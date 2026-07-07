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पांचना बांध की तकनीकी खराबी दूर, नहरों में छोड़ा गया पानी, फिर भी किसानों का जाम जारी

Karauli News: करौली में पांचना बांध के गेट की रॉड जाम होने से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई, जिससे नाराज किसानों ने कई स्थानों पर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया. जल संसाधन विभाग की विशेषज्ञ टीम ने पूरी रात मरम्मत कर मंगलवार तड़के तकनीकी खराबी दूर कर दी, जिसके बाद नहरों में पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई.

Edited byAman SinghReported byAshish chaturvedi
Published: Jul 07, 2026, 01:36 PM|Updated: Jul 07, 2026, 01:36 PM
पांचना बांध की तकनीकी खराबी दूर, नहरों में छोड़ा गया पानी, फिर भी किसानों का जाम जारी
Image Credit: Karauli Farmers ProtestSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Karauli News: राजस्थान के करौली में पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़ने के दौरान आई तकनीकी खराबी को जल संसाधन विभाग की टीम ने पूरी रात की मशक्कत के बाद दूर कर दिया. गेट की रॉड जाम होने से पानी समय पर नहरों तक नहीं पहुंच सका, जिससे किसानों और ग्रामीणों ने कई स्थानों पर जाम लगा दिया. आखिरकार मंगलवार तड़के करीब 5 बजे तकनीकी खामी दूर होने के बाद नहरों में पानी की आपूर्ति सुचारू कर दी गई.

पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़े जाने के दौरान तकनीकी खराबी आने से पानी निर्धारित समय पर आगे नहीं पहुंच पाया. गेट की रॉड जाम हो जाने के कारण पानी की निकासी बाधित रही. सूचना मिलते ही जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और तकनीकी टीम ने पूरी रात मौके पर रहकर खराबी दूर करने का प्रयास किया.

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जाम के कारण यातायात प्रभावित

उधर नहरों में पानी नहीं पहुंचने से नाराज किसानों और ग्रामीणों ने श्रीमहावीरजी क्षेत्र के कोड़िया की बगीची, किरवाड़ा, कैमला मोड़, कुसाय, गाधौली, करौली-हिंडौन मार्ग स्थित कटकड़, गंगापुर मार्ग स्थित मांच और रुंडी सहित कई स्थानों पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. जाम के कारण यातायात प्रभावित रहा और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी पूरी रात पांचना बांध पर मौजूद रहे. शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया.

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लखन सिंह ने बताया कि तकनीकी खराबी दूर कर नहरों में पानी की आपूर्ति शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि किसी भी संभावित तकनीकी समस्या से निपटने के लिए विशेषज्ञ टीम मौके पर तैनात है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है.

खराबी दूर करने के लिए देवली और मथुरा से बुलाई गई विशेषज्ञ तकनीकी टीम

जल संसाधन विभाग, जयपुर के अधीक्षण अभियंता विजय कुमार शर्मा ने बताया कि नहर में पानी छोड़ने के दौरान गेट की रॉड जाम हो गई थी, जिससे पानी की निकासी प्रभावित हुई. खराबी दूर करने के लिए देवली और मथुरा से विशेषज्ञ तकनीकी टीम बुलाई गई. टीम की कड़ी मशक्कत के बाद मंगलवार तड़के करीब 5 बजे गेट को सुचारु रूप से संचालित कर नहरों में पानी की आपूर्ति शुरू कर दी गई.

हिंडौन मार्ग स्थित कटकड पर किसानों ने लगाया जाम

करौली हिंडौन मार्ग स्थित कटकड गांव में किसानों ने जाम लगा दिया. पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरो में पानी नहीं पहुंचने पर किसानों ने जाम लगा दिया. जाम से वाहनों की कतार लग गई और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

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यह भी पढ़ें:पांचना बांध पर 20 साल पुराना विवाद खत्म, सरकार और किसानों के बीच हुआ समझौता, 21 गांवों को मिलेगा पानी

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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