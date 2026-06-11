/मौत के साए में सफर! टूटी एंबुलेंस में तड़पता रहा हार्ट मरीज, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

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Karauli News: करौली जिले के सबसे बड़े राजकीय जिला अस्पताल हिण्डौन में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल तस्वीर उस समय सामने आई, जब एक गंभीर हार्ट मरीज को जयपुर रेफर करने के दौरान 108 एंबुलेंस सेवा की लापरवाही उजागर हो गई. मरीज को समय पर और सुरक्षित उपचार उपलब्ध कराने के दावों के बीच खटारा एंबुलेंस में टूटा स्ट्रेचर, बंद एयर कंडीशनर, खराब ऑक्सीजन व्यवस्था और अन्य गंभीर खामियां सामने आने से मरीज की जान जोखिम में पड़ गई. मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया.
जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल हिण्डौन के आईसीयू में भर्ती हार्ट मरीज को चिकित्सकों ने बेहतर उपचार के लिए जयपुर रेफर किया था. मरीज के परिजनों का आरोप है कि एंबुलेंस को बुलाने के बाद वह करीब 20 मिनट की देरी से अस्पताल पहुंची. मरीज को एंबुलेंस में शिफ्ट करने के बाद सामने आया कि वाहन में मरीजों के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं थीं. एंबुलेंस का पंखा बंद था, एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहा था, ऑक्सीजन की नली खराब थी और मरीज को ले जाने वाला स्ट्रेचर भी टूटा हुआ था.
मामले में एक और गंभीर तथ्य सामने आया है. जिस 108 एंबुलेंस से मरीज को ले जाया जा रहा था, उस पर आगे और पीछे अलग-अलग राज्यों के पंजीयन नंबर अंकित मिले. एंबुलेंस के अगले हिस्से पर उत्तर प्रदेश का नंबर जबकि पीछे की ओर केरल का नंबर लिखा हुआ था. इससे वाहन की वैधता और संचालन व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं.
परिजनों ने आरोप लगाया कि एंबुलेंस में मौजूद खामियों के कारण मरीज की हालत लगातार बिगड़ती रही. स्थिति गंभीर होने पर एंबुलेंस कर्मियों ने दूसरी एंबुलेंस बुलाने की बात कही, जिससे मरीज को करीब आधे घंटे और इंतजार करना पड़ा. लगभग एक घंटे तक मरीज उपचार और परिवहन के बीच असहाय स्थिति में एंबुलेंस में ही तड़पता रहा. आखिरकार मरीज की जान बचाने के लिए परिजनों ने निजी एंबुलेंस की व्यवस्था की और उसे जयपुर के लिए रवाना किया.
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चिकित्सा विभाग की कार्यप्रणाली पर लोगों ने सवाल उठाए. लोगों का कहना है कि एंबुलेंसों के रखरखाव और मेंटिनेंस पर लाखों रुपये खर्च होने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में मरीजों को बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं. ऐसे में गंभीर मरीजों की जान भगवान भरोसे चल रही है.
मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली डॉ सतीश मीणा ने 108 एंबुलेंस सेवा संचालित करने वाली नोडल एजेंसी ‘जीवीके ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज’ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक सहित अन्य उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर एजेंसी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की अनुशंसा की है.
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