Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Swarnim Rajasthan Karauli: करौली में गूंजा ‘स्वर्णिम राजस्थान’, समाजसेवियों से लेकर अफसरों तक का हुआ सम्मान

Swarnim Rajasthan Karauli: आज शनिवार, 14 फरवरी 2026 को ‘स्वर्णिम राजस्थान’ कार्यक्रम के माध्यम से ज़ी राजस्थान न्यूज़ ने करौली की उन शानदार हस्तियों को सम्मानित किया, जिन्होंने अपने बेहतरीन कार्यों से न केवल जिले की पहचान को मजबूत किया है, बल्कि उसके सामाजिक और विकासात्मक कार्यों में भी विशेष योगदान दिया है. इनमें  निशुल्क अन्नपूर्णा भोजनशाला, प्रकाश चंद गुप्ता भामाशाह, अमन चौधरी, रामकेश मीणा, दारा सिंह मीणा, मनोज कुमारी जाटव, रामकुमार समेत कई अन्य नाम शामिल हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published: Feb 14, 2026, 01:17 PM IST | Updated: Feb 14, 2026, 01:18 PM IST

Trending Photos

पंचायत चुनाव 2026 से पहले एक गलती पड़ सकती है भारी, छिन जाएगा आपका वोट! तुरंत करें नाम चेक
7 Photos
Rajasthan panchayat chunav

पंचायत चुनाव 2026 से पहले एक गलती पड़ सकती है भारी, छिन जाएगा आपका वोट! तुरंत करें नाम चेक

Pulwama Attack: पत्नी की गोद में दो बच्चे छोड़कर चले गए भागीरथ सिंह, हेमराज मीणा का टूट गया आखिरी वादा, 14 फरवरी को शहीद हुए थे राजस्थान के जांबाज शेर
10 Photos
pulwama attack

Pulwama Attack: पत्नी की गोद में दो बच्चे छोड़कर चले गए भागीरथ सिंह, हेमराज मीणा का टूट गया आखिरी वादा, 14 फरवरी को शहीद हुए थे राजस्थान के जांबाज शेर

Pulwama Attack: 4 साल बाद होते रिटायर, लेकिन किस्मत को था कुछ और मंजूर, पढ़ें पुलवामा हमले में शहीद हुए नारायणलाल गुर्जर की दास्तान
7 Photos
pulwama attack

Pulwama Attack: 4 साल बाद होते रिटायर, लेकिन किस्मत को था कुछ और मंजूर, पढ़ें पुलवामा हमले में शहीद हुए नारायणलाल गुर्जर की दास्तान

पाकिस्तान में भी श्याम बाबा का दरबार, अंदर की सजावट देख नहीं हटेंगी नजरें!
7 Photos
khatu shyam ji

पाकिस्तान में भी श्याम बाबा का दरबार, अंदर की सजावट देख नहीं हटेंगी नजरें!

Swarnim Rajasthan Karauli: करौली में गूंजा ‘स्वर्णिम राजस्थान’, समाजसेवियों से लेकर अफसरों तक का हुआ सम्मान

Swarnim Rajasthan Karauli: ज़ी राजस्थान न्यूज़ ने अपने सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाते हुए शनिवार को करौली में ‘स्वर्णिम राजस्थान’ कार्यक्रम का आयोजन किया. इस पहल का उद्देश्य करौली की गौरवशाली ऐतिहासिक धरोहर को आधुनिक विकास की दिशा से जोड़ना रहा. कार्यक्रम में इस बात पर विशेष मंथन किया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में संचार तकनीक का प्रभावी उपयोग कर जिले की कार्यक्षमता और समग्र प्रगति को किस प्रकार गति दी जा सकती है. इसके लिए एक ठोस और व्यावहारिक रोडमैप तैयार करने पर विचार-विमर्श किया गया.

इस अवसर पर जिले की स्थानीय प्रतिभाओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया, ताकि वे आगे बढ़कर क्षेत्र का नाम रोशन करें. कार्यक्रम में प्रदेश के गृह राज्य मंत्री एवं करौली के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. वहीं करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर और सपोटरा विधायक हंसराज मीणा विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए. पूरा आयोजन ज़ी राजस्थान न्यूज़ के चैनल हेड मनीष शर्मा के कुशल नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ.

स्वर्णिम राजस्थान करौली कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले लोगों के नाम और उन्हें दिए गए सम्मान के कारण इस प्रकार हैं-

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

निशुल्क अन्नपूर्णा भोजनशाला, करौली
बाला साहब करौली में पुरानी बस स्टैंड के पास मां अन्नपूर्णा निशुल्क भोजन शाला वर्ष 2012 से संचालित है. यहां पर गरीब और असहयों को दोनों समय का भोजन निशुल्क रूप से कराया जाता है. इसके साथ ही वृद्ध जिन्हें भोजन शाला तक आने में परेशानी होती है उनके लिए निशुल्क रूप से टिफिन भी घर तक पहुंचाया जाता है. प्रतिदिन करीब 300 व्यक्तियों का भोजन यहां बनाया जाता है और निशुल्क रूप से खिलाया जाता है.


प्रकाश चंद गुप्ता भामाशाह
प्रकाश चंद गुप्ता भामाशाह के रूप मे गरीब असहाय लोगो की मदद के लिए आगे रहते हैं. इन्होंने सर्व समाज मे अपनी सेवाओ का सहयोग प्रदान किया है.

अमन चौधरी एसडीएम करौली
जिले के टोडाभीम उपखंड पर पद स्थापित एसडीएम अमन चौधरी को सराहनीय कार्य और विशेष योगदान देने पर


डॉ. रामकेश मीणा , पीएमओ जिला चिकित्सालय करौली
जिला चिकित्सालय और चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने पर

दारा सिंह मीणा, डीटीओ
जिला मुख्यालय पर पदस्थापित परिवहन अधिकारी के रूप में अपनी विशेष सेवाएं देने पर उन्हें सम्मानित किया जाता है.


मनोज कुमारी जाटव, प्रधानाचार्य राजकीय विद्यालय
मनोज कुमारी जाटव राजकीय विधालय में प्रधानाचार्य है. ये समाजसेवा के अलावा बालिका शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, पशु पक्षियों के लिए दाना पानी, पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान, कुरुतियों के उन्मूलन, बुजुर्गों की सेवा, शिक्षा को बढ़ावा, सरकार की योजनाओं को बढ़ावा देना जैसे कार्यों में हमेशा आगे रहते हुए अपना योगदान देती हैं.


रामकुमार , सहायक उप निरीक्षक
प्रभारी जिला स्पेशल टीम करौली द्वारा अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देने पर सम्मानित किया जाता है पुलिस अधीक्षक करौली लोकेश सोनवाल के निर्देशन मैं कई बड़ी कार्रवाइयों को जिले मै अंजाम दिया गया. अंतर्राष्ट्रीय सट्टा किंग एवं 2 अप्रैल 2022 को हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे के मास्टरमाइंड अमीनुद्दीन की गिरफ्तारी की गई अमीनुद्दीन करीब पिछले 25 साल से ऑनलाइन सट्टा के काम में मास्टरमाइंड रूप में कार्य कर रहा था. दंगे के मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया था. मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी में पुलिस अधीक्षक लोकेश सोमवाल के निर्देशन में सहायक उप निरीक्षक रामकुमार द्वारा अहम भूमिका निभाई गई साथ ही अपनी ड्यूटी के प्रति लगन निष्ठा और महत्वपूर्ण कार्रवाईयो मे अहम भूमिका निभाई है .


प्रसून कुमार, सहायक उप निरीक्षक
प्रसून कुमार सहायक उप निरीक्षक को अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया जा रहा है. उनके द्वारा नवीन आपराधिक कानून के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दर्ज प्रकरणों की निगरानी एवं निर्धारित समय अवधि में कार्रवाई करने और अपनी मेहनत पर लगन से निगरानी एवं कार्य कर जिले की पेंडेंसी खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Karauli Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news