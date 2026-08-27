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रक्षाबंधन पर करौली के आसमान में फिर गूंजेगा वो काटा-वो मारा का शोर, पतंगों से सजे बाजार

रक्षाबंधन को लेकर करौली में पतंगबाजी का उत्साह बढ़ गया है. बाजार रंग-बिरंगी पतंगों, मांझे और चरखियों से सज गए हैं. बच्चों को मोटू-पतलू और स्पाइडरमैन जैसी पतंगें पसंद आ रही हैं. वहीं प्रशासन ने चाइनीज मांझे पर रोक लगाते हुए पक्षियों और लोगों की सुरक्षा के लिए पतंगबाजी के समय को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ashish chaturvedi
Published:Aug 27, 2026, 01:48 PM IST | Updated:Aug 27, 2026, 01:48 PM IST
रक्षाबंधन पर करौली के आसमान में फिर गूंजेगा वो काटा-वो मारा का शोर, पतंगों से सजे बाजार
Image Credit: Rajasthan News

रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आते ही करौली में पतंगबाजी की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं. शहर के बाजारों में रंग-बिरंगी पतंगों की दुकानें सज गई हैं और खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी है. करौली में रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पतंग उड़ाने की परंपरा पुरानी है. यही वजह है कि त्योहार से पहले बच्चे, युवा और परिवार पतंगबाजी की तैयारी में जुट गए हैं.

बाजार में अलग-अलग डिजाइन की पतंगें

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इस बार बाजार में पारंपरिक पतंगों के साथ कई आकर्षक डिजाइन भी देखने को मिल रहे हैं. बच्चों के लिए मोटू-पतलू, स्पाइडरमैन और दूसरे कार्टून किरदारों वाली पतंगें दुकानों पर उपलब्ध हैं. इन्हें लेकर बच्चों में खासा उत्साह नजर आ रहा है. दुकानदारों के अनुसार 10 से 30 रुपये तक की पतंगों की मांग सबसे ज्यादा है. वहीं खास डिजाइन और बड़ी पतंगों की कीमत करीब 200 रुपये तक पहुंच रही है. पतंगों के साथ चरखी और मांझे की बिक्री भी तेज हो गई है. बाजार में मांझे की रील 150 से 500 रुपये तक की कीमत में उपलब्ध है.

रक्षाबंधन पर छतों पर दिखेगा उत्साह

रक्षाबंधन के दिन करौली की छतों पर सुबह से ही पतंगबाजी का दौर शुरू होने की उम्मीद है. बच्चे और युवा एक-दूसरे की पतंग काटने की कोशिश करेंगे. पतंग कटने के साथ छतों से ‘वो काटा-वो मारा’ की आवाज भी सुनाई देगी. बुजुर्ग और महिलाएं भी परिवार के साथ इस परंपरा का आनंद लेते नजर आएंगे. करौली में कई परिवार लंबे समय से पतंग बनाने के काम से जुड़े हैं. स्थानीय कारीगरों की बनाई पतंगों के साथ दूसरे शहरों से मंगाई गई पतंगें भी बाजार में बिक रही हैं.

चाइनीज मांझे पर प्रशासन की सख्ती

त्योहार के बीच प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर भी तैयारी की है. जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने चाइनीज मांझे के साथ धातु, नायलॉन और प्लास्टिक से बने खतरनाक मांझे की बिक्री, उपयोग और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया है. पक्षियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी नहीं करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं. प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित और सादा धागे का इस्तेमाल करने की अपील की है. रक्षाबंधन पर करौली का आसमान रंग-बिरंगी पतंगों से भरने वाला है. त्योहार की रौनक के साथ पुरानी पतंगबाजी की परंपरा भी एक बार फिर लोगों को जोड़ती नजर आएगी.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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