Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /karauli
  • /करौली में सड़क किनारे शव मिलने से फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

करौली में सड़क किनारे शव मिलने से फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

Karauli News: करौली जिले के टोडाभीम क्षेत्र में रंगलाल का पुरा के समीप मिल्कीपुरा मार्ग पर सड़क किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और टोडाभीम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. मृतक की पहचान और मौत के कारणों की जांच जारी है.

Edited byAnsh RajReported byAshish chaturvedi
Published: Jun 23, 2026, 10:59 AM|Updated: Jun 23, 2026, 10:59 AM
करौली में सड़क किनारे शव मिलने से फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस
Image Credit: Karauli News

Rajasthan Crime News: करौली जिले के टोडाभीम उपखंड क्षेत्र में मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई जब रंगलाल का पुरा से मिल्कीपुरा जाने वाले मार्ग पर सड़क किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला. सुबह स्थानीय लोगों की नजर शव पर पड़ते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की.


सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक मुरारी लाल मीणा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने मौके का निरीक्षण किया और आसपास मौजूद लोगों से जानकारी जुटाई. पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच करते हुए आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए. शव मिलने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर एकत्रित हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source


शव को मोर्चरी में रखवाया गया
पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और पहचान की प्रक्रिया के लिए टोडाभीम राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया. प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान नहीं हो सकी है. शव के पास से कोई ऐसा दस्तावेज या पहचान पत्र भी नहीं मिला, जिससे उसकी शिनाख्त हो सके.


पहचान और मौत के कारणों की जांच जारी
पुलिस उपाधीक्षक मुरारी लाल मीणा ने बताया कि मृतक की पहचान कराने के लिए आसपास के थानों और विभिन्न क्षेत्रों में सूचना भेजी गई है. साथ ही सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भी पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पुलिस मौत के कारणों की जांच हर पहलू से कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी.


क्षेत्र में चर्चाओं का दौर
अज्ञात शव मिलने की घटना के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. स्थानीय लोग घटना को लेकर तरह-तरह की आशंकाएं जता रहे हैं. हालांकि पुलिस का कहना है कि फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. जांच पूरी होने और मृतक की पहचान होने के बाद ही मामले की वास्तविकता सामने आ सकेगी.


फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही मृतक की पहचान तथा मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Karauli News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


यह भी पढ़ें:झुंझुनूं में नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे दो बदमाश गिरफ्तार, अवैध कट्टा और कारतूस बरामद

ट्रेंडिंग न्यूज़

कौन है अनीता बिश्नोई को ट्रोल करने वाला 'लॉजिक बाबा'? तस्करी के मामले में गया पकड़ा

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में आंधी के साथ बारिश का दौर

राजस्थान में मौसम का कहर, 17 जिलों पर बारिश-आंधी का डबल अटैक! ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

चार माह की गर्भवती महिला को पति, सास और देवर ने पीटा, खून से लथपथ पहुंची अस्पताल

अब राजस्थान में भी लागू होगा UCC? भजनलाल सरकार का बड़ा कदम, तैयार होगा नया कानून

ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट, राजस्थान के 13 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल!

झुंझुनूं, सीकर, फतेहपुर, समेत इन जिलों में तेज आंधी-तूफान के साथ हुई बारिश

नागौर-जोधपुर सीमा पर भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर-कार टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, कार के उड़ गए परखच्चे

सोना-चांदी ने मारी जोरदार छलांग, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

नीट री एग्जाम के दौरान नकल प्रयास का मामला, कोर्ट में पेशी के दौरान मुंह छिपाती नजर आई छात्रा

अलवर में 36 करोड़ की नहर पक्कीकरण परियोजना का शिलान्यास, किसानों को मिलेगा सिंचाई का बड़ा लाभ

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के रेट ने काटा उधम, आज इस बंपर भाव में मिलेगा सोना-चांदी

किरोड़ीलाल मीणा और राजेंद्र मीणा का जोरदार डांस, चाचा-भतीजे का डांस देख फैंस हुए दीवाने

राजस्थान के अलावा कहां-कहां है दो संतान वाला नियम?

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, बढ़े दामों से बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

बारां के अंता में आवारा सांडों का आतंक, राहगीरों और महिलाओं की बढ़ी परेशानी

RVUNL भर्ती अपडेट, ग्रुप-I इलेक्ट्रीशियन-लाइनमैन रिजल्ट जारी, 2000 युवाओं का इंतजार खत्म

भरतपुर-धौलपुर-डीग जाट आरक्षण सभा में घुसे BJP के 2 बड़े विधायक, आयोजक रह गए हैरान!

'मैं देश का सबसे संतुष्ट राजनीतिज्ञ हूं, मुझे पार्टी से बिना मांगे सब कुछ मिला है' - अशोक गहलोत

राजस्थान के इन जिलों में एक हफ्ते बैक टू बैक बारिश का दौर शुरू, 22 से 28 जून तक के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट

"मेरा कसूर क्या है" मुझे क्यों मार रहे हो बताओ? झुंझुनूं रेलवे स्टेशन पर युवक को GRP हेड कांस्टेबल ने पीटा

सोना-चांदी में 1 दिन में सबसे बड़ी गिरावट! बाजार में मचा हड़कंप, जानें ताजा रेट

NEET Re Exam: अंडरगारमेंट्स में मोबाइल छिपाकर पहुंची छात्रा, AI से जवाब ढूंढने की कोशिश! NEET री-एग्जाम में फिर लगी सेंध!

रींगस में आवारा कुत्तों का आतंक, बच्चे और महिला समेत 3 को काटा, CCTV में वारदात कैद

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, जयपुर-भरतपुर समेत 18 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

बीमार बेटे की हैवानियत! लोहे की सरिया से मां पर हमला, 7 हजार की मांग बनी मौत की वजह

चांदी के कड़ों के लिए भतीजे ने ताई के काट दिए पैर, 8 दिन तक कुएं की लाश पर रखता रहा नजर

बस-कार की भीषण टक्कर टक्कर, मची अफरा-तफरी, देखें वीडियो

TAGS:
Karauli news

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
करौली में सड़क किनारे शव मिलने से फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस
Karauli news
2
Jhunjhunu News
3
anupgarh news
4
Jaipur News
5
Rajasthan Crime