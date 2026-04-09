फेसबुक पर SP बनकर ठगी! शातिर गिरोह का पर्दाफाश, एक आरोपी गिरफ्तार

Karauli News: साइबर अपराध के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन एंटी वायरस 2.0 अभियान के तहत करौली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी फेसबुक आईडी के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है. करौली पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आरोपियों ने पुलिस अधीक्षक के नाम से नकली प्रोफाइल बनाकर लोगों को विश्वास में लिया और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए हजारों रुपये की ठगी की. पुलिस ने इस मामले में एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है.

मामले की जांच में सामने आया कि आरोपी पुलिस अधीक्षक के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे और फिर व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करते थे. एक पीड़ित को आरोपी ने खुद को सीआरपीएफ में तैनात अधिकारी बताते हुए घरेलू सामान बेचने का झांसा दिया. इसके बाद अलग-अलग क्यूआर कोड भेजकर कुल 46,999 रुपये ठग लिए.

तकनीकी साक्ष्यों और साइबर जांच के आधार पर पुलिस ने गिरोह के सदस्यों की पहचान की. इनमें फैजल पुत्र अरशद निवासी डावरी थाना नौगांव जिला अलवर, नसीम पुत्र हाकम निवासी रामगढ़ कोटा थाना रामगढ़ जिला अलवर, दिलसाद उर्फ दिल्ला, साहिद उर्फ पोला निवासी पटकपुरा नूंह हरियाणा तथा तौफिक खान उर्फ धौनी पुत्र फकरुद्दीन निवासी डावरी थाना नौगांव जिला अलवर शामिल हैं.

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पुलिस टीम ने मेवात क्षेत्र में विशेष रणनीति अपनाते हुए आरोपियों तक पहुंच बनाई. टीम के सदस्यों ने खरीददार और कबाड़ी बनकर कई दिनों तक इलाके में रहकर जानकारी जुटाई और मुखबिर की सूचना पर तौफिक खान उर्फ धौनी को गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह संगठित रूप से फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर लोगों को निशाना बनाता था और अलग-अलग यूपीआई आईडी व मोबाइल नंबर के जरिए ठगी करता था. पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश के साथ-साथ बैंक खातों और डिजिटल लेनदेन की जांच में जुटी है.

आमजन से अपील की गई है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रोफाइल पर बिना सत्यापन भरोसा न करें और किसी भी प्रकार का ऑनलाइन भुगतान करने से पहले पूरी जांच जरूर करें. संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन या नजदीकी पुलिस थाने को दें.

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