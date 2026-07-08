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पांचना बांध विवाद ने बढ़ाई मुश्किलें! 48 घंटे से सड़कें बंद, कई हाईवे पूरी तरह जाम

Rajasthan News: करौली में पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने के विवाद को लेकर 48 घंटे बाद भी कई जगह चक्का जाम जारी है. हिण्डौन-करौली समेत कई मार्ग बंद होने से रोडवेज बसों का संचालन रोक दिया गया है. प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, जबकि दोनों पक्ष अपने-अपने रुख पर अड़े हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshish chaturvedi
Published: Jul 08, 2026, 09:03 PM|Updated: Jul 08, 2026, 09:03 PM
पांचना बांध विवाद ने बढ़ाई मुश्किलें! 48 घंटे से सड़कें बंद, कई हाईवे पूरी तरह जाम
Image Credit: करौली में पांचना बांध विवाद को लेकर चक्का जाम करते हुए किसानSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Panchna Dam Dispute: करौली जिले में पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब और गहरा गया है. करीब 48 घंटे बीत जाने के बाद भी जिले के कई प्रमुख मार्गों पर किसानों का चक्का जाम जारी है. हालात ऐसे हैं कि हिण्डौन-करौली, हिण्डौन-गंगापुर, हिण्डौन-बयाना और श्रीमहावीरजी-नादौती मार्ग पर यातायात पूरी तरह प्रभावित है. लगातार जाम के चलते रोडवेज बसों का संचालन भी रोक दिया गया है. वहीं हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

48 घंटे बाद भी नहीं खुला जाम
पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़ने को लेकर किसानों का विरोध लगातार जारी है. अलग-अलग स्थानों पर किसान धरना देकर सड़क पर बैठे हुए हैं. सबसे ज्यादा असर करौली और हिण्डौन के बीच आने-जाने वाले मार्गों पर देखा जा रहा है. लंबे समय से जाम लगे होने के कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

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कई प्रमुख मार्गों पर यातायात ठप
जाम के कारण हिण्डौन-करौली, हिण्डौन-गंगापुर, हिण्डौन-बयाना और श्रीमहावीरजी-नादौती मार्ग पर वाहनों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है. सुरक्षा कारणों को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने इन रूटों पर बसों का संचालन बंद कर दिया है. इतना ही नहीं, एहतियात के तौर पर हिण्डौन से जयपुर जाने वाली बसों का संचालन भी फिलहाल रोक दिया गया है. इससे रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

हालात जानने करौली पहुंचे बीजू जॉर्ज जोसेफ
बढ़ते विवाद के बीच वरिष्ठ अधिकारी बीजू जॉर्ज जोसेफ करौली पहुंचे और जिले की कानून-व्यवस्था का जायजा लिया. उन्होंने ग्रामीण विकास सचिव कृष्ण कुणाल, भरतपुर रेंज के आईजी कैलाश बिश्नोई, जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और एसपी लोकेश सोनवाल से पूरे मामले की जानकारी ली. अधिकारियों से जिले में लगे जाम और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई.

गुडला गांव में संघर्ष समिति का धरना जारी
पांचना गुडला संघर्ष समिति की ओर से करौली-हिण्डौन मार्ग पर स्थित गुडला गांव में लगाया गया चक्का जाम बुधवार को भी जारी रहा. समिति का कहना है कि जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, तब तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा. सड़क जाम रहने से आसपास के इलाकों में भी आवागमन प्रभावित हो रहा है.

संघर्ष समिति ने दी बड़ी चेतावनी
पांचना संघर्ष समिति के अशोक सिंह धाभाई ने कहा कि प्रशासन पहले से हुए समझौते के अनुसार काम कर रहा है. उनका कहना है कि जिन इलाकों तक नहर का पानी नहीं पहुंच रहा, वहां के किसानों की मांग पूरी तरह जायज है. लेकिन ऐसे क्षेत्रों में जाम लगाना उचित नहीं है, जहां नहर के पानी का कोई सीधा संबंध नहीं है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला और बेवजह लगाए गए जाम नहीं हटाए गए तो देशभर में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा. साथ ही पांचना बांध के पानी को लेकर हुए समझौते पर दोबारा विचार करने की भी बात कही गई है.

प्रशासन समाधान की कोशिश में जुटा
फिलहाल प्रशासन लगातार दोनों पक्षों से बातचीत कर रास्ता निकालने का प्रयास कर रहा है. पुलिस भी संवेदनशील इलाकों में तैनात है ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न हो. हालांकि जब तक दोनों पक्ष किसी सहमति पर नहीं पहुंचते, तब तक जिले के लोगों को यातायात और दैनिक जीवन से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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