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ढाई घंटे तक तड़पती रही जिंदगी, करौली में मिट्टी धंसने से दबे दो सगे भाई

Rajasthan News: सपोटरा के अमरगढ़ गांव में पुराने कुएं से पानी की मोटर निकालते समय बड़ा हादसा हो गया. कुएं की मिट्टी धंसने से दो सगे भाई मलबे में दब गए. ग्रामीणों ने ढाई घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshish chaturvedi
Published: May 23, 2026, 02:59 PM|Updated: May 23, 2026, 02:59 PM
ढाई घंटे तक तड़पती रही जिंदगी, करौली में मिट्टी धंसने से दबे दो सगे भाई
Image Credit: Karauli 2 Brothers Buried In Well

Karauli News: राजस्थान के करौली जिले में सपोटरा क्षेत्र के अमरगढ़ गांव के मोतीपुरा मार्ग पर शनिवार को पुराने कुएं में दबी पानी की मोटर निकालने के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया. कुएं को गहरा करते समय अचानक मिट्टी धंसने से दो सगे भाई मलबे में दब गए. स्थानीय ग्रामीणों ने सरकारी संसाधनों के अभाव में करीब ढाई घंटे तक कड़ी मशक्कत कर दोनों युवकों को बाहर निकाला और सपोटरा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद पूरे गांव में मातम छा गया.

जानकारी के अनुसार अमरगढ़ निवासी कमलेश और मुकेश अपने पुराने कुएं में गिरी पानी की मोटर को निकालने का प्रयास कर रहे थे. दोनों भाई पिछले 2 से 3 दिनों से कुएं को गहरा कर मोटर तक पहुंचने का कार्य कर रहे थे. शनिवार को कार्य के दौरान अचानक कुएं की ढाय भरभराकर ढह गई और दोनों युवक करीब 10 से 12 हाथ नीचे मिट्टी और मलबे में दब गए.

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हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए. ग्रामीणों ने तुरंत अपने स्तर पर मिट्टी हटाकर दोनों भाइयों को निकालने का प्रयास शुरू किया. सूचना मिलने पर जिला सिविल डिफेंस टीम, प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन शुरुआती राहत कार्य स्थानीय लोगों ने ही संभाला. करीब ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को कुएं से बाहर निकाला गया और तत्काल सपोटरा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही सपोटरा थाना पुलिस, एसडीएम, तहसीलदार सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की. हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई.

ग्रामीणों के अनुसार मृतक परिवार मूल रूप से डिकोली कला गांव का निवासी था, जो करीब 25 वर्ष पूर्व अमरगढ़ में आकर बस गया था. परिवार ने यहां जमीन खरीदकर अपना आशियाना बनाया और तभी से पूरे परिवार सहित अमरगढ़ में रह रहा था.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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