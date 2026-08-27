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रक्षाबंधन पर बाजारों में उमड़ी भीड़, घेवर और बंगाली मिठाइयों की जबरदस्त डिमांड, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट

Karauli News : करौली में रक्षाबंधन में मिठाई की दुकानों में घेवर और बंगाली मिठाई की डिमांड बढ़ी है, वहीं स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है, मिलावटखोरो पर नकेल कसने के लिए.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashish chaturvedi
Published:Aug 27, 2026, 12:21 PM IST | Updated:Aug 27, 2026, 12:21 PM IST
रक्षाबंधन पर बाजारों में उमड़ी भीड़, घेवर और बंगाली मिठाइयों की जबरदस्त डिमांड, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट
Image Credit: रक्षाबंधन पर करौली की मिठाई दुकानें सजी

Karauli News : रक्षाबंधन पर करौली में बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है. राखियों की दुकानों के साथ-साथ शहर की मिठाई की दुकानों में भीड़ है. इस बार घेवर और बंगाली मिठाइयों की डिमांड ज्यादा है.

रक्षाबंधन पर घेवर की डिमांड

दुकानदारों का कहना है कि रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के मौके पर ग्राहकों की भारी भीड़ को देखते हुए, पहले से ही विशेष स्टॉक तैयार किया गया था. हालांकि, इस बार शक्कर के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन लोग बढ़-चढ़कर खरीदारी कर रहे हैं.

मिलावटखोरों पर कड़ी नजर

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इधर त्योहारों के सीज़न में शुद्ध और सुरक्षित मिठाइयां लोगों तक पहुंचे इसके लिए स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद है, मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाते हुए विभाग की टीमें ग्रामीण इलाकों तक की डेयरियों और मिठाई प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण कर रही है, दुकानों से मिठाइयों के सैंपल लेकर उन्हे जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है.

सिर्फ भरोसेमंद दुकान से लें मिठाई

करौली के सीएमएचओ डॉ सतीश चंद मीणा ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा को लेकर सैंपल लिए जा रहे हैं. अगर किसी भी जांच में मिलावट या गुणवत्ता में लापरवाही पाई जाती है तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही लोगों से अपील भी कि वो हमेशा भरोसेमंद दुकान से ही मिठाई खरीदें ताकि सेहत से कोई समझौता ना हो.

अक्सर त्योहारों के सीज़न में बिकने वाली मिलावटी और बिना मानक के बनी मिठाइयां सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इनमें इस्तेमाल होने वाले सिंथेटिक रंग, यूरिया , खराब मावा और डिटर्जेंट सीधे तौर पर शरीर के बहुत नुकसान पहुंचा सकता है.

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