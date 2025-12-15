‘कमीशनखोर गद्दी छोड़ो’ के नारें के साथ करौली में लगे पोस्टर, विधायक अनिता जाटव के खिलाफ गरमाई राजनीति

Karauli News: राजस्थान के करौली जिले की हिंडौन सिटी विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर सियासी माहौल गरमा गया है. शहर के अलग-अलग हिस्सों में कांग्रेस विधायक अनीता जाटव के खिलाफ अचानक बड़े पोस्टर और बैनर दिखाई देने लगे हैं. इन पोस्टरों पर विधायक की तस्वीर के साथ “कमीशनखोर गद्दी छोड़ो” जैसे तीखे और सीधे आरोप लगाने वाले नारे लिखे गए हैं. चौराहों, मुख्य बाजारों, बस स्टैंड और यहां तक कि नगर परिषद की विज्ञापन होल्डिंग्स पर भी ये पोस्टर लगे नजर आए, जिससे पूरे शहर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया.

जानकारी के अनुसार ये पोस्टर देर रात या सुबह तड़के अज्ञात लोगों द्वारा लगाए गए. सुबह जब लोग घरों से बाहर निकले तो हर तरफ इन पोस्टरों पर नजर पड़ी. देखते ही देखते इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. हाल ही में एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें विधायक पर विकास कार्यों के बदले कमीशन मांगने जैसे आरोप लगाए गए हैं. माना जा रहा है कि वही वीडियो इन पोस्टरों के पीछे की वजह बना है.

वायरल वीडियो में कथित तौर पर विधायक निधि से कराए जाने वाले कामों के बदले कमीशन की बातचीत होने का दावा किया गया है. इस वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों के बीच नाराजगी बढ़ी और माहौल और भी गर्म हो गया. पोस्टरों में किसी संगठन, दल या व्यक्ति का नाम नहीं लिखा होने से यह साफ नहीं हो पाया है कि इसके पीछे कौन है. कुछ लोग इसे विपक्षी दलों की चाल बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे भीतरखाने नाराज कार्यकर्ताओं की कार्रवाई मान रहे हैं.

मामले की जानकारी मिलते ही नगर परिषद और स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो गया. अवैध रूप से लगाए गए पोस्टरों को हटाने का काम तुरंत शुरू कर दिया गया. नगर परिषद अधिकारियों का कहना है कि उनकी आधिकारिक होल्डिंग्स पर बिना अनुमति पोस्टर कैसे लगाए गए, इसकी जांच की जा रही है. साथ ही जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं.

पुलिस ने भी पूरे मामले का संज्ञान लिया है. अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. एसडीएम और थाना प्रभारी की टीमों ने शहर के कई इलाकों से पोस्टर जब्त किए हैं. इसके बावजूद पोस्टर वार ने हिंडौन की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है. चाय की दुकानों से लेकर बाजार तक हर जगह इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है.

प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है. कांग्रेस विधायक अनीता जाटव की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. हालांकि उनके करीबी लोगों का कहना है कि यह सब उन्हें बदनाम करने की राजनीतिक साजिश का हिस्सा है.

गौरतलब है कि अनीता जाटव 2023 में पहली बार हिंडौन सीट से विधायक बनी थीं और उन्हें जाटव समाज की एक प्रमुख नेता माना जाता है. फिलहाल शहर में तनाव का माहौल बना हुआ है और सबकी नजरें इस मामले में कांग्रेस और विधायक की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी हैं. आने वाले दिनों में यह विवाद किस दिशा में जाएगा, यह देखना बाकी है.

