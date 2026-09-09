/करौली में शुरू हुई नगर निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग, शाम 6 बजे तक मतदान

Rajasthan Nikay Chunav: करौली जिले में नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण के तहत आज मतदान हो रहा है. करौली नगर परिषद के अलावा मंडरायल और सपोटरा नगर पालिका के लिए मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं. मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू हो गई है और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी. चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

106 मतदान केंद्रों पर हो रहा मतदान

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करौली नगर परिषद क्षेत्र में मतदान के लिए 66 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. वहीं मंडरायल नगर पालिका में 20 और सपोटरा नगर पालिका में भी 20 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इस तरह तीनों नगरीय निकायों में कुल 106 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं. मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं.

424 मतदानकर्मी संभाल रहे जिम्मेदारी

तीनों नगर निकायों में मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए कुल 424 मतदानकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है. मतदानकर्मी निर्धारित केंद्रों पर पहुंचकर चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से संचालित कर रहे हैं. प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर जरूरी व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जा रही है.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

नगर निकाय चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 1200 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. पुलिस की टीमें मतदान केंद्रों और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही हैं. प्रशासन का प्रयास है कि मतदाता बिना किसी दबाव के शांतिपूर्ण माहौल में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें.

मोबाइल पार्टियां और मजिस्ट्रेट कर रहे निगरानी

मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए 13 मोबाइल पार्टियां भी तैनात की गई हैं. इसके अलावा जोनल मजिस्ट्रेट और प्रभारी अधिकारी लगातार मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे हैं. किसी भी तरह की स्थिति सामने आने पर प्रशासन और पुलिस की टीमें तत्काल कार्रवाई के लिए तैयार हैं.

शाम 6 बजे तक जारी रहेगा मतदान

करौली, मंडरायल और सपोटरा में मतदाता शाम 6 बजे तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे. प्रशासन ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने और चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है. चुनाव अधिकारियों की नजर मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी बनी हुई है.

करौली में नगर निकाय चुनाव के बीच बारिश ने मतदान दल की राह मुश्किल कर दी. तेज बारिश के बाद भद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ने से मतदान केंद्र तक जाने वाला रास्ता अवरुद्ध हो गया. ऐसे में मतदान प्रक्रिया प्रभावित न हो, इसके लिए प्रशासन ने मतदान दल को नाव के जरिए नदी पार कराकर मतदान केंद्र तक पहुंचाया.



करौली नगर परिषद के वार्ड नंबर 48 स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 59, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कल्लादह तक पहुंचने के लिए प्रशासन की ओर से नाव की व्यवस्था की गई. पुलिस सुरक्षा के बीच सिविल डिफेंस टीम, होमगार्ड जवानों और बीएलओ ने मतदान दल को सुरक्षित नदी पार कराकर केंद्र तक पहुंचाया.



भद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ने से रास्ता हुआ बंद

दरअसल, बारिश के कारण भद्रावती नदी में पानी का बहाव बढ़ गया. नदी का जलस्तर बढ़ने से मतदान केंद्र तक जाने वाला सामान्य रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध हो गया. ऐसे में मतदान दल के सामने केंद्र तक पहुंचने की चुनौती खड़ी हो गई थी. मतदान प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो, इसके लिए प्रशासन ने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की.



पुलिस सुरक्षा में नाव से पहुंचाया मतदान दल

निर्वाचन शाखा के राजेंद्र दीवान ने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम करौली राकेश कुमार रावत के निर्देशन में मतदान दल की सुरक्षित आवाजाही की व्यवस्था की गई. गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के होमगार्ड जवानों और बीएलओ मनीष कुमार ने पुलिस सुरक्षा के बीच मतदान दल को नाव के जरिए नदी पार कराई. इसके बाद मतदान दल को सुरक्षित रूप से मतदान केंद्र तक पहुंचाया गया, ताकि निर्धारित समय पर मतदान प्रक्रिया शुरू कराई जा सके.



लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाने की तस्वीर

बारिश और नदी के तेज बहाव के बीच नाव से मतदान केंद्र तक पहुंचता मतदान दल लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के प्रति समर्पण की तस्वीर पेश करता नजर आया. रास्ता बंद होने के बावजूद प्रशासन ने समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था की और मतदान दल को सुरक्षित केंद्र तक पहुंचाया. प्रशासन की इस व्यवस्था के चलते प्रतिकूल मौसम और रास्ता अवरुद्ध होने के बावजूद मतदान प्रक्रिया को सुचारु रूप से जारी रखने की तैयारी की गई.

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