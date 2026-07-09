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करौली में मौत बनकर गिरा छत का मलबा! जर्जर भवन में बड़ा हादसा टला, बाल-बाल बचे कर्मचारी

Rajasthan News: करौली के खान एवं भू विज्ञान विभाग के जर्जर कार्यालय में गुरुवार को बड़ा हादसा टल गया. छत से प्लास्टर और गिट्टी गिरने से अफरा-तफरी मच गई, लेकिन सभी कर्मचारी सुरक्षित रहे. पीडब्ल्यूडी दो साल पहले ही भवन को जर्जर घोषित कर चुका है, फिर भी नए भवन का निर्माण अब तक शुरू नहीं हुआ है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshish chaturvedi
Published: Jul 09, 2026, 10:57 PM|Updated: Jul 09, 2026, 10:57 PM
करौली में मौत बनकर गिरा छत का मलबा! जर्जर भवन में बड़ा हादसा टला, बाल-बाल बचे कर्मचारी
Image Credit: करौली शहर स्थित खान एवं भू विज्ञान विभाग के पुराने और जर्जर कार्यालय भवन से प्लास्टर गिरा.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Karauli News: करौली शहर स्थित खान एवं भू विज्ञान विभाग के पुराने और जर्जर कार्यालय भवन में गुरुवार दोपहर बड़ा हादसा होने से बच गया. कार्यालय की छत से अचानक प्लास्टर और गिट्टी के टुकड़े गिरने लगे, जिससे वहां मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. घटना के समय कर्मचारी अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं लगी. बताया जा रहा है कि भवन को करीब दो साल पहले ही सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से जर्जर घोषित किया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी नए भवन का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है.

छत से गिरा मलबा, कर्मचारियों में मची अफरा-तफरी
गुरुवार दोपहर कार्यालय के एक कमरे में अचानक छत का प्लास्टर और गिट्टी के बड़े हिस्से टूटकर नीचे गिर गए. मलबा गिरने से कमरे में रखे कंप्यूटर और अन्य सामान भी प्रभावित हुए. अचानक हुई इस घटना से कुछ देर के लिए कार्यालय में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कर्मचारियों ने तुरंत खुद को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ.

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लंबे समय से खराब हालत में है भवन
खान एवं भू विज्ञान विभाग का यह भवन वर्ष 1992 में बनाया गया था. समय के साथ भवन की हालत लगातार खराब होती चली गई. छत से पानी टपकना, प्लास्टर का गिरना और लोहे के सरियों का बाहर दिखाई देना यहां आम समस्या बन चुकी है. भवन की कई दीवारों में बड़ी-बड़ी दरारें भी आ चुकी हैं, जिससे कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर लगातार खतरा बना हुआ है.

बारिश के मौसम में बढ़ जाती है परेशानी
मानसून के दौरान इस पुराने भवन की स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है. बारिश का पानी छत और दीवारों से रिसने के कारण भवन कमजोर होता जा रहा है. कर्मचारियों को हर समय किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है. इसके बावजूद मजबूरी में उन्हें इसी जर्जर भवन में बैठकर काम करना पड़ रहा है.

नए भवन के लिए भेजा प्रस्ताव, लेकिन नहीं मिली मंजूरी
खनिज अभियंता पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि भवन की खराब स्थिति के बारे में उच्च अधिकारियों को कई बार जानकारी दी जा चुकी है. नए कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 31.57 लाख रुपये का प्रस्ताव भी भेजा गया है. उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी पहले ही इस भवन को जर्जर घोषित कर चुका है, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है.

जोखिम के बीच काम करने को मजबूर कर्मचारी
कर्मचारियों का कहना है कि जर्जर भवन में काम करना खतरे से खाली नहीं है. कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है. विभाग की ओर से लगातार नए भवन की मांग की जा रही है, ताकि कर्मचारियों को सुरक्षित माहौल मिल सके और किसी अनहोनी से बचा जा सके.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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