Karauli News: राजस्थान के करौली में पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़ने के दौरान आई तकनीकी खराबी को जल संसाधन विभाग की टीम ने पूरी रात की मशक्कत के बाद दूर कर दिया. गेट की रॉड जाम होने से पानी समय पर नहरों तक नहीं पहुंच सका, जिससे किसानों और ग्रामीणों ने कई स्थानों पर जाम लगा दिया. आखिरकार मंगलवार तड़के करीब 5 बजे तकनीकी खामी दूर होने के बाद नहरों में पानी की आपूर्ति सुचारू कर दी गई.

पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़े जाने के दौरान तकनीकी खराबी आने से पानी निर्धारित समय पर आगे नहीं पहुंच पाया. गेट की रॉड जाम हो जाने के कारण पानी की निकासी बाधित रही. सूचना मिलते ही जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और तकनीकी टीम ने पूरी रात मौके पर रहकर खराबी दूर करने का प्रयास किया.

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जाम के कारण यातायात प्रभावित

उधर नहरों में पानी नहीं पहुंचने से नाराज किसानों और ग्रामीणों ने श्रीमहावीरजी क्षेत्र के कोड़िया की बगीची, किरवाड़ा, कैमला मोड़, कुसाय, गाधौली, करौली-हिंडौन मार्ग स्थित कटकड़, गंगापुर मार्ग स्थित मांच और रुंडी सहित कई स्थानों पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. जाम के कारण यातायात प्रभावित रहा और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी पूरी रात पांचना बांध पर मौजूद रहे. शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया.

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लखन सिंह ने बताया कि तकनीकी खराबी दूर कर नहरों में पानी की आपूर्ति शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि किसी भी संभावित तकनीकी समस्या से निपटने के लिए विशेषज्ञ टीम मौके पर तैनात है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है.

खराबी दूर करने के लिए देवली और मथुरा से बुलाई गई विशेषज्ञ तकनीकी टीम

जल संसाधन विभाग, जयपुर के अधीक्षण अभियंता विजय कुमार शर्मा ने बताया कि नहर में पानी छोड़ने के दौरान गेट की रॉड जाम हो गई थी, जिससे पानी की निकासी प्रभावित हुई. खराबी दूर करने के लिए देवली और मथुरा से विशेषज्ञ तकनीकी टीम बुलाई गई. टीम की कड़ी मशक्कत के बाद मंगलवार तड़के करीब 5 बजे गेट को सुचारु रूप से संचालित कर नहरों में पानी की आपूर्ति शुरू कर दी गई.

हिंडौन मार्ग स्थित कटकड पर किसानों ने लगाया जाम

करौली हिंडौन मार्ग स्थित कटकड गांव में किसानों ने जाम लगा दिया. पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरो में पानी नहीं पहुंचने पर किसानों ने जाम लगा दिया. जाम से वाहनों की कतार लग गई और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.