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आखिर खुल गया पांचना बांध! बटन दबाते ही गंभीर नदी में दौड़ा पानी, किसानों के खिले चेहरे

Rajasthan News: करौली में पांचना बांध का एक गेट खोलकर कमांड एरिया की नहरों और गंभीर नदी में पानी छोड़ा गया. जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने इसकी शुरुआत की. साथ ही दो नई लिफ्ट परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshish chaturvedi
Published: Jul 06, 2026, 03:06 PM|Updated: Jul 06, 2026, 03:06 PM
आखिर खुल गया पांचना बांध! बटन दबाते ही गंभीर नदी में दौड़ा पानी, किसानों के खिले चेहरे
Image Credit: पांचना बांध से कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़ा गयाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Panchan Dam Water: करौली जिले में किसानों के लिए सोमवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया. पांचना बांध से कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़ने की शुरुआत कर दी गई. सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने बटन दबाकर बांध का एक गेट खोला, जिसके बाद गंभीर नदी में पानी की निकासी शुरू हुई. इस दौरान क्षेत्र में जलाभिषेक और पूजन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया. लंबे समय से पानी की मांग कर रहे किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे खेती के लिए राहत भरा कदम बताया.

पांचना बांध का गेट खोलकर शुरू की पानी की निकासी
पांचना बांध से पानी छोड़े जाने के मौके पर क्षेत्र में धार्मिक विधि-विधान के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया. सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर की मौजूदगी में बांध का एक गेट खोलकर गंभीर नदी में पानी की निकासी शुरू की गई. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण भी शामिल हुए.

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विधायक रामकेश मीणा बोले- किसानों की उम्मीदों का नया संकल्प
कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़े जाने को लेकर विधायक रामकेश मीणा ने सोशल मीडिया पर भी खुशी जताई. उन्होंने लिखा कि यह केवल नहरों में पानी का प्रवाह नहीं है, बल्कि किसानों की उम्मीदों, समृद्धि और खुशहाली का नया संकल्प है. उन्होंने ग्राम कुसाए (तहसील वजीरपुर) में आयोजित जलाभिषेक एवं पूजन कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की. साथ ही कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा, गृहराज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत का स्वागत और आभार भी व्यक्त किया. उल्लेखनीय है कि पांचना बांध के मुद्दे को लेकर विधायक रामकेश मीणा ग्रामीणों के साथ करीब 20 दिनों तक धरने पर भी बैठे थे.

20 साल पुराने विवाद का हुआ अंत
पांचना बांध से एक साथ तीन दिशाओं में पानी की निकासी की शुरुआत की गई. जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने चाबी से गेट खोलकर कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़ने का शुभारंभ किया. इससे पहले बांध के तीन गेट खोलकर गंभीर नदी में भी पानी की निकासी शुरू की गई. साथ ही गुड़ला-पांचना पुरानी लिफ्ट परियोजना का बटन दबाकर क्षेत्र के गांवों तक पानी पहुंचाने की प्रक्रिया भी शुरू हुई. इस मौके पर किसानों ने खुशी जताते हुए कहा कि अब सभी क्षेत्रों को पानी मिलेगा. बांध से पानी छोड़े जाने के साथ ही करीब 20 साल पुराने विवाद का भी अंत हो गया.

दो नई लिफ्ट परियोजनाओं का शिलान्यास, कई अधिकारी रहे मौजूद
कार्यक्रम के दौरान पांचना बांध से जुड़ी पीडीएन आधारित दो नई लिफ्ट परियोजनाओं और गुड़ला लिफ्ट परियोजना के पीडीएन सिस्टम रिमॉडलिंग का भी शिलान्यास किया गया. पहाड़ी गांव स्थित देवनारायण मंदिर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव कृष्ण कुणाल, संभागीय आयुक्त नलिनी कठौतिया, आईजी कैलाश बिश्नोई, जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, एसपी लोकेश सोनवाल, पांचना गुड़ला संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक धाबाई, जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता, भाजपा जिलाध्यक्ष गोवर्धन सिंह तथा भाजपा की पूर्व लोकसभा प्रत्याशी इंदू देवी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे.

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यह भी पढ़ें:Rajasthan News Live: 20 साल पुराना विवाद खत्म, पांचना बांध से तीन दिशाओं में पानी की निकासी शुरू

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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