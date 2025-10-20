जहां गूंजनी थी लोरी, वहां छा गया सन्नाटा! नवविवाहित सुमरन का शव मिलने से मचा हड़कंप

Karauli News: राजस्थान के करौली जिले के मामचारी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर स्थित पार्वती वाले हनुमानजी मंदिर के पास सोमवार सुबह एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला. शव दिखते ही आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान करई चूरीयाकी गांव निवासी सुमरन मीणा (25) पुत्र भरतू मीणा के रूप में हुई है.

पुलिस हत्या की आशंका से नहीं कर रही मना

सूचना मिलते ही मामचारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र को घेराबंदी में लिया. पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और हत्या की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता. इसी कारण एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया.

क्या बोले मामचारी थानाधिकारी?

मामचारी थाना अधिकारी शैतान सिंह ने बताया की मृतक के भाई शिवराज मीणा ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि सोमवार सुबह एक दूध सप्लाई करने वाले व्यक्ति ने फोन पर सूचना दी कि उसके भाई सुमरन का शव पेड़ से लटका हुआ है. परिजनों के अनुसार शव के पैर जमीन को छू रहे थे, जिससे उनका कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या हो सकती है.

मार्बल फिटिंग का काम करता था मृतक

शिवराज ने बताया कि सुमरन दक्षिण भारत में मार्बल फिटिंग का काम करता था. उसकी एक वर्ष पहले शादी हुई थी और एक माह पूर्व ही पुत्र जन्मा था. दो दिन पहले वह सपोटरा क्षेत्र में अपनी बुआ के घर गया था और वहां से लौट तो आया, लेकिन घर नहीं पहुंचा. इसके बाद उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. सुमरन तीन भाइयों में सबसे छोटा था. घटना स्थल पर पहुंचते ही परिजन विलाप करते हुए फूट-फूटकर रो पड़े. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी है. इस दौरान ग्रामीणों ने घटनास्थल पर विरोध जताया और मामले का खुलासा करने की भी मांग की.

