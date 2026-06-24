Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /karauli
  • /पांचना बांध आंदोलन में किसानों की बड़ी जीत, सरकार के आश्वासन पर 20 दिन बाद उठा धरना, 6 दिन में पानी छोड़ने का वादा

पांचना बांध आंदोलन में किसानों की बड़ी जीत, सरकार के आश्वासन पर 20 दिन बाद उठा धरना, 6 दिन में पानी छोड़ने का वादा

Rajasthan News: पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर चल रहा किसानों का धरना कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया. 11 सदस्यीय समिति बनेगी और 6 दिन में नहरों में पानी छोड़ने का भरोसा दिया गया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshish chaturvedi
Published: Jun 24, 2026, 09:30 PM|Updated: Jun 24, 2026, 09:30 PM
पांचना बांध आंदोलन में किसानों की बड़ी जीत, सरकार के आश्वासन पर 20 दिन बाद उठा धरना, 6 दिन में पानी छोड़ने का वादा
Image Credit: Panchna Dam Farmers Protest Called OffSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Karauli News: पांचना बांध का पानी कमांड क्षेत्र की नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर पिछले करीब 20 दिनों से चल रहा किसानों का धरना आखिरकार समाप्त हो गया. कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम के आंदोलन स्थल पहुंचकर किसानों से बातचीत करने और छह दिन के भीतर नहरों में पानी छोड़ने का आश्वासन देने के बाद किसानों ने धरना खत्म करने पर सहमति जताई. इस दौरान बड़ी संख्या में किसान, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. किसानों ने हाथ खड़े कर मंत्री के प्रस्ताव का समर्थन किया और लंबे समय से जारी गतिरोध खत्म हो गया.

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और जिला प्रभारी मंत्री के आश्वासन के बाद बनी सहमति
पांचना बांध पर चल रहे आंदोलन के बीच कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम स्वयं धरना स्थल पहुंचे. उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनीं और कहा कि मामले के समाधान के लिए 11 सदस्यों की एक समिति बनाई जाएगी. साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि छह दिन के भीतर नहरों में पानी छोड़ने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी. मंत्री के आश्वासन के बाद धरने पर बैठे किसानों ने सहमति जताई और आंदोलन समाप्त करने का फैसला लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

15 मई से जारी था आंदोलन
पांचना कमांड क्षेत्र विकास संघर्ष समिति के नेतृत्व में यह आंदोलन 15 मई से लगातार चल रहा था. किसान नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे. धरना स्थल पर लगातार महापंचायतें और बैठकों का दौर चल रहा था. आंदोलन को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी काफी चर्चा रही.

मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि पहुंचे धरना स्थल
धरने के दौरान जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम के अलावा महुवा विधायक राजेंद्र मीणा, सपोटरा विधायक हंसराज मीणा, लालसोट विधायक रामबिलास मीणा, दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा और पूर्व मंत्री गोलमा देवी भी मौजूद रहे. मंत्री और जनप्रतिनिधियों का किसानों ने जोरदार स्वागत किया.

जिला प्रभारी मंत्री ने भी की किसानों से चर्चा
करौली के जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम, कलेक्टर अक्षय गोदारा और एसपी लोकेश सोनवाल भी पांचना बांध पहुंचे. उन्होंने संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और किसानों से विस्तार से बातचीत की. चर्चा के दौरान यह तय हुआ कि 11 सदस्यीय समिति सिंचाई मंत्री से मुलाकात करेगी और दोनों पक्ष मिलकर समस्या का स्थायी समाधान निकालने का प्रयास करेंगे.

क्या बोले अशोक सिंह धाभाई, अध्यक्ष, पांचना संघर्ष समिति
अशोक सिंह धाभाई, अध्यक्ष, पांचना संघर्ष समिति ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "देखिए, हम शुरू से ही विवाद के पक्षधर नहीं रहे हैं. हम हमेशा शांति के पक्षधर रहे हैं. पांचना बांध का 21 साल पुराना विवाद था, जिसमें दोनों पक्ष आमने-सामने थे. हमने सभी अधिकारियों के सामने भी यह बात रखी थी. जब अधिकारियों के साथ बैठक हुई, तब भी हमने प्रस्ताव रखा था कि पहले हम धरना समाप्त करेंगे, उसके बाद बैठकर वार्ता करेंगे."

पुलिस ने अफवाहों से बचने की अपील की
पांचना बांध मुद्दे को लेकर सवाई माधोपुर पुलिस ने भी आमजन से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है. पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया पर अभद्र, भड़काऊ या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट और रील साझा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही लोगों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील भी की गई है. आंदोलन समाप्त होने के बाद क्षेत्र में माहौल सामान्य होने लगा है और अब किसानों की नजरें नहरों में पानी छोड़े जाने की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Karauli News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब 30 दिन से ज्यादा APO में नहीं रह सकेंगे अधिकारी-कर्मचारी

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान के 10 जिलों में पलटी मारने वाला है मौसम, आंधी-तूफान के साथ इन शहरों में ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट

नाबालिग से दरिंदगी कर फरार चल रहा था दरिंदा, 3 दिन में दुष्कर्मी को पुलिस ने दबोचा

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, खरीदने वालों की लगी भीड़! जानें ताजा रेट

मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, तो कुछ ना कुछ लेकर ही आते है- CM भजनलाल शर्मा

सवाई माधोपुर के अग्निवीर रामवीर गुर्जर का शानदार स्वागत, 4KM लंबा जुलूस निकला

बीकानेर में मजदूर मां की गैर मौजूदगी में घर में घुसा अधेड़, 13 साल की मासूम बच्ची का किया रेप

ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट, राजस्थान के 13 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल!

'वो आदमी जो अशोक गहलोत के पैरों में पड़कर मुकदमे हटाने की बात कर रहा था, वो आदमी आज हम पर उंगली उठा रहा है' - गोविंद सिंह डोटासरा

जयपुर मेट्रो फेज-2 का तोहफा, इन इलाकों की प्रॉपर्टी बनेगी सोना, ट्रैफिक होगा खत्म

धौलपुर में कार खाई में गिरी, जख्मी मालिक से चिपका बैठा पालतू बंदर

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, बढ़े दामों से बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में अगले 3 घंटे भारी, इन जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं की चेतावनी

पीबीएम अस्पताल मौत मामला: 4 दिन बाद टूटा गतिरोध, प्रशासन-परिजनों में बनी सहमति

राजस्थान में पलटी मारेगा मौसम, 24 जून को इन इलाकों में आंधी-तूफान के साथ बारिश

Churu: जीण माता मंदिर के पास पड़ा था किसान का शव, गले पर मिला कपड़ा और निशान

जयपुर मर्डर मिस्ट्री: होटल के कमरे में मिला कारोबारी का शव, वारदात के बाद दोस्तों का 'फेसबुक लाइव' उड़ा रहा होश!

Alwar: विधवा बहू पर जेठ ने चाकू से किए कई वार, 3 महीने पहले हुई थी पति की मौत

राजस्थान में अगले कुछ घंटों में बदल जाएगा मौसम! 24 जिलों में गरज-चमक, तेज आंधी और बारिश का अलर्ट

झुंझुनूं के बीडीके अस्पताल में पालना गृह में मिली नवजात, ICU में जिंदगी की जंग जारी

जयपुर में दिल दहला देने वाला हिट एंड रन! युवक को 20 फीट उछालकर भागी कार, CCTV में कैद हुई वारदात

जयपुर में महिला पर तेजाब हमला, बॉयफ्रेंड ने पार्क में बुलाकर वारदात को दिया अंजाम

OMG! राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम में भयंकर गिरावट! जल्दी से बनवा लो गोल्ड-सिल्वर की ज्वेलरी

Jaipur Metro: जयपुर मेट्रो फेज-2 का पीएम मोदी 4 जुलाई को करेंगे शिलान्यास

कौन है जय मूंदड़ा ? नौकरी छोड़ आयरलैंड की T-20 टीम में बनाई जगह, अब भारत के खिलाफ दिखाएंगे दम !

अगले 48 घंटे भारी-देश में फिर रफ्तार पकड़ रहा है मानसून, राजस्थान के इन हिस्सों में जून के अंत में पलटेगा मौसम

Pali: ससुराल आए युवक को ग्रामीणों ने रस्सी से खड़की के बांधा, फिर रातभर की मारपीट

राजस्थान में IAS समित शर्मा ने दी सस्ती दवाओं की बड़ी सौगात, हर जिले में खुलेंगे जन औषधि केंद्र

बारां में चारागाह भूमि को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 2 महिला समेत 11 लोग घायल

जयपुर के अस्पताल ने रचा मेडिकल इतिहास, गर्भ में ही किया गया दिल का इलाज

झुंझुनूं पहुंचे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, धीर कंवर बताया को बताया 'राजस्थान की कैकेई'

Who is IPS Madhav Upadhyay: कौन हैं IPS माधव उपाध्याय? जिन्हें जांच के बाद कर दिया APO

आसमान से जमीन पर आकर गिरे सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में हड़कंप! जानें रेट

जयपुर में महिला फूड कार्ट संचालिका का आरोप, पुलिस ने फेंका खौलता पानी, कई हिस्से झुलसे

राजस्थान में डूब गई सोने-चांदी की नैया, लुढ़ककर यहां थमे रेट, जानें 24 जून के लेटेस्ट प्राइस

ट्रेन में नकली पापा बनकर बैठा था आदमी, 5 साल के बच्चे को ले जा रहा था पर RPF ने पकड़ लिया

डीग में बेकाबू कार ने 10 लोगों में मारी टक्कर, परिक्रमा कर रहे 5 श्रद्धालु गंभीर घायल

'गधे-घोड़े, भैंस और बकरी जैसे बिकते हैं, वैसे MLA-MP बिक रहे हैं' - अशोक गहलोत

राजस्थान में फिर से मूसलाधार बारिश की चेतावनी, 22 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

TAGS:
Karauli News
Rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पांचना बांध आंदोलन में किसानों की बड़ी जीत, सरकार के आश्वासन पर 20 दिन बाद उठा धरना, 6 दिन में पानी छोड़ने का वादा
Karauli News
2
Rajasthan news
3
Rajasthan news
4
Barmer news
5
Jaipur news