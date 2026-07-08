/पांचना बांध विवाद ने बढ़ाई मुश्किलें! 48 घंटे से सड़कें बंद, कई हाईवे पूरी तरह जाम

Panchna Dam Dispute: करौली जिले में पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब और गहरा गया है. करीब 48 घंटे बीत जाने के बाद भी जिले के कई प्रमुख मार्गों पर किसानों का चक्का जाम जारी है. हालात ऐसे हैं कि हिण्डौन-करौली, हिण्डौन-गंगापुर, हिण्डौन-बयाना और श्रीमहावीरजी-नादौती मार्ग पर यातायात पूरी तरह प्रभावित है. लगातार जाम के चलते रोडवेज बसों का संचालन भी रोक दिया गया है. वहीं हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

48 घंटे बाद भी नहीं खुला जाम

पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़ने को लेकर किसानों का विरोध लगातार जारी है. अलग-अलग स्थानों पर किसान धरना देकर सड़क पर बैठे हुए हैं. सबसे ज्यादा असर करौली और हिण्डौन के बीच आने-जाने वाले मार्गों पर देखा जा रहा है. लंबे समय से जाम लगे होने के कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

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कई प्रमुख मार्गों पर यातायात ठप

जाम के कारण हिण्डौन-करौली, हिण्डौन-गंगापुर, हिण्डौन-बयाना और श्रीमहावीरजी-नादौती मार्ग पर वाहनों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है. सुरक्षा कारणों को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने इन रूटों पर बसों का संचालन बंद कर दिया है. इतना ही नहीं, एहतियात के तौर पर हिण्डौन से जयपुर जाने वाली बसों का संचालन भी फिलहाल रोक दिया गया है. इससे रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

हालात जानने करौली पहुंचे बीजू जॉर्ज जोसेफ

बढ़ते विवाद के बीच वरिष्ठ अधिकारी बीजू जॉर्ज जोसेफ करौली पहुंचे और जिले की कानून-व्यवस्था का जायजा लिया. उन्होंने ग्रामीण विकास सचिव कृष्ण कुणाल, भरतपुर रेंज के आईजी कैलाश बिश्नोई, जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और एसपी लोकेश सोनवाल से पूरे मामले की जानकारी ली. अधिकारियों से जिले में लगे जाम और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई.

गुडला गांव में संघर्ष समिति का धरना जारी

पांचना गुडला संघर्ष समिति की ओर से करौली-हिण्डौन मार्ग पर स्थित गुडला गांव में लगाया गया चक्का जाम बुधवार को भी जारी रहा. समिति का कहना है कि जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, तब तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा. सड़क जाम रहने से आसपास के इलाकों में भी आवागमन प्रभावित हो रहा है.

संघर्ष समिति ने दी बड़ी चेतावनी

पांचना संघर्ष समिति के अशोक सिंह धाभाई ने कहा कि प्रशासन पहले से हुए समझौते के अनुसार काम कर रहा है. उनका कहना है कि जिन इलाकों तक नहर का पानी नहीं पहुंच रहा, वहां के किसानों की मांग पूरी तरह जायज है. लेकिन ऐसे क्षेत्रों में जाम लगाना उचित नहीं है, जहां नहर के पानी का कोई सीधा संबंध नहीं है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला और बेवजह लगाए गए जाम नहीं हटाए गए तो देशभर में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा. साथ ही पांचना बांध के पानी को लेकर हुए समझौते पर दोबारा विचार करने की भी बात कही गई है.

प्रशासन समाधान की कोशिश में जुटा

फिलहाल प्रशासन लगातार दोनों पक्षों से बातचीत कर रास्ता निकालने का प्रयास कर रहा है. पुलिस भी संवेदनशील इलाकों में तैनात है ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न हो. हालांकि जब तक दोनों पक्ष किसी सहमति पर नहीं पहुंचते, तब तक जिले के लोगों को यातायात और दैनिक जीवन से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.