रामवीर जाटव की हत्या पर बवाल, 10 आरोपियों पर इनाम घोषित, पुलिस की 12 टीमें तलाश में जुटी

Karauli News: राजस्थान के करौली जिले में हिण्डौन के सूरौठ थाना अंतर्गत भुकरावली गांव में दलित युवक रामवीर जाटव की हत्या के मामले में पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल की समझाइए और कार्रवाई के आश्वासन के बाद परिजनों ने मृतक का मध्य रात्रि 3 बजे अंतिम संस्कार कर दिया. वहीं पुलिस अधीक्षक ने 10 आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है.

पुलिस की करीब 12 टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न स्थानों पर दविश दे रही है. उल्लेखनीय है कि 4 मार्च को भुकरावली गांव में जमीन को लेकर हुई विवाद में दबंगों ने रामवीर जाटव पर जानलेवा हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल रामवीर को उपचार के लिए जयपुर रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान 6 मार्च को उसकी मौत हो गई.

घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने, विवादित भूमि से अतिक्रमण हटाकर पीड़ित परिवार को सौंपने, मृतक के परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने सहित अन्य मांगों को लेकर परिजन और जाटव समाज के लोग आंदोलन पर उतर आए थे.

शनिवार को समाज के लोगों ने एंबुलेंस में रखे शव के साथ सूरौठ-भुकरावली मार्ग पर करीब 6 घंटे तक सड़क पर टेंट लगाकर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था. सूचना पर पहुंचे जिले के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने समझाया लेकिन बात नहीं बनी. इसके बाद शाम को पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल मौके पर पहुंचे और परिजनों व समाज के लोगों से समझाइश की और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया.

एसपी ने मामले में फरार चल रहे आरोपी महाराज सिंह, गोविंद, हरिराम, शिवकेश, नाहर सिंह, विकास, भोजराज, नीरज, अंकित और अंकुर मीणा निवासी भुकरावली की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया. इसके अलावा पुलिस की करीब एक दर्जन टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न स्थानों पर दविश दे रही है.

एसपी ने अन्य मांगों पर भी उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. जिसके बाद परिजन मृतक का अंतिम संस्कार करने को तैयार हुए और मध्य रात्रि 3 बजे मृतक का अंतिम संस्कार पुलिस की मौजूदगी में करवाया गया. पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी है.

मामले में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव रिंकू कुमार जाटव ने बताया कि पुलिस के आश्वासन पर मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया है, यदि सरकार और पुलिस प्रशासन ने सभी मांगों पर जल्द कोई कार्रवाई नहीं की, तो समाज को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा.

