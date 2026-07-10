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पांचना बांध विवाद के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन! 146 फेसबुक अकाउंट बंद, भड़काऊ पोस्ट पर शिकंजा

Rajasthan News: पांचना बांध विवाद के बाद करौली पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ और अभद्र पोस्ट करने वालों पर बड़ा एक्शन लिया है. अब तक 146 फेसबुक अकाउंट बंद कराने की कार्रवाई, 3 एफआईआर दर्ज और 24 लोगों को नामजद किया गया है. एसपी ने 48 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshish chaturvedi
Published: Jul 10, 2026, 10:54 PM|Updated: Jul 10, 2026, 10:54 PM
पांचना बांध विवाद के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन! 146 फेसबुक अकाउंट बंद, भड़काऊ पोस्ट पर शिकंजा
Image Credit: पांचना बांध विवाद का फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Karauli News: पांचना बांध विवाद के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ और अभद्र पोस्टों के खिलाफ करौली पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने अब तक 146 फेसबुक अकाउंट बंद कराने की कार्रवाई की है, तीन एफआईआर दर्ज की हैं और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की है. पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने 48 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं. साथ ही सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और जांच की प्रक्रिया का लाइव डेमोंस्ट्रेशन भी प्रस्तुत किया.

क्या बोले एसपी लोकेश सोनवाल?
एसपी लोकेश सोनवाल ने बताया कि पांचना बांध विवाद के बाद सोशल मीडिया पर दो पक्षों के बीच लगातार भड़काऊ, जातीय और अभद्र टिप्पणियां की जा रही थीं, जिससे सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए एक मुकदमा दर्ज किया, जबकि दोनों पक्षों की ओर से भी अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई गई हैं. कुछ मामलों में राजनीतिक समर्थकों की शिकायतें भी शामिल हैं.

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जांच के लिए विशेष टीम बनाई गई
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी समुदाय, व्यक्ति या समूह के खिलाफ अपमानजनक भाषा, नफरत फैलाने वाले संदेश या हिंसा को बढ़ावा देने वाली सामग्री पोस्ट करना गंभीर अपराध है. ऐसे मामलों की जांच के लिए साइबर थाना, साइबर विशेषज्ञों और पुलिस अधिकारियों को शामिल करते हुए विशेष टीम बनाई गई है. तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है.

146 फेसबुक करवाए गए बंद
एसपी के अनुसार अब तक 24 लोगों को नामजद किया गया है और सोशल मीडिया पर सक्रिय 146 फेसबुक अकाउंट बंद कराने की कार्रवाई की जा चुकी है. जांच का दायरा करौली से बाहर के जिलों तक भी बढ़ाया गया है. टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर सहित अन्य क्षेत्रों से वायरल हुए वीडियो और पोस्ट भी खंगाले जा रहे हैं. यदि वे जांच में आपराधिक श्रेणी में पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी.

भारतीय न्याय संहिता में दर्ज किए गए मुकदमे
उन्होंने बताया कि दर्ज मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 भी लगाई गई है. आम नागरिक साइबर थाना, पुलिस कंट्रोल रूम या ऑनलाइन माध्यम से ऐसी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं. पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा से भी भड़काऊ और हेट स्पीच वाले कंटेंट पर प्रभावी रोक लगाने का आग्रह करेगी.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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