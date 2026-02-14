Swarnim Rajasthan Karauli: करौली में ज़ी राजस्थान का कारवां, लावारिसों के मसीहा से 6000 सांपों के रेस्क्यू तक, जिले के असली हीरो सम्मानित

Swarnim Rajasthan Karauli: अपने सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाते हुए ज़ी राजस्थान का कारवां शनिवार, 14 फरवरी 2026 को चंबल नदी के किनारे बसे मंदिरों के लिए प्रसिद्ध करौली जिले में पहुंचा. कार्यक्रम का उद्देश्य करौली की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक विकास की धारा से जोड़ते हुए जिले की प्रगति के लिए एक ठोस और व्यावहारिक रोडमैप पर विचार-विमर्श करना रहा.

इस आयोजन के दौरान जिले की स्थानीय प्रतिभाओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया. कार्यक्रम में प्रदेश के गृह राज्य मंत्री एवं करौली के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. वहीं करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर और सपोटरा विधायक हंसराज मीणा विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ.



स्वर्णिम राजस्थान करौली कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले लोगों के नाम और सम्मान की वजह इस प्रकार हैं-

राकेश गोयल, अध्यक्ष, अपना घर

हिंडौन सिटी की सड़कों पर मरणासन्न स्थिति में घूम रहे लावारिस और विमन्दित बेसहारा लोगों को सहारा देने के लिए शुरू किया 'अपना घर आश्रम' नव सेवा के मंदिर के रूप में मिसाल बन चुका है. हिंडोन में वर्ष 2016 से प्रारंभ हुए अपना घर आश्रम ने करीब 800 प्रभुजियों को आश्रय दिया, जिसके बाद करीब 280 प्रभुजी इलाज के बाद ठीक होकर अपने परिवार से मिल चुके हैं. आश्रम अध्यक्ष राकेश गोयल ने बताया कि अभी हिंडोन में चल रहे आश्रम में 97 प्रभुजी रह रहे हैं. जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ, पुण्यतिथि आदि अपना घर में प्रभुजियों के साथ मनाते हैं. अपना घर की व्यवस्था के लिए कोई पदाधिकारी कहीं चंदा मांगने नहीं जाता बल्कि ठाकुर जी के नाम चिट्ठी लिखकर की जाती है. अपना घर आश्रम का मुख्यालय भरतपुर में है जहां हजारों प्रभुजी रहते है. इसके अलावा देशभर के कई शहरों में आश्रम संचालित हो रहे हैं.



अमन कुमार जागा , गोल्ड मेडलिस्ट, राष्ट्रीय खेल सीनियर जूडो प्रतियोगिता

अमन कुमार जागा पुत्र श्री मुकेश कुमार जागा ने 28 दिसम्बर 2025 को दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुये राष्ट्रीय खेल सीनियर जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के खिलाड़ी अमन कुमार जागा ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक हासिल किया है.



रवि मीणा, सर्प मित्र

सर्प मित्र रवि मीणा पिछले चार वर्षों से समाज में फैले सर्पदंश से जुड़े अंधविश्वास को तोड़ने और लोगों को वैज्ञानिक तरीके से जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं. रवि मीणा न केवल लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि अब तक हजारों इंसानों की जान बचाने में भी अहम भूमिका निभा चुके हैं. सर्प की फोन पर सूचना मिलते ही रवि मीणा बिना समय गंवाए मौके पर पहुंचते हैं. अब तक रवि मीणा 6 हजार से अधिक जहरीले सर्पों और वन्य जीवों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर छोड़े जाने का कार्य कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने न केवल वन्यजीवों की जान बचाई, बल्कि सर्पदंश के खतरे से आमजन को भी सुरक्षित किया. रवि को पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा 331 लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है.

कृष्ण कुमार चतुर्वेदी, दिव्यांग

कृष्ण कुमार चतुर्वेदी सायपुर में रहने वाले दिव्यांग है जिन्होंने अपने दोनों हाथ नहीं होने के बाबजूद लोगों को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया और इसी कार्य में जुटे हैं. पैरों से पढ़कर कई कंपटीशन की तैयारी करने के बाद भी सफलता नहीं मिलने पर उन्होंने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया और कई सालों से बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं.



गिर्राज मीणा, गौसेवक

करौली जिले के मण्डरायल कस्बे के समीप खांडेका पुरा गांव में अपाहिज गायों की गौशाला संचालित है. खास बात यह है कि इसमें केवल अपाहिज या वृद्ध गाय ही रहती हैं. इनमें से कुछ उपचार से स्वस्थ्य हो जाती हैं तो उनको गौशाला भेज दिया जाता है. पूरी तरह से गौसेवा धर्म के आधार पर यह गौशाला संचालित हो रही है. गौशाला का संचालन शिक्षक गिर्राज मीणा करीब 20 साल से कर रहे हैं. गायों के प्रति प्रेम और गौशाला संचालक के लिए इन्होंने राजकीय सेवा से बीआरएस ले लिया. पहले स्कूल में बच्चों को पढाने के साथ गिर्राज अपने वेतन से गौशाला संचालक कर दिव्यांग गायों की सेवा करते थे. इसके बाद बीआरएस लेकर जन सहयोग से मंडरायल में स्वयं की जमीन पर गौशाला संचालक कर दिन-रात गायों की सेवा कर रहे हैं. अभी वर्तमान में गौशाला में करीब 101 गाय हैं. वर्ष 2003 में शिक्षक गिर्राज प्रसाद मीना उर्फ हरिओम ने मात्र दो विकलांग गायों की सेवा करते हुए अपने खेत में शुरू की. गिर्राज मीणा का यह खेत ही अब विकलांग गौशाला के रूप में उपयोग आ रहा है. गिर्राज की पत्नी हृदय रोग से पीडि़त है लेकिन वह भी पूरे मनोयोग से पति के साथ गौ सेवा में जुटी रहती है.



मोहित मित्तल, समाजसेवी

करौली जिले के हिण्डौन निवासी मोहित मित्तल युवा समाजसेवी है जो कि पिछले दो साल से करौली में गर्मी के मौसम में शीतल पेयजल के लिए चल प्याऊ का संचालन कराते है, कई सालों से गरीब और जरुरतमन्द बच्चों को कपड़ों का वितरण कर रहे हैं. इसके अलावा अब तक करीब 48 बार रक्तदान कर मरीजों की जान बचा चुके हैं. इसके अलावा ये सामाजिक कार्य करने वाली संस्था भारत विकास परिषद के रक्तदान प्रभारी है, जो कि हिंडोन में 62 रक्तदान शिविर आयोजित कर चुकी है. अस्पताल में रक्त की कमी से तड़पते मरीजों को रक्त उपलब्ध कराने के अलावा लोगों को रक्तदान के लिए भी प्रेरित करते हैं. मोहित मित्तल साल में दो बार करौली और हिंडोन में स्वयं के खर्चे पर रक्तदान शिविर भी आयोजित करते है. इसके अलावा ये अपना घर आश्रम से भी जुड़े हैं तथा लावारिस घूमने वाले प्रभुजियों को आश्रम तक पहुंचाने में अपना योगदान देते हैं. इन्हे सामाजिक कार्यों में सहयोग के लिए पुलिस प्रशासन व न्यायिक अधिकारियों द्वारा कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है.

देवी सहाय शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, खिलाड़ी एवं नेशनल अंपायर

करौली जिले के हिंडौन निवासी सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, खिलाड़ी एवं नेशनल अंपायर देवी सहाय शर्मा का हाल ही भारतीय सॉफ्टबाल संघ में नेशनल अंपायर के रूप में चयन हुआ है. श्री देवी सहाय शर्मा जिला सॉफ्टबॉल संघ के अध्यक्ष व कोच हैं तथा राजस्थान सॉफ्टबॉल में नेशनल अंपायर बोर्ड टेक्निकल कमेटी के सहसंयोजक भी हैं. इसके अलावा यह ओलंपिक एसोसिएशन के संयुक्त सचिव भी हैं. देवी सहाय शर्मा करौली जिले में होने वाली सभी प्रकार की खेल गतिविधियों, प्रतियोगिताओं में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं तथा जिला व राज्य की टीमों के चयन समिति के संयोजक भी रह चुके हैं. इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पर्व पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में तथा सरकार की योजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन में अहम भूमिका निभाते हैं. उनके निर्देशन में अब तक लगभग दो दर्जन से अधिक खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. जिले की सरकारी व फेडरेसन की प्रतियोगिताओं मे अहम भूमिका निभाई है.

