए 11 सदस्यों की एक समिति बनाई जाएगी. साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि छह दिन के भीतर नहरों में पानी छोड़ने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी. मंत्री के आश्वासन के बाद धरने पर बैठे किसानों ने सहमति जताई और आंदोलन समाप्त करने का फैसला लिया.

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15 मई से जारी था आंदोलन

पांचना कमांड क्षेत्र विकास संघर्ष समिति के नेतृत्व में यह आंदोलन 15 मई से लगातार चल रहा था. किसान नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे. धरना स्थल पर लगातार महापंचायतें और बैठकों का दौर चल रहा था. आंदोलन को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी काफी चर्चा रही.

मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि पहुंचे धरना स्थल

धरने के दौरान जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम के अलावा महुवा विधायक राजेंद्र मीणा, सपोटरा विधायक हंसराज मीणा, लालसोट विधायक रामबिलास मीणा, दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा और पूर्व मंत्री गोलमा देवी भी मौजूद रहे. मंत्री और जनप्रतिनिधियों का किसानों ने जोरदार स्वागत किया.

जिला प्रभारी मंत्री ने भी की किसानों से चर्चा

करौली के जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम, कलेक्टर अक्षय गोदारा और एसपी लोकेश सोनवाल भी पांचना बांध पहुंचे. उन्होंने संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और किसानों से विस्तार से बातचीत की. चर्चा के दौरान यह तय हुआ कि 11 सदस्यीय समिति सिंचाई मंत्री से मुलाकात करेगी और दोनों पक्ष मिलकर समस्या का स्थायी समाधान निकालने का प्रयास करेंगे.

क्या बोले अशोक सिंह धाभाई, अध्यक्ष, पांचना संघर्ष समिति

अशोक सिंह धाभाई, अध्यक्ष, पांचना संघर्ष समिति ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "देखिए, हम शुरू से ही विवाद के पक्षधर नहीं रहे हैं. हम हमेशा शांति के पक्षधर रहे हैं. पांचना बांध का 21 साल पुराना विवाद था, जिसमें दोनों पक्ष आमने-सामने थे. हमने सभी अधिकारियों के सामने भी यह बात रखी थी. जब अधिकारियों के साथ बैठक हुई, तब भी हमने प्रस्ताव रखा था कि पहले हम धरना समाप्त करेंगे, उसके बाद बैठकर वार्ता करेंगे."

पुलिस ने अफवाहों से बचने की अपील की

पांचना बांध मुद्दे को लेकर सवाई माधोपुर पुलिस ने भी आमजन से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है. पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया पर अभद्र, भड़काऊ या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट और रील साझा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही लोगों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील भी की गई है. आंदोलन समाप्त होने के बाद क्षेत्र में माहौल सामान्य होने लगा है और अब किसानों की नजरें नहरों में पानी छोड़े जाने की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं.