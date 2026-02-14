Zee Rajasthan
Swarnim Rajasthan Karauli: AI और IT से करौली का कायाकल्प! स्वर्णिम राजस्थान में बना विकास का मास्टर प्लान

Swarnim Rajasthan Karauli: चंबल नदी किनारे बसे करौली में 14 फरवरी 2026 को आयोजित ‘स्वर्णिम राजस्थान करौली’ कार्यक्रम में जिले के विकास में IT और AI की भूमिका पर व्यापक चर्चा हुई. राइज टेक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. मनोज तिवारी और एसडीएम प्रेमराज मीणा ने युवाओं के कौशल विकास, कृषि से जुड़े एप्स, हिंदी मेलिंग और आईटी आधारित प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर अपने विचार साझा किए. कार्यक्रम में बताया गया कि कृषि, माइंस, वेदर और मंडी भाव जैसी सेवाओं को IT से जोड़ने पर रोजगार और विकास की नई संभावनाएं खुल सकती हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published: Feb 14, 2026, 12:59 PM IST | Updated: Feb 14, 2026, 02:18 PM IST

Swarnim Rajasthan Karauli: करौली राजस्थान का वो जिला है, जो कि चंबल नदी के किनारे बसा है. यह न केवल अपने 300 मंदिरों बल्कि लाल-सफेद बलुआ पत्थर से बने सिटी पैलेस के लिए भी काफी फेमस है. इस जिले में तमाम अधिकारी, समाज सेवी और आमजन मौजूद हैं, जिन्होंने समाज की बेहतरी के लिए काम किया और यहां के नाम में चांद चांद लगाए हैं. ऐसे में आज 14 फरवरी 2026 शनिवार को ज़ी राजस्थान ने 'स्वर्णिम राजस्थान करौली' कार्यक्रम के माध्यम से उन हस्तियों को सम्मानित किया.

यह बात तो आप जानते ही हैं कि किसी भी जिले का विकास प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका और प्रयास के बिना संभव नहीं है. अधिकारी ही सरकारी नीतियों को अमलीजामा पहनाते हैं. इसके लिए आज इस कार्यक्रम में राइज टेक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. मनोज तिवारी और एसडीएम करौली प्रेमराज मीणा ने शिरकत करके करौली में आईटी से विकास की संभावनाओं पर जमकर अपने विचार रखे और बताया कि युवाओं के लिए IT और AI में कौशल विकास के लिए कौन-कौन से पहल की गई हैं.

राजस्थान में आईटी के संदर्भ में कौन सी प्रमुख परियोजनाएं हैं और उनका राजस्थान के निवासियों पर कैसा प्रभाव है? साथ ही आईटी स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए किस तरह की योजनाएं हैं, इसको लेकर राइज टेक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. मनोज तिवारी ने खुलकर चर्चा की और इस पर विचार व्यक्त किए.

इसके साथ ही मनोज तिवारी ने बताया कि करौली के युवाओं के कौशल विकास के लिए किस प्रकार से आयोजन किया जा सकता है. आईटी के माध्यम से विकास की क्या संभावनाओं पर जवाब दिए. उन्होंने एग्रीकल्चर से जुड़े एप्स के बारे में भी बताया. साथ ही किसानों के लिए हिंदी मेलिंग की बात बताई.

करौली क्षेत्र के विकास में आईटी के योगदान को बताते हुए एसडीएम प्रेमराज मीणा ने बताया कि आईटी से जिले में कई सुविधाएं तेज हुई हैं. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तमाम सरकारी काम होने की वजह से उच्च अधिकारियों के निर्देशन में होने की भी बात कही. उन्होंने कहा कि आईटी की वजह से प्रदेश के तमाम सरकारी कामों में तेजी आई है.

आईटी बेस्ड डेवलपमेंट को लेकर उन्होंने कहा कि करौली में कृषि और माइंस का काम, वेदर, कृषि उपज मंडियों के भाव से जुड़े काम अगर आईटी सेक्टर से जुड़ जाएं तो लोगों को जबर्दस्त फायदा मिल सकता है. इससे न केवल लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों को भी फायदा मिलेगा. रेड स्टोन का आर्किटेक्चर काफी फेमस है. इन्हें आईटी बेस्ड प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने से जिले को बड़े लेवल पर पहचान मिल सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Karauli Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

