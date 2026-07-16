/करौली में पांचना बांध से पानी का इंतजार खत्म! पूजा के बाद खुले स्लूस गेट, नहरों में दौड़ा पानी

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Karauli News: करौली जिले के पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने की प्रक्रिया आखिरकार शुरू हो गई है. बुधवार को बांध के स्लूस गेट पर विधि-विधान से पूजा अर्चना करने के बाद पानी की निकासी शुरू की गई. इस दौरान संभागीय आयुक्त नलिनी कठौतिया, जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता डीके अग्रवाल, करौली कलेक्टर अक्षय गोदारा, एसपी लोकेश सोनवाल, सवाई माधोपुर कलेक्टर कानाराम सहित कमांड एरिया के किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे. इससे पहले तकनीकी खामी के कारण नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा सका था, जिसके बाद किसानों में नाराजगी बढ़ गई थी.
तकनीकी परेशानी दूर होने के बाद शुरू हुई पानी की निकासी
पांचना बांध के स्लूस गेट को खोलकर अब नहरों में पानी पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. अधिकारियों ने बताया कि पहले गेट से जुड़ी तकनीकी समस्या के कारण पानी की निकासी में परेशानी आ रही थी. समस्या को दूर करने के बाद प्रशासन ने पूरी व्यवस्था के साथ नहरों में पानी छोड़ने का फैसला लिया. पानी छोड़े जाने के बाद कमांड एरिया के किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है.
पानी की निकासी बंद होने से किसानों ने किया था विरोध
इससे पहले पांचना बांध से नहरों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंचने के कारण किसानों में नाराजगी बढ़ गई थी. किसानों का कहना था कि पानी नहीं मिलने से खेती प्रभावित हो रही है और फसलों को नुकसान होने का खतरा बना हुआ है. पानी की मांग को लेकर किसानों ने कई जगहों पर धरना प्रदर्शन और चक्काजाम शुरू कर दिया था.
कई जगहों पर सड़कों पर उतरे थे किसान
नहरों में पानी की मांग को लेकर किसानों ने करौली-हिंडौन मार्ग के गुडला मुख्य मार्ग समेत कई स्थानों पर प्रदर्शन किया था. गुडला पांचना संघर्ष समिति ने भी ऐलान किया था कि जब तक नहरों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंचता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. इसके अलावा हिण्डौन क्षेत्र के टोडूपुरा-कटकड़ मोड़ सहित कई जगहों पर किसान सड़क पर बैठ गए थे, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई थी.
प्रशासन और किसानों के बीच बनी सहमति के बाद आगे बढ़ी प्रक्रिया
किसानों के आंदोलन को देखते हुए प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए था. अधिकारियों ने किसानों से बातचीत कर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की. अब बांध से पानी की निकासी शुरू होने के बाद प्रशासन को उम्मीद है कि किसानों की परेशानी कम होगी. वहीं किसानों की नजर अब इस बात पर है कि नहरों के जरिए पानी कितनी तेजी से खेतों तक पहुंचता है.
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