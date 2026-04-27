Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /karauli
  • /गर्मी और लू के चलते करौली में बदला स्कूलों का समय, जानें नया शेड्यूल

गर्मी और लू के चलते करौली में बदला स्कूलों का समय, जानें नया शेड्यूल

Karauli School Timing: करौली जिले में भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है.

Edited byAman SinghReported byAshish chaturvedi
Published: Apr 27, 2026, 01:52 PM|Updated: Apr 27, 2026, 01:52 PM
गर्मी और लू के चलते करौली में बदला स्कूलों का समय, जानें नया शेड्यूल
Image Credit:

Karauli Heatwave Alert: राजस्थान के करौली जिले में भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों के समय में बदलाव के आदेश जारी किए हैं.

कक्षा 1 से 8 तक के लिए नई टाइमिंग

Add Zee News as a Preferred Source

जारी आदेश के अनुसार, 27 अप्रैल से 26 मई तक जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए स्कूल का समय सुबह 7:30 बजे से 11:00 बजे तक रहेगा. इस निर्णय का उद्देश्य छोटे बच्चों को तेज गर्मी और लू से बचाना है, ताकि उनकी सेहत पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े.

कक्षा 9 से 12 के लिए क्या रहेगा समय

वहीं कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों और स्कूल स्टाफ के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है, उनका समय पहले की तरह ही यथावत रहेगा. राजस्थान में लगातार बढ़ते तापमान और हीटवेव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. विशेषज्ञों के अनुसार, दोपहर के समय बाहर निकलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, खासकर छोटे बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

श्रीगंगानगर के सरकारी अस्पताल के बाहर चल रहे धरने के दौरान आशा सहयोगिनियों से वार्ता की गई. चार महीने से मानदेय नहीं मिलने के विरोध में आशा सहयोगिनियां धरने पर बैठी थीं. यह धरना प्रदेश अध्यक्ष सीता स्वामी के नेतृत्व में चल रहा था. जिला कलेक्टर के आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया.

इस दौरान जिला कलेक्टर ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी ली और अस्पताल व्यवस्थाओं की समीक्षा की. निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन ट्रॉमा सेंटर का भी जायजा लिया गया. मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए.

निरीक्षण के समय उप जिला कलेक्टर सुभाष चंद्र चौधरी, तहसीलदार हर्षिता मिड्ढा, एडिशनल एसपी रामेश्वर लाल, डीएसपी मदन लाल जेफ, चिकित्सा प्रभारी तेजपाल शर्मा और थाना अधिकारी महावीर बिश्नोई सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Karauli Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में मुंह के बल गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम, टैंक फुल करवाने से पहले जान लें लेटेस्ट रेट

जोधपुर, सिरोही, जैसलमेर, समेत 17 जिलों में पलटेगा मौसम, धूलभरी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट

राजस्थान में बनेगा नया टूरिज्म कॉरिडोर, एक साथ जुड़ जाएंगे तीन जिले!

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में मुंह के बल गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम, टैंक फुल करवाने से पहले जान लें लेटेस्ट रेट

क्या आपको पता है राजस्थान के किस गांव को कहां जाता है 'अचार का गांव'?

राजस्थान के लिए एक्टिव होने वाला है पश्चिमी विक्षोभ! प्रदेश को बारिश से ठंडक देने का प्लान बना रहा मौसम

राजस्थान में आज से बारिश का दौर जारी! चूरू, झुंझुनू,सीकर से लेकर इन शहरों के लिए आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट

जयपुर को ठंडक देने आ रहे काले बादल, बस कुछ देर में गरज-चमक के साथ होगी जोरदार बारिश

Tags:
Karauli news
Rajasthan news
heat wave alert

About the Author

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जयपुर में रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा था गंदा खेल, पुलिस ने मारी ताबड़तोड़ रेड

जयपुर में रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा था गंदा खेल, पुलिस ने मारी ताबड़तोड़ रेड

Rajasthan crime
2

टोंक में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का धमाकेदार संदेश, कांग्रेस पर साधा निशाना!

rajasthan politics news
3

GITB में दीया कुमारी का बड़ा बयान; बोलीं- पर्यटन बनेगा राजस्थान की अर्थव्यवस्था का ‘ग्रोथ इंजन’

deputy cm diya kumari
4

सफाईकर्मियों के बावजूद क्यों गंदा है जयपुर शहर? रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलास

Jaipur news
5

Rajasthan News: राजस्थान की ये झील सिर्फ खूबसूरत नहीं, एशिया के गौरव की है पहचान

rajasthan place to visit