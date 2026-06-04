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Rajasthan News: टोडाभीम में दर्दनाक हादसा, जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्रॉली के बीच दबने से युवक की मौत

Rajasthan News: टोडाभीम के नांगललाट में मिट्टी खाली करते समय 32 वर्षीय लोकेश मीना ट्रैक्टर-ट्रॉली और जेसीबी के बीच दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई . लोकेश घर का इकलौता कमाने वाला था, जिसके पीछे उसकी पत्नी, तीन मासूम बच्चे और दिव्यांग पिता बेसहारा हो गए हैं.

Edited byArti PatelReported byAshish chaturvedi
Published: Jun 04, 2026, 03:29 PM|Updated: Jun 04, 2026, 03:29 PM
Rajasthan News: टोडाभीम में दर्दनाक हादसा, जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्रॉली के बीच दबने से युवक की मौत
Image Credit: Rajasthan News

Karauli News: टोडाभीम उपखंड क्षेत्र के नांगललाट इलाके में मिट्टी डालने के कार्य के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई. ट्रैक्टर-ट्रॉली का डाला खोलते समय युवक ट्रॉली और जेसीबी मशीन के बीच दब गया. हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था, जिसके निधन से पत्नी, तीन छोटे बच्चों और दिव्यांग पिता के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है.जानकारी के अनुसार पाड़ला गांव निवासी 32 वर्षीय लोकेश मीना पुत्र मूलचंद मीना नांगललाट क्षेत्र में ट्रैक्टर-ट्रॉली से मिट्टी डालने का कार्य कर रहा था. बताया जा रहा है कि मिट्टी खाली करने के लिए वह ट्रॉली का डाला खोलने पीछे गया था. इसी दौरान वह ट्रॉली और पास खड़ी जेसीबी मशीन के बीच आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया.

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डाला खोलते समय दो भारी मशीनों के बीच फंसा लोकेश
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पाड़ला गांव निवासी लोकेश मीना (32) पुत्र मूलचंद मीना नांगललाट क्षेत्र में ट्रैक्टर-ट्रॉली से मिट्टी डालने (भराव) का काम कर रहा था.
मैल खाली करने की जगह पर पहुंचने के बाद लोकेश मिट्टी खाली करने के इरादे से ट्रॉली का पीछे का डाला खोलने के लिए गया था. इसी दौरान वह पीछे की तरफ बेहद करीब खड़ी एक जेसीबी (JCB) मशीन और अपनी ट्रैक्टर-ट्रॉली के पिछले हिस्से के बीच में अचानक से आ गया. दोनों भारी वाहनों के बीच में बुरी तरह से दब जाने के कारण वह गंभीर रूप से चोटिल हो गया और लहू-लुहान होकर वहीं गिर पड़ा.

अस्पताल पहुंचने से पहले ही थम गईं सांसें

मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल उसे बाहर निकालकर परिजनों की सहायता से टोडाभीम उपजिला अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सक डॉ. निखिल गोयल ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत की खबर मिलते ही अस्पताल में परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

परिजनों ने बताया कि लोकेश ट्रैक्टर-ट्रॉली चलाकर मेहनत-मजदूरी करता था और उसी की आय से पूरे परिवार का भरण-पोषण होता था. वह अपने पीछे पत्नी और तीन छोटे बच्चों को छोड़ गया है. उसकी बड़ी बेटी अंजनी 6 वर्ष, दूसरी बेटी प्रियंका साढ़े चार वर्ष तथा बेटा नितिन तीन वर्ष का है.

बता दें कि मृतक के पिता मूलचंद दोनों पैरों से दिव्यांग हैं. ऐसे में परिवार की पूरी जिम्मेदारी लोकेश पर ही थी. उसकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. गांव पाड़ला में शोक का माहौल है और ग्रामीण परिवार को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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