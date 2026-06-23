/करौली में सड़क किनारे शव मिलने से फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

Rajasthan Crime News: करौली जिले के टोडाभीम उपखंड क्षेत्र में मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई जब रंगलाल का पुरा से मिल्कीपुरा जाने वाले मार्ग पर सड़क किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला. सुबह स्थानीय लोगों की नजर शव पर पड़ते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की.



सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक मुरारी लाल मीणा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने मौके का निरीक्षण किया और आसपास मौजूद लोगों से जानकारी जुटाई. पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच करते हुए आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए. शव मिलने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर एकत्रित हो गए.

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शव को मोर्चरी में रखवाया गया

पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और पहचान की प्रक्रिया के लिए टोडाभीम राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया. प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान नहीं हो सकी है. शव के पास से कोई ऐसा दस्तावेज या पहचान पत्र भी नहीं मिला, जिससे उसकी शिनाख्त हो सके.



पहचान और मौत के कारणों की जांच जारी

पुलिस उपाधीक्षक मुरारी लाल मीणा ने बताया कि मृतक की पहचान कराने के लिए आसपास के थानों और विभिन्न क्षेत्रों में सूचना भेजी गई है. साथ ही सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भी पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पुलिस मौत के कारणों की जांच हर पहलू से कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी.



क्षेत्र में चर्चाओं का दौर

अज्ञात शव मिलने की घटना के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. स्थानीय लोग घटना को लेकर तरह-तरह की आशंकाएं जता रहे हैं. हालांकि पुलिस का कहना है कि फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. जांच पूरी होने और मृतक की पहचान होने के बाद ही मामले की वास्तविकता सामने आ सकेगी.



फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही मृतक की पहचान तथा मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा.

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