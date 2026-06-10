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Sachin Pilot: सचिन पायलट का हिंडौन ने क्रेन से फूल बरसाकर हुआ स्वागत, कार्यकर्ताओं की भारी भीड़

Sachin Pilot: एआईसीसी महासचिव एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट बुधवार को करौली जिले के हिण्डौन सिटी पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया.

Edited byAnsh RajUpdated bySneha Aggarwal
Published: Jun 10, 2026, 02:19 PM|Updated: Jun 10, 2026, 02:39 PM
Sachin Pilot: सचिन पायलट का हिंडौन ने क्रेन से फूल बरसाकर हुआ स्वागत, कार्यकर्ताओं की भारी भीड़
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: करौली जिले के हिण्डौन सिटी में बुधवार को कांग्रेस नेता एवं एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट के दौरे को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिला. राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ट्रेन से हिण्डौन रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया. स्टेशन परिसर में बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाएं पहनाकर और नारेबाजी करते हुए उनका अभिनंदन किया. पायलट के आगमन को लेकर क्षेत्र में पहले से ही विशेष तैयारियां की गई थीं.

सकरघटा गांव में किया प्रतिमा का अनावरण

हिण्डौन पहुंचने के बाद सचिन पायलट सड़क मार्ग से मासलपुर क्षेत्र के सकरघटा गांव के लिए रवाना हुए. यहां उन्होंने अपने पिता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया. प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण, किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान लोगों ने स्वर्गीय राजेश पायलट के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

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किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित

प्रतिमा अनावरण के बाद सचिन पायलट किसान सम्मेलन में भाग लेंगे और किसानों को संबोधित करेंगे. किसान सम्मेलन को लेकर क्षेत्र के किसानों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है. सम्मेलन स्थल पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं, जबकि लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोगों का आना जारी है. कांग्रेस संगठन ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की हैं.

वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे मौजूद

इस अवसर पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे. कार्यक्रम में टोडाभीम विधायक एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष घनश्याम महर, पूर्व विधायक रमेश मीणा, पूर्व विधायक लाखन सिंह तथा करौली-धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए. नेताओं ने कार्यक्रम के माध्यम से संगठन की एकजुटता और किसानों के मुद्दों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई.

रास्ते भर हुआ स्वागत, जेसीबी से की गई पुष्प वर्षा

सचिन पायलट के हिण्डौन से सकरघटा तक के सफर के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह उनका स्वागत-सत्कार किया. कई स्थानों पर फूल-मालाओं से अभिनंदन किया गया, जबकि कुछ स्थानों पर जेसीबी मशीनों के माध्यम से पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया. सड़क मार्ग पर बड़ी संख्या में समर्थक पायलट की एक झलक पाने के लिए मौजूद रहे. पूरे क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच उत्साह का माहौल दिखाई दिया.

सभा स्थल पर उमड़ी हजारों लोगों की भीड़

सकरघटा गांव में आयोजित कार्यक्रम स्थल पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे. किसानों, युवाओं, महिलाओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ ने कार्यक्रम को एक बड़े जनसमूह में बदल दिया. सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से भी आवश्यक इंतजाम किए गए. सचिन पायलट के इस दौरे को कांग्रेस संगठन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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