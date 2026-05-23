/ढाई घंटे तक तड़पती रही जिंदगी, करौली में मिट्टी धंसने से दबे दो सगे भाई

Karauli News: राजस्थान के करौली जिले में सपोटरा क्षेत्र के अमरगढ़ गांव के मोतीपुरा मार्ग पर शनिवार को पुराने कुएं में दबी पानी की मोटर निकालने के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया. कुएं को गहरा करते समय अचानक मिट्टी धंसने से दो सगे भाई मलबे में दब गए. स्थानीय ग्रामीणों ने सरकारी संसाधनों के अभाव में करीब ढाई घंटे तक कड़ी मशक्कत कर दोनों युवकों को बाहर निकाला और सपोटरा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद पूरे गांव में मातम छा गया.

जानकारी के अनुसार अमरगढ़ निवासी कमलेश और मुकेश अपने पुराने कुएं में गिरी पानी की मोटर को निकालने का प्रयास कर रहे थे. दोनों भाई पिछले 2 से 3 दिनों से कुएं को गहरा कर मोटर तक पहुंचने का कार्य कर रहे थे. शनिवार को कार्य के दौरान अचानक कुएं की ढाय भरभराकर ढह गई और दोनों युवक करीब 10 से 12 हाथ नीचे मिट्टी और मलबे में दब गए.

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हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए. ग्रामीणों ने तुरंत अपने स्तर पर मिट्टी हटाकर दोनों भाइयों को निकालने का प्रयास शुरू किया. सूचना मिलने पर जिला सिविल डिफेंस टीम, प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन शुरुआती राहत कार्य स्थानीय लोगों ने ही संभाला. करीब ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को कुएं से बाहर निकाला गया और तत्काल सपोटरा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही सपोटरा थाना पुलिस, एसडीएम, तहसीलदार सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की. हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई.

ग्रामीणों के अनुसार मृतक परिवार मूल रूप से डिकोली कला गांव का निवासी था, जो करीब 25 वर्ष पूर्व अमरगढ़ में आकर बस गया था. परिवार ने यहां जमीन खरीदकर अपना आशियाना बनाया और तभी से पूरे परिवार सहित अमरगढ़ में रह रहा था.