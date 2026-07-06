/आखिर खुल गया पांचना बांध! बटन दबाते ही गंभीर नदी में दौड़ा पानी, किसानों के खिले चेहरे

Panchan Dam Water: करौली जिले में किसानों के लिए सोमवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया. पांचना बांध से कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़ने की शुरुआत कर दी गई. सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने बटन दबाकर बांध का एक गेट खोला, जिसके बाद गंभीर नदी में पानी की निकासी शुरू हुई. इस दौरान क्षेत्र में जलाभिषेक और पूजन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया. लंबे समय से पानी की मांग कर रहे किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे खेती के लिए राहत भरा कदम बताया.

पांचना बांध का गेट खोलकर शुरू की पानी की निकासी

पांचना बांध से पानी छोड़े जाने के मौके पर क्षेत्र में धार्मिक विधि-विधान के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया. सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर की मौजूदगी में बांध का एक गेट खोलकर गंभीर नदी में पानी की निकासी शुरू की गई. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण भी शामिल हुए.

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विधायक रामकेश मीणा बोले- किसानों की उम्मीदों का नया संकल्प

कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़े जाने को लेकर विधायक रामकेश मीणा ने सोशल मीडिया पर भी खुशी जताई. उन्होंने लिखा कि यह केवल नहरों में पानी का प्रवाह नहीं है, बल्कि किसानों की उम्मीदों, समृद्धि और खुशहाली का नया संकल्प है. उन्होंने ग्राम कुसाए (तहसील वजीरपुर) में आयोजित जलाभिषेक एवं पूजन कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की. साथ ही कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा, गृहराज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत का स्वागत और आभार भी व्यक्त किया. उल्लेखनीय है कि पांचना बांध के मुद्दे को लेकर विधायक रामकेश मीणा ग्रामीणों के साथ करीब 20 दिनों तक धरने पर भी बैठे थे.

20 साल पुराने विवाद का हुआ अंत

पांचना बांध से एक साथ तीन दिशाओं में पानी की निकासी की शुरुआत की गई. जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने चाबी से गेट खोलकर कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़ने का शुभारंभ किया. इससे पहले बांध के तीन गेट खोलकर गंभीर नदी में भी पानी की निकासी शुरू की गई. साथ ही गुड़ला-पांचना पुरानी लिफ्ट परियोजना का बटन दबाकर क्षेत्र के गांवों तक पानी पहुंचाने की प्रक्रिया भी शुरू हुई. इस मौके पर किसानों ने खुशी जताते हुए कहा कि अब सभी क्षेत्रों को पानी मिलेगा. बांध से पानी छोड़े जाने के साथ ही करीब 20 साल पुराने विवाद का भी अंत हो गया.

दो नई लिफ्ट परियोजनाओं का शिलान्यास, कई अधिकारी रहे मौजूद

कार्यक्रम के दौरान पांचना बांध से जुड़ी पीडीएन आधारित दो नई लिफ्ट परियोजनाओं और गुड़ला लिफ्ट परियोजना के पीडीएन सिस्टम रिमॉडलिंग का भी शिलान्यास किया गया. पहाड़ी गांव स्थित देवनारायण मंदिर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव कृष्ण कुणाल, संभागीय आयुक्त नलिनी कठौतिया, आईजी कैलाश बिश्नोई, जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, एसपी लोकेश सोनवाल, पांचना गुड़ला संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक धाबाई, जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता, भाजपा जिलाध्यक्ष गोवर्धन सिंह तथा भाजपा की पूर्व लोकसभा प्रत्याशी इंदू देवी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे.

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