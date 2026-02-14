Swarnim Rajasthan Karauli: AI और IT से करौली का कायाकल्प! स्वर्णिम राजस्थान में बना विकास का मास्टर प्लान

Swarnim Rajasthan Karauli: करौली राजस्थान का वो जिला है, जो कि चंबल नदी के किनारे बसा है. यह न केवल अपने 300 मंदिरों बल्कि लाल-सफेद बलुआ पत्थर से बने सिटी पैलेस के लिए भी काफी फेमस है. इस जिले में तमाम अधिकारी, समाज सेवी और आमजन मौजूद हैं, जिन्होंने समाज की बेहतरी के लिए काम किया और यहां के नाम में चांद चांद लगाए हैं. ऐसे में आज 14 फरवरी 2026 शनिवार को ज़ी राजस्थान ने 'स्वर्णिम राजस्थान करौली' कार्यक्रम के माध्यम से उन हस्तियों को सम्मानित किया.

यह बात तो आप जानते ही हैं कि किसी भी जिले का विकास प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका और प्रयास के बिना संभव नहीं है. अधिकारी ही सरकारी नीतियों को अमलीजामा पहनाते हैं. इसके लिए आज इस कार्यक्रम में राइज टेक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. मनोज तिवारी और एसडीएम करौली प्रेमराज मीणा ने शिरकत करके करौली में आईटी से विकास की संभावनाओं पर जमकर अपने विचार रखे और बताया कि युवाओं के लिए IT और AI में कौशल विकास के लिए कौन-कौन से पहल की गई हैं.

राजस्थान में आईटी के संदर्भ में कौन सी प्रमुख परियोजनाएं हैं और उनका राजस्थान के निवासियों पर कैसा प्रभाव है? साथ ही आईटी स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए किस तरह की योजनाएं हैं, इसको लेकर राइज टेक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. मनोज तिवारी ने खुलकर चर्चा की और इस पर विचार व्यक्त किए.

इसके साथ ही मनोज तिवारी ने बताया कि करौली के युवाओं के कौशल विकास के लिए किस प्रकार से आयोजन किया जा सकता है. आईटी के माध्यम से विकास की क्या संभावनाओं पर जवाब दिए. उन्होंने एग्रीकल्चर से जुड़े एप्स के बारे में भी बताया. साथ ही किसानों के लिए हिंदी मेलिंग की बात बताई.

करौली क्षेत्र के विकास में आईटी के योगदान को बताते हुए एसडीएम प्रेमराज मीणा ने बताया कि आईटी से जिले में कई सुविधाएं तेज हुई हैं. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तमाम सरकारी काम होने की वजह से उच्च अधिकारियों के निर्देशन में होने की भी बात कही. उन्होंने कहा कि आईटी की वजह से प्रदेश के तमाम सरकारी कामों में तेजी आई है.

आईटी बेस्ड डेवलपमेंट को लेकर उन्होंने कहा कि करौली में कृषि और माइंस का काम, वेदर, कृषि उपज मंडियों के भाव से जुड़े काम अगर आईटी सेक्टर से जुड़ जाएं तो लोगों को जबर्दस्त फायदा मिल सकता है. इससे न केवल लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों को भी फायदा मिलेगा. रेड स्टोन का आर्किटेक्चर काफी फेमस है. इन्हें आईटी बेस्ड प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने से जिले को बड़े लेवल पर पहचान मिल सकती है.

