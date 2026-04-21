/करौली का टाइगर रिजर्व बना आग का मैदान! सरमथुरा में वन्यजीवों पर मंडराया खतरा

Karauli News: करौली जिले के सरमथुरा इलाके के पास उस वक्त हड़कंप मच गया, जब भेड़े का पुरा गांव से सटे टाइगर रिजर्व के जंगल में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे क्षेत्र में धुआं फैलने लगा. आसपास के गांवों में भी इस घटना को लेकर चिंता का माहौल बन गया.

जानकारी के अनुसार, आग तेज हवाओं के कारण तेजी से फैलती चली गई. कुछ ही समय में यह करीब 2 किलोमीटर के दायरे में फैल गई और बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. इस आग से कई हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है. जंगल में आग लगने की खबर मिलते ही वन विभाग और प्रशासन सतर्क हो गए. इस क्षेत्र में वन्यजीवों की आवाजाही रहती है, ऐसे में उनके जीवन पर भी खतरा मंडराने लगा है. अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और वन्यजीवों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है.

सूचना मिलने पर करौली अग्निशमन केंद्र की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया. दमकल वाहन के चालक सूरज डागर के नेतृत्व में फायरमैन शीशराम गुर्जर, विमलेश माली, लालू गुर्जर, पुष्पेंद्र शर्मा और अक्षय शर्मा ने मोर्चा संभाला और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे रहे. आग बुझाने के लिए करौली और बाड़ी से दमकल की गाड़ियां मंगाई गई हैं. साथ ही पानी की कमी को देखते हुए टैंकरों की मदद ली जा रही है. मंडरायल रोड से बार-बार पानी भरकर लाया जा रहा है, ताकि आग को जल्द से जल्द नियंत्रित किया जा सके.

कठिन परिस्थितियों के बावजूद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है. आग को काबू में लाने के लिए टीमें कई घंटों से मेहनत कर रही हैं. प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है और कोशिश की जा रही है कि आग को और फैलने से रोका जा सके.