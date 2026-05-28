/करौली में वंदे गंगा अभियान, देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ने भी किया श्रमदान

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Karauli News : करौली में देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष हेमसिंह भड़ाना सर्किट हाउस से पैदल चलकर स्वामी विवेकानंद सिटी पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने झाड़ू लगाकर साफ-सफाई की और श्रमदान किया.
Karauli News : वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत गुरुवार को करौली में पैदल यात्रा, स्वच्छता अभियान एवं श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष हेमसिंह भड़ाना सर्किट हाउस से पैदल चलकर स्वामी विवेकानंद सिटी पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने झाड़ू लगाकर साफ-सफाई की और श्रमदान किया.
इस दौरान हेमसिंह भड़ाना ने आमजन से स्वच्छता बनाए रखने, पर्यावरण संरक्षण करने और जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि जल बचाना आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए बेहद जरूरी है.
भड़ाना ने बताया कि हम जब यहां आए, तो देखा कि सुबह के समय बड़ी संख्या में लोग यहां योग और वॉक के लिए आते हैं. सरकार ''जीरो टॉलरेंस'' की नीति पर काम कर रही है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता की समस्याओं को सुनें. सफाई व्यवस्था और लाइटिंग को लेकर जो कमियाँ सामने आई हैं, उन्हें सुधारने के लिए प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं. अब दिन में कम से कम 2 से 3 बार सफाई होगी और हफ्ते में एक बार यहाँ से सारा कचरा उठाया जाएगा.
साथ ही उन्होंने जनता से भी अपील की, यह गार्डन आम जनता के लिए ही है, इसलिए इसे स्वच्छ बनाए रखना समाज और यहाँ के नागरिकों की भी सामूहिक जिम्मेदारी है. प्रशासन ने इन सभी कमियों को जल्द से जल्द दूर करने का आश्वासन दिया है ताकि सुबह-शाम पार्क आने वाले नागरिकों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े.
कार्यक्रम में करौली विधायक दर्शन सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह, जिला परिषद सीईओ लखन सिंह, मंडल अध्यक्ष आशुतोष तथा एसडीएम प्रेमराज सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. अभियान के माध्यम से लोगों को स्वच्छता, हरियाली और जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया.
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