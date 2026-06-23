/करौली में भागवत भंडारे में नकली तेल का शक! 100 टिन पर हंगामा, जांच में जुटा खाद्य विभाग

Karauli News: करौली जिले के हिण्डौन सिटी क्षेत्र में धार्मिक आयोजन के लिए खरीदे गए खाद्य सामग्री के बीच कथित रूप से नकली या संदिग्ध रिफाइंड तेल मिलने का मामला सामने आया है. सीलौती-काछीपुरा में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के भंडारे के लिए खरीदे गए करीब 100 टिन "सोना सिक्का" रिफाइंड तेल की गुणवत्ता और पैकिंग पर संदेह जताया गया है. शिकायत मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेल के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए. मामले में जीएसटी बिल नहीं देने के आरोप भी लगाए गए हैं. वहीं व्यापारी ने आरोपो को निराधार बताते हुए कहा कि उसके यहां से तेल की खरीद ही नहीं की गई है.

भंडारे के लिए खरीदी गई थी 3 लाख 37 हजार की खाद्य सामग्री

ग्रामीणों ने बताया कि सीलौती-काछीपुरा में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के भंडारे के लिए बयाना रोड स्थित शुभम इंटरप्राइजेज से करीब 3 लाख 37 हजार 309 रुपये की खाद्य सामग्री खरीदी गई थी. इस सामग्री में चीनी, चना दाल, चावल, पोहा, करकल-खीला, देसी घी तथा करीब 100 टिन/पीपे सोना सिक्का रिफाइंड तेल शामिल था. नेता प्रतिपक्ष दिनेशचंद सैनी ने बताया कि यह खरीदारी 18 जून को काछीपुरा के सरपंच विष्णु द्वारा भागवत कथा आयोजन के लिए की गई थी. आरोप है कि भंडारे की तैयारियों के दौरान तेल की पैकिंग और गुणवत्ता संदिग्ध प्रतीत हुई, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी जांच की मांग उठाई.

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खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने लिए नमूने

काछीपुरा निवासी वीरू माली ने बताया कि गांव में 20 जून से श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन चल रहा है तथा 27 जून को भंडारे का कार्यक्रम प्रस्तावित है. इसी उद्देश्य से खाद्य सामग्री खरीदी गई थी. ग्रामीण तेल के टिन को लेकर व्यापारी के यहां पहुंचे और हंगामा कर दिया शिकायत मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग के फूड इंस्पेक्टर विजय सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. टीम ने संदिग्ध तेल के नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला जांच के लिए भेज दिए. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही तेल की गुणवत्ता और उसकी वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी.

जीएसटी बिल भी नहीं देने के लगाए आरोप

वहीं, शुभम इंटरप्राइजेज के संचालक वेद प्रकाश ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उनके प्रतिष्ठान से ऐसा कोई माल बेचा या सप्लाई नहीं किया गया है. ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि खाद्य सामग्री की खरीद नकद भुगतान के माध्यम से की गई, लेकिन उन्हें जीएसटी बिल उपलब्ध नहीं कराया गया. इससे कर चोरी की आशंका भी जताई जा रही है. मामले को लेकर काछीपुरा और सीलौती के दर्जनों ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. स्थिति को देखते हुए कोतवाली थाना हिण्डौन सिटी का पुलिस जाप्ता भी मौके पर तैनात रहा. अब खाद्य विभाग की जांच रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.