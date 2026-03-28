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करौली में SHO और ASP ने लोगों के साथ लगाए ठुमके, सोशल मीडिया पर छाया Video

SHO Dance Video: करौली जिले में सपोटरा में पुलिस की वर्दी ने जब लोकधुनों पर कदम थिरकाए, सपोटरा थाना अधिकारी अभजीत कुमार मीणा का ग्रामीणों के साथ डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAshish chaturvedi
Published:Mar 28, 2026, 11:20 PM IST | Updated:Mar 28, 2026, 11:20 PM IST

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करौली में SHO और ASP ने लोगों के साथ लगाए ठुमके, सोशल मीडिया पर छाया Video

SHO Dance Video: राजस्थान के करौली जिले में सपोटरा में पुलिस की वर्दी ने जब लोकधुनों पर कदम थिरकाए, तो कानून और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला. सपोटरा थाना अधिकारी अभजीत कुमार मीणा का ग्रामीणों के साथ डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों का दिल जीत रहा है.

बरवासन देवी मेले के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में यह खास नजारा देखने को मिला, जहां ढोल और चंग की थाप पर ग्रामीण झूम रहे थे. इसी बीच ड्यूटी पर पहुंचे थाना अधिकारी अभजीत कुमार मीणा भी खुद को रोक नहीं पाए और ग्रामीणों के साथ नृत्य व लोकगीतों में शामिल हो गए.

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वीडियो में उनके साथ करौली के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुमनाराम भी पूरे उत्साह के साथ कदम मिलाते नजर आ रहे हैं. वहीं इस मौके पर डीएसपी सुनील कुमार भी मौजूद रहे. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

यूजर्स पुलिस अधिकारियों की मिलनसारिता, सादगी और सामाजिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. थाना अधिकारी अभजीत कुमार मीणा ने बताया कि यह वीडियो बरवासन देवी मेले का है, जहां ग्रामीण पहले से नृत्य कर रहे थे. उनके आग्रह पर वे भी इस सांस्कृतिक माहौल का हिस्सा बने.

यह वीडियो न सिर्फ पुलिस की मानवीय और सकारात्मक छवि को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि समाज और प्रशासन के बीच दूरी कम करने में ऐसे छोटे-छोटे पल बड़ी भूमिका निभाते हैं.

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