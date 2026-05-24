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ईंट भट्टे के कुंड में डूबने से दो श्रमिकों की मौत, परिजनों का विरोध जारी

Karauli News: करौली जिले के नादौती उपखंड में रिगसपुरा गांव में एक ईंट भट्टे के पानी के कुंड में डूबने से दो श्रमिकों की मौत हो गई. हादसे के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर विरोध जताते हुए शव लेने से इनकार कर दिया.

Edited byAman SinghReported byAshish chaturvedi
Published: May 24, 2026, 11:45 PM|Updated: May 24, 2026, 11:45 PM
ईंट भट्टे के कुंड में डूबने से दो श्रमिकों की मौत, परिजनों का विरोध जारी
Image Credit: Karauli News

Karauli News: राजस्थान के करौली जिले में नादौती उपखंड के गुढ़ाचन्द्रजी क्षेत्र के रिगसपुरा गांव स्थित एक ईंट भट्टे पर रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पानी के कुंड में डूबने से दो श्रमिकों की मौत हो गई. हादसे के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर विरोध जताते हुए देर रात तक शव लेने से इनकार कर दिया. पुलिस ने समझाइश के बाद शवों को मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू कर दी.

जानकारी के अनुसार, रिगसपुरा गांव स्थित अमर ईंट भट्टे पर कार्यरत रामवीर निवासी गहनोली और अजय निवासी अहमदपुर रविवार को ईंटों की ट्रॉली भरने के बाद भट्टा परिसर में बने पानी के कुंड पर नहाने गए थे. इसी दौरान पैर फिसलने से दोनों गहरे पानी में गिर गए. बताया जा रहा है कि अजय को थोड़ा बहुत तैरना आता था और उसने साथी रामवीर को बचाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही पानी में डूब गए.

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घटना की सूचना मिलते ही आसपास काम कर रहे मजदूर मौके पर पहुंचे. अजय का भाई अक्षय भी कुंड में कूद गया और काफी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला. इसके बाद पुलिस दोनों को गुढ़ाचन्द्रजी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

हादसे के बाद पुलिस ने परिजनों की सहमति से मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया. हालांकि शव सुपुर्दगी के दौरान परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव लेने से इनकार कर दिया और अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. देर रात तक पुलिस मौके पर मौजूद रही और परिजनों से समझाइश का प्रयास करती रही. बाद में शवों को बर्फ की सिल्ली लगाकर मोर्चरी में रखवाया गया.

थाना प्रभारी ओमेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर ली है और मामले की जांच की जा रही है. इस हादसे के बाद दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है. अजय का 1 जून को गौना होना था, जबकि रामवीर की एक माह पहले ही सगाई हुई थी. परिवारों में खुशियों की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन इस हादसे ने दोनों घरों को गहरे सदमे में डाल दिया.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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