/ईंट भट्टे के कुंड में डूबने से दो श्रमिकों की मौत, परिजनों का विरोध जारी

Karauli News: राजस्थान के करौली जिले में नादौती उपखंड के गुढ़ाचन्द्रजी क्षेत्र के रिगसपुरा गांव स्थित एक ईंट भट्टे पर रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पानी के कुंड में डूबने से दो श्रमिकों की मौत हो गई. हादसे के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर विरोध जताते हुए देर रात तक शव लेने से इनकार कर दिया. पुलिस ने समझाइश के बाद शवों को मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू कर दी.

जानकारी के अनुसार, रिगसपुरा गांव स्थित अमर ईंट भट्टे पर कार्यरत रामवीर निवासी गहनोली और अजय निवासी अहमदपुर रविवार को ईंटों की ट्रॉली भरने के बाद भट्टा परिसर में बने पानी के कुंड पर नहाने गए थे. इसी दौरान पैर फिसलने से दोनों गहरे पानी में गिर गए. बताया जा रहा है कि अजय को थोड़ा बहुत तैरना आता था और उसने साथी रामवीर को बचाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही पानी में डूब गए.

Add Zee News as a Preferred Source

घटना की सूचना मिलते ही आसपास काम कर रहे मजदूर मौके पर पहुंचे. अजय का भाई अक्षय भी कुंड में कूद गया और काफी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला. इसके बाद पुलिस दोनों को गुढ़ाचन्द्रजी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

हादसे के बाद पुलिस ने परिजनों की सहमति से मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया. हालांकि शव सुपुर्दगी के दौरान परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव लेने से इनकार कर दिया और अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. देर रात तक पुलिस मौके पर मौजूद रही और परिजनों से समझाइश का प्रयास करती रही. बाद में शवों को बर्फ की सिल्ली लगाकर मोर्चरी में रखवाया गया.

थाना प्रभारी ओमेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर ली है और मामले की जांच की जा रही है. इस हादसे के बाद दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है. अजय का 1 जून को गौना होना था, जबकि रामवीर की एक माह पहले ही सगाई हुई थी. परिवारों में खुशियों की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन इस हादसे ने दोनों घरों को गहरे सदमे में डाल दिया.

