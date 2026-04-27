/गर्मी और लू के चलते करौली में बदला स्कूलों का समय, जानें नया शेड्यूल

Karauli Heatwave Alert: राजस्थान के करौली जिले में भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों के समय में बदलाव के आदेश जारी किए हैं.

कक्षा 1 से 8 तक के लिए नई टाइमिंग

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जारी आदेश के अनुसार, 27 अप्रैल से 26 मई तक जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए स्कूल का समय सुबह 7:30 बजे से 11:00 बजे तक रहेगा. इस निर्णय का उद्देश्य छोटे बच्चों को तेज गर्मी और लू से बचाना है, ताकि उनकी सेहत पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े.

कक्षा 9 से 12 के लिए क्या रहेगा समय

वहीं कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों और स्कूल स्टाफ के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है, उनका समय पहले की तरह ही यथावत रहेगा. राजस्थान में लगातार बढ़ते तापमान और हीटवेव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. विशेषज्ञों के अनुसार, दोपहर के समय बाहर निकलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, खासकर छोटे बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है.

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श्रीगंगानगर के सरकारी अस्पताल के बाहर चल रहे धरने के दौरान आशा सहयोगिनियों से वार्ता की गई. चार महीने से मानदेय नहीं मिलने के विरोध में आशा सहयोगिनियां धरने पर बैठी थीं. यह धरना प्रदेश अध्यक्ष सीता स्वामी के नेतृत्व में चल रहा था. जिला कलेक्टर के आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया.

इस दौरान जिला कलेक्टर ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी ली और अस्पताल व्यवस्थाओं की समीक्षा की. निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन ट्रॉमा सेंटर का भी जायजा लिया गया. मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए.

निरीक्षण के समय उप जिला कलेक्टर सुभाष चंद्र चौधरी, तहसीलदार हर्षिता मिड्ढा, एडिशनल एसपी रामेश्वर लाल, डीएसपी मदन लाल जेफ, चिकित्सा प्रभारी तेजपाल शर्मा और थाना अधिकारी महावीर बिश्नोई सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

