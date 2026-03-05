राजस्थान पुलिस ने जमकर खेली होली, रंग-गुलाल लगाते हुए किया डांस, देखें तस्वीरें

Rajasthan Police Holi 2026: राजस्थान के कई जिलों में पुलिस विभाग द्वारा होली का पर्व धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया. वहीं, मंडरायल रोड स्थित जिला पुलिस लाइन में आयोजित होली समारोह में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने एक-दूसरे को रंग-गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं और ढोल-नगाड़ों की धुन पर जमकर उत्सव मनाया.

इस दौरान एसपी लोकेश सोनवाल सहित पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने भी ढोल नगाड़े की धुन पर जमकर नृत्य किया. करौली के जिला पुलिस लाइन करौली में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुमनाराम और पुलिस उपाधीक्षक अनुज शुभम सहित जिले के कई पुलिस अधिकारी और जवान शामिल हुए. सभी ने एक-दूसरे को रंग-गुलाल लगाकर होली की बधाई दी और आपसी सौहार्द का संदेश दिया.

कार्यक्रम के दौरान स्थानीय होली गायक मंडलियों ने पारंपरिक होली गीतों की प्रस्तुति दी, जिस पर अधिकारी और पुलिसकर्मी ढोल-नगाड़ों की धुन पर झूमते नजर आए. पुलिस अधीक्षक सहित कई अधिकारियों ने भी उत्साह के साथ नृत्य कर कार्यक्रम में रंग जमा दिया. वहीं, जिले के विभिन्न पुलिस थानों में भी होली का उत्सव मनाया गया. करौली कोतवाली, शहर चौकी, मासलपुर थाना, सपोटरा, हिंडौन और टोडाभीम सहित अन्य थानों में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने एक-दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं. कई स्थानों पर डीजे की धुन पर पुलिसकर्मी नाचते-गाते नजर आए. इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने सभी को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने का संदेश भी दिया.

कोटा में पुलिस विभाग ने दूसरे दिन मनाई होली

कोटा में गुरुवार को पुलिस विभाग ने होली के दूसरे दिन उत्साह के साथ त्योहार मनाया. पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम के नेतृत्व में पुलिस लाइन में सभी अधिकारी और जवानों ने राजस्थानी वेशभूषा में रंग-गुलाल खेलकर होली का जश्न मनाया. इस दौरान पुलिसकर्मी धोती-कुर्ता पहनकर पारंपरिक अंदाज में नजर आए और रंग-बिरंगे गानों पर थिरकते हुए एक-दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दीं.

दरअसल होली के दिन पुलिसकर्मी शहर में कानून व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा में तैनात रहते हैं इसलिए वे अगले दिन आपस में मिलकर होली का पर्व मनाते हैं. अधिकारियों ने बताया कि हर साल इसी तरह सभी अधिकारी और जवान मिलकर होली मनाते हैं, जिससे विभाग में आपसी सौहार्द, भाईचारा और टीम भावना मजबूत होती है.

चित्तौड़गढ़ में भी होली की धूम

चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिसकर्मियों ने आज उत्साह और भाईचारे के साथ होली का पर्व मनाया. जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ रंग-गुलाल लगाकर होली खेली.

इस दौरान पुलिसकर्मियों ने एक-दूसरे को रंग लगाकर त्योहार की शुभकामनाएं दीं और संगीत की धुन पर नाचते-गाते हुए होली का आनंद लिया. चित्तौड़गढ़ के डिप्टी बृजेश सिंह ने बताया कि पुलिस के लिए होली विशेष होती है, क्योंकि पुलिसकर्मी साल के 365 दिन और 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, ऐसे में कई बार त्योहार के दिन भी ड्यूटी निभानी पड़ती है, इसलिए परंपरा के अनुसार अगले दिन पुलिस लाइन में होली का आयोजन किया जाता है.

गंगरार की डिप्टी शिवन्या सिंह ने बताया कि आज जिला कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में पुलिस जवानों ने हर्ष और उल्लास के साथ होली खेली. वहीं, सदर थाना अधिकारी प्रेम सिंह ने कहा कि एसपी के निर्देशानुसार पहले पुलिस लाइन में होली खेली गई और इसके बाद विभिन्न पुलिस थानों में कानून व्यवस्था ड्यूटी में लगे जवानों को छोड़कर अन्य स्टाफ द्वारा भी उत्साहपूर्वक होली मनाई जा रही है, जिसमें सभी का सहयोग रहा और पुलिसकर्मियों ने शांति और सौहार्द के साथ त्योहार मनाया.

धौलपुर पुलिस ने खेली जमकर होली

आमजन की होली के अगले दिन धौलपुर पुलिस ने पुलिस लाइन में जमकर होली खेली पुलिस लाइन में खेली गई. होली के दौरान विकास सांगवान के साथ एएसपी वैभव शर्मा ने जमकर डांस किया.

धौलपुर पुलिस लाइन में सुबह से हुई होली के दौरान एसपी सांगवान ने पुलिस लाइन में पहुंचकर सभी जवानों को गुलाल और रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी, जहां एसपी ने लोकगीतों पर जमकर डांस किया.

एसपी और कलेक्टर के साथ पुलिस लाइन में आरएसी और पुलिस के जवानों से होली खेली होली को लेकर पुलिस लाइन में पानी की फुहारों का इंतजाम किया गया था, जहां गर्मी के चलते डांस कर रहे पुलिसकर्मियों पर पानी की फुहारे छोड़ी गई. पुलिस लाइन में आयोजित होली के कार्यक्रम के दौरान सभी थानों के प्रभारी के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और सभी सीओ मौजूद रहे.

